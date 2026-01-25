Haas absolvoval první kilometry sezony 2026 na testovací trati Ferrari ve Fioranu.
Americký tým tak oficiálně zahájil přípravy na novou kapitolu Formule 1.
Haas zahájil přípravy na sezonu 2026 prvním testem svého nového monopostu VF‑26 na ikonické trati Ferrari ve Fioranu. Americký tým zde absolvoval svůj shakedown, během něhož usedl za volant Oliver Bearman, junior Ferrari Academy, zatímco jeho týmový kolega Esteban Ocon sledoval dění z boxů před startem oficiálních předsezonních testů v Barceloně.
Shakedown ve Fioranu znamenal pro Haase zásadní krok – šlo o první skutečný kontakt monopostu VF‑26 s tratí po dříve zveřejněných digitálních prezentacích a snímcích. Vůz, výrazně označený logy Toyota Gazoo Racing, odráží postupnou transformaci týmu směrem k japonské automobilce, přičemž technické základy projektu nadále vycházejí z Ferrari.
Bearmanova účast při prvním výjezdu byla zásadní. Jako jezdec vstupující do své druhé kompletní sezony ve Formuli 1 měl za úkol ověřit funkčnost základních systémů vozu. „VF‑26 je živý,“ uvedl tým v krátkém příspěvku na sociálních sítích, když britský jezdec vyjel z garáže.
Shakedown se uskutečnil jen den po tom, co Ferrari představilo svůj monopost SF‑26, což jasně ukázalo souvislost a strategickou spolupráci obou projektů. Haas tak mohl využít infrastrukturu svého dodavatele motorů k ověření klíčových komponent a nastavení vozu v realistických podmínkách.
Během testu vyzkoušel Bearman i jízdu na mokrých pneumatikách, což zvýšilo komplexnost testu a umožnilo týmu lépe posoudit spolehlivost a chování vozu v různých podmínkách. Tyto první kilometry jsou pro technické oddělení klíčové, protože poskytují cenná data pro finální úpravy před oficiálním startem sezony.
Haas zatím nezveřejnil, zda šlo o plnohodnotný filmovací den s limitem až 200 km, nebo jen o krátkou jízdu do 15 km. I krátký výjezd ale stačil k potvrzení funkčnosti hlavních systémů monopostu, což je zásadní před přechodem na náročnější testovací program v Barceloně.
V nadcházející sezoně se tým zároveň posiluje spoluprací s Toyotou prostřednictvím Gazoo Racing, která se stává titulárním partnerem. Přesto vedení Haasu opakovaně zdůrazňuje, že základem projektu zůstává Ferrari. „Naše existence vychází z spolupráce s Ferrari. Bez ní tu nejsme,“ prohlásil šéf týmu Ayao Komatsu.
Komatsu rovněž ujistil, že role obou partnerů se nepřekrývá. „Toyota se nesnaží zasahovat do oblastí, kde s námi spolupracuje Ferrari,“ vysvětlil. „Jsou části pravidel, kde nám Ferrari pomáhat může, a jiné, kde nemůže – a právě tam spolupracujeme s Toyotou. Není v tom žádný konflikt.“
První shakedown vozu VF‑26 tedy nejen potvrdil připravenost základních systémů, ale také vytyčil směr spolupráce mezi třemi stranami – Haasem, Ferrari a Toyotou. Monopost se během testů osvědčil a poskytl cenná data pro další ladění před ostrou sezonou.
Následujícím krokem týmu bude přesun na Circuit de Barcelona‑Catalunya, kde Haas využije pětidenní testovací okno od 26. do 30. ledna. Tým zde absolvuje až tři dny oficiálních předsezonních testů, které nabídnou širší prostor pro porovnání s konkurencí a doladění nastavení VF‑26 před startem nové sezony.
