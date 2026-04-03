Max Verstappen komentuje nehodu Olivera Bearmana a rizika ‚mushroom módu‘

Max Verstappen se po japonském závodě vyjádřil k nehodě Olivera Bearmana a upozornil na specifické chování vozů. Jeho komentář rozpoutal nové debaty o jízdních vlastnostech a bezpečnosti moderních monopostů.
Minulý víkend se na okruhu Suzuka odehrála dramatická nehoda, při níž byl mladý jezdec týmu Haas, Oliver Bearman, odvezen do zdravotního centra po nárazu do bariéry v zatáčce Spoon. Incident způsobil okamžitou vlnu diskusí o bezpečnosti nových vozů 2026.
Bearman při pokusu o předjetí Franca Colapinta sjel na trávu a ztratil kontrolu nad vozem. Následný náraz do bariéry byl naměřen s obrovskou silou až 50G.
Přestože byl po nehodě viděn, jak se kulhá, vyvázl bez zlomenin. Zdroje z okruhu uvedly, že zranění se omezila na podlitiny na koleni, což bylo považováno za překvapivě dobrý výsledek vzhledem k nárazu.
Odborníci upozorňují, že klíčovým faktorem byla vysoká energetická náročnost vozů F1 2026. Ta způsobuje, že mezi auty, která energii využívají, a těmi, která ji ukládají, vznikají výrazně větší rozdíly v rychlosti.
Krátce po závodě FIA vydala prohlášení, v němž připustila, že „vysoké rozdíly rychlostí“ mohly přispět k Bearmanově nehodě.
„Máme naplánováno několik schůzek během dubnové přestávky, abychom pravidla upravili a zlepšili bezpečnost,“ uvedla regulační organizace.
Max Verstappen, dlouhodobý kritik pravidel F1 2026, se k incidentu Olivera Bearmana vyjádřil velmi otevřeně. Nizozemský šampion přiznal, že jeho nespokojenost s novými pravidly by ho v budoucnu mohla od závodění odradit.
Podle Verstappena jsou nehody jako ta Bearmanova téměř nevyhnutelné při současném nastavení regulí. Rychlostní rozdíly mezi vozy, které energii uvolňují, a těmi, jež ji získávají, mohou na rovinkách dosahovat až 50–60 km/h, což výrazně zvyšuje riziko kolizí.
„Tohle se stává při těchto věcech,“ komentoval Verstappen pro Motorsport.com. „Jeden jezdec je prakticky úplně bez výkonu, zatímco druhý používá ‚mushroom mode‘. Rozdíl může být 50–60 kilometrů, opravdu velký.“
Na dotaz, zda sám zažil podobné nebezpečné momenty, dodal: „Nemyslím si. Měl jsem pár okamžiků, kdy jsem hodně prudce předjížděl, ale naštěstí jsem už byl rozhodnutý držet jednu stranu.“
Diskuse o přístupu jezdců k těmto extrémním rozdílům rychlostí je podle něj zásadní. „Ano, vím. Může to být velmi nebezpečné. Vypadá to, že se pohybuješ v brzdné zóně nebo obecně, ale stává se to i při prudkém zrychlení. Může dojít k velké nehodě,“ řekl pro Autosport.
Podle expertů z RaceFans ukazuje Bearmanův incident, jak dramaticky nové technologie F1 2026 zvyšují nároky na reakce jezdců. Energetický systém vozů výrazně mění dynamiku závodění, což vyvolává obavy nejen mezi jezdci, ale i v technickém týmu FIA.
FIA krátce po závodě vydala prohlášení, že „vysoké rozdíly rychlostí“ vozů 2026 se podílely na nehodě a plánuje několik schůzek během dubnové přestávky, aby pravidla upravila a zlepšila bezpečnost.
Podle The Race Verstappenův komentář odráží širší napětí v paddocku. Někteří jezdci se obávají, že vozy s novými technologiemi, včetně „mushroom mode“, mohou ohrozit bezpečnost a zároveň měnit strategii závodění.
Komentáře Verstappena byly zároveň interpretovány jako varování pro FIA, že současný směr vývoje vozů může ohrozit integritu závodů a přirozenost soutěžení.
Analytici z Motorsport Week dodávají, že technologická změna přináší nejen zvýšený výkon, ale i výrazné bezpečnostní výzvy, a že debata o úpravě pravidel bude pokračovat i v nadcházejících závodech.
