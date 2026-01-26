McLaren ukazuje první vizualizace svého nového monopostu MCL40

McLaren se sice v pondělí nezapojil do testů v Barceloně a MCL40 na trať nevyjel, přesto upoutal pozornost okamžitě po startu dne. Tým totiž odhalil testovací lakování.
Předsezonní testy se rozjely v pondělí ráno ve Španělsku, ale McLaren se prvního dne testů nezapojí. Tým z Wokingu se rozhodl počkat a věnovat se dokončování posledních úprav vozu mimo trať.
Podle vedení týmu je to promyšlené rozhodnutí, které má zajistit, že MCL40 vyjede na trať v co nejlepší kondici. McLaren se do testů zapojí později, kdy už bude možné plně porovnat výkony nových monopostů ostatních týmů.
Do nové kapitoly Formule 1 vstupuje McLaren jako dvojnásobný šampion. V roce 2025 si tým s předstihem zajistil konstruktérský titul, který definitivně potvrdil už při singapurské Grand Prix, zatímco Lando Norris dokončil sezonu ziskem jezdeckého titulu v Abú Zabí. Tým si je však vědom toho, že s novými pravidly minulá dominance nehraje žádnou roli.
První podoba vozu MCL40 se představila v černo-stříbrné kombinaci určené jen pro barcelonské testy. Kompletní závodní barvy McLaren odhalí až těsně před oficiálními předsezonními testy v Bahrajnu. Vůz se pyšní několika výraznými technickými prvky, od nízko posazené a skloněné přídě přes dynamicky tvarované bočnice až po návrat k push-rod řešení předního zavěšení.
Sezona 2026 představuje pro Formuli 1 jeden z největších technických zlomů v historii šampionátu, a podle šéfa McLarenu Andrea Stelly byl vývoj MCL40 mimořádně náročný. „Množství práce, které stálo za návrhem, realizací a samotnou stavbou vozu pro rok 2026, bylo obrovské,“ uvedl Stella. „Upřímně si nepamatuji, že by někdy došlo k tak zásadní a současné změně šasi, pohonné jednotky i pneumatik.“
Stella dodal, že rozsah projektu byl zcela mimořádný. „Za posledních zhruba 20 měsíců šlo pravděpodobně o největší konstrukční výzvu, které jsem kdy čelil. Takto rozsáhlý redesign jsem ještě nezažil,“ doplnil.
Podle šéfa týmu mohou nové technické předpisy zásadně proměnit rozložení sil na startovním roštu. „Bude velmi zajímavé sledovat, jak si jednotlivé týmy povedou a jak se změní konkurenceschopnost. Jsme sice šampioni, ale žádný titul si s sebou do roku 2026 nepřenášíme,“ připomněl Stella. „Všichni začínají od nuly.“
McLaren zároveň potvrdil, že se nezapojí hned do prvního dne barcelonských testů. Týmy mohou využít pouze tři z pěti testovacích dnů, a stáj svůj program posunula, aby měla čas dokončit ambiciózní koncept vozu a absolvovat první ostrý výjezd co nejpozději.
„Naše filozofie je jednoduchá, vše čeho dosáhneme, si musíme vydřít na trati,“ vysvětlil Stella. „Byli jsme při návrhu vozu odvážní, ale zároveň jsme museli zůstat obezřetní, aby auto bylo nejen inovativní, ale také připravené včas.“
Zatím vývoj probíhá podle plánu. „Program běží, jak má, což nás těší. Je to zásluha celého týmu, kterému patří velké poděkování za to, že dokázal projekt vozu pro rok 2026 úspěšně dotáhnout,“ uzavřel Stella.
