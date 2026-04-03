Max Verstappen komentuje nehodu Olivera Bearmana a rizika ‚mushroom módu‘

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Dominik Sysel 3. dubna 2026 16:28
Max Verstappen se po japonském závodě vyjádřil k nehodě Olivera Bearmana a upozornil na specifické chování vozů. Jeho komentář rozpoutal nové debaty o jízdních vlastnostech a bezpečnosti moderních monopostů.

Minulý víkend se na okruhu Suzuka odehrála dramatická nehoda, při níž byl mladý jezdec týmu Haas, Oliver Bearman, odvezen do zdravotního centra po nárazu do bariéry v zatáčce Spoon. Incident způsobil okamžitou vlnu diskusí o bezpečnosti nových vozů 2026.

Bearman při pokusu o předjetí Franca Colapinta sjel na trávu a ztratil kontrolu nad vozem. Následný náraz do bariéry byl naměřen s obrovskou silou až 50G.

Přestože byl po nehodě viděn, jak se kulhá, vyvázl bez zlomenin. Zdroje z okruhu uvedly, že zranění se omezila na podlitiny na koleni, což bylo považováno za překvapivě dobrý výsledek vzhledem k nárazu.

Odborníci upozorňují, že klíčovým faktorem byla vysoká energetická náročnost vozů F1 2026. Ta způsobuje, že mezi auty, která energii využívají, a těmi, která ji ukládají, vznikají výrazně větší rozdíly v rychlosti.

Krátce po závodě FIA vydala prohlášení, v němž připustila, že „vysoké rozdíly rychlostí“ mohly přispět k Bearmanově nehodě.

„Máme naplánováno několik schůzek během dubnové přestávky, abychom pravidla upravili a zlepšili bezpečnost,“ uvedla regulační organizace.

Lance Stroll

Lance Stroll rozšiřuje své obzory: Chystá se na debut v GT závodech

Max Verstappen, dlouhodobý kritik pravidel F1 2026, se k incidentu Olivera Bearmana vyjádřil velmi otevřeně. Nizozemský šampion přiznal, že jeho nespokojenost s novými pravidly by ho v budoucnu mohla od závodění odradit.

Podle Verstappena jsou nehody jako ta Bearmanova téměř nevyhnutelné při současném nastavení regulí. Rychlostní rozdíly mezi vozy, které energii uvolňují, a těmi, jež ji získávají, mohou na rovinkách dosahovat až 50–60 km/h, což výrazně zvyšuje riziko kolizí.

„Tohle se stává při těchto věcech,“ komentoval Verstappen pro Motorsport.com. „Jeden jezdec je prakticky úplně bez výkonu, zatímco druhý používá ‚mushroom mode‘. Rozdíl může být 50–60 kilometrů, opravdu velký.“

Na dotaz, zda sám zažil podobné nebezpečné momenty, dodal: „Nemyslím si. Měl jsem pár okamžiků, kdy jsem hodně prudce předjížděl, ale naštěstí jsem už byl rozhodnutý držet jednu stranu.“

Diskuse o přístupu jezdců k těmto extrémním rozdílům rychlostí je podle něj zásadní. „Ano, vím. Může to být velmi nebezpečné. Vypadá to, že se pohybuješ v brzdné zóně nebo obecně, ale stává se to i při prudkém zrychlení. Může dojít k velké nehodě,“ řekl pro Autosport.

Podle expertů z RaceFans ukazuje Bearmanův incident, jak dramaticky nové technologie F1 2026 zvyšují nároky na reakce jezdců. Energetický systém vozů výrazně mění dynamiku závodění, což vyvolává obavy nejen mezi jezdci, ale i v technickém týmu FIA.

FIA krátce po závodě vydala prohlášení, že „vysoké rozdíly rychlostí“ vozů 2026 se podílely na nehodě a plánuje několik schůzek během dubnové přestávky, aby pravidla upravila a zlepšila bezpečnost.

Podle The Race Verstappenův komentář odráží širší napětí v paddocku. Někteří jezdci se obávají, že vozy s novými technologiemi, včetně „mushroom mode“, mohou ohrozit bezpečnost a zároveň měnit strategii závodění.

Komentáře Verstappena byly zároveň interpretovány jako varování pro FIA, že současný směr vývoje vozů může ohrozit integritu závodů a přirozenost soutěžení.

Analytici z Motorsport Week dodávají, že technologická změna přináší nejen zvýšený výkon, ale i výrazné bezpečnostní výzvy, a že debata o úpravě pravidel bude pokračovat i v nadcházejících závodech.

Max Verstappen

Max Verstappen už začíná být svojí kritikou nudit, tvrdí Martin Brundle

Martin Brundle přiznal, že už ho unavuje neustálá kritika Maxe Verstappena ohledně nových pravidel F1. Podle něj čtyřnásobný mistr světa svými výroky škodí reputaci seriálu.

Novinky
Roman Staněk na okruhu Motegi

Roman Staněk má za sebou premiéru v Super Formuli: První body, intenzivní souboje a zkušenosti

Roman Staněk si odbyl premiéru v Super Formula v Motegi, kde zažil náročný a proměnlivý víkend. Kakunošin Óta z týmu Dandelion Racing si připsal vítězství v obou závodech.

Novinky
Oscar Piastri

McLaren stanovuje prioritu číslo jedna: Kvalifikace musí být o rychlosti, říká Andrea Stella

Šéf týmu McLaren Andrea Stella jasně pojmenoval klíčovou oblast, na kterou se chce stáj v souvislosti s debatami o pravidlech pro rok 2026 zaměřit. Kvalifikace je podle něj absolutní prioritou číslo jedna.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen komentuje nehodu Olivera Bearmana a rizika ‚mushroom módu‘

Max Verstappen se po japonském závodě vyjádřil k nehodě Olivera Bearmana a upozornil na specifické chování vozů. Jeho komentář rozpoutal nové debaty o jízdních vlastnostech a bezpečnosti moderních monopostů.

Novinky
Lance Stroll

Lance Stroll rozšiřuje své obzory: Chystá se na debut v GT závodech

Nová sezona Formule 1 přináší mezi jezdci různé reakce a některé týmy čelí nečekaným výzvám. Lance Stroll se rozhodl vyzkoušet něco nového mimo F1 a chystá se na svůj debut v závodech GT3.

Novinky
Franco Colapinto

Alpine reaguje na obvinění fanoušků: Franco Colapinto má být podle nich v nevýhodě

Alpine vydalo prohlášení, v němž potvrzuje, že oba jezdci budou mít rovnocenné podmínky a podporu. Tým zdůraznil, že strategická rozhodnutí i nastavení vozu budou poskytována spravedlivě, aby byla zachována týmová rovnováha.

Novinky
George Russell a Kimi Antonelli na podiu v Austrálii

Frustrace George Russella roste: Problémy se jen nabalují, přiznává

George Russell přiznává rostoucí frustraci, protože problémy se opakovaně objevují právě na jeho straně garáže. Ty ho zároveň připravily o vedení v šampionátu, které nyní drží Kimi Antonelli.
Novinky
Lewis Hamilton v Japonsku

Ferrari chystá balík a půl vylepšení: Miami může odstartovat nový šampionát, avizuje Fred Vasseur

Ferrari plánuje do Miami nasadit balík vylepšení. Tým chce využít nečekanou dubnovou pauzu po zrušení závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii k výraznému posunu výkonnosti.
Novinky
Toto Wolff a Christian Horner

Christian Horner touží po návratu. Toto Wolff vyslal varování

Christian Horner je mimo paddock Formule 1 téměř rok a zatím nenašel vhodnou příležitost k návratu. Toto Wolff varuje, že jeho comeback by mohl nést jisté důsledky.
Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen zvažuje ukončení své kariéry ve Formuli 1

Max Verstappen po Velké ceně Japonska poskytl další otevřené komentáře ohledně své budoucnosti, ve kterých naznačil skutečný konec v F1. Přestože jeho slova vyvolala v paddocku i mezi fanoušky bouřlivé spekulace, konečné rozhodnutí o budoucnosti šampiona zatím není jasné.
Novinky
Charles Leclerc na podiu v Japonsku

Charles Leclerc odhaluje tajnou taktiku George Russela, která téměř rozhodla závod

Charles Leclerc po závodě v Japonsku komentoval situaci se svým soupeřem Georgem Russellem a jeho týmem. Podle něj šlo o neobvyklou a trochu drzou taktiku během závodu.

Novinky
Oliver Bearman

FIA se vyjádřila k nehodě Olivera Bearmana: Jezdci volají po změně pravidel

Nehoda Olivera Bearmana při Velké ceně Japonska otevřela otázky kolem bezpečnosti nových pravidel Formule 1 a nečekaných rozdílů v rychlosti. Zároveň se ukazuje, že na možná rizika bylo upozorňováno už dříve, aniž by došlo k výraznějším změnám.