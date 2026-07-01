McLaren se vrací ke kořenům. Pro Silverstone odhalil legendární retro zbarvení

McLaren představí pro Velkou cenu Velké Británie speciální retro zbarvení inspirované prvním monopostem M2B z roku 1966. Bílo-zelený design připomíná začátky stáje i její tisící start ve Formuli 1. V retro stylu se představí také Lando Norris a Oscar Piastri.
McLaren odhalil speciální lakování pro domácí Velkou cenu Velké Británie na okruhu Silverstone. Jednorázový design se inspiruje vůbec prvním monopostem stáje M2B z roku 1966 a představuje výrazný návrat k historickým bílo-zeleným barvám, se kterými tým vstoupil do mistrovství světa Formule 1.
Historické zbarvení připomíná debut McLarenu při Velké ceně Monaka 1966, kdy se tým poprvé představil jako vlastní konstruktér. Nový monopost kombinuje převážně bílou karoserii s výrazným zeleným pruhem vedeným středem vozu, čímž odkazuje na samotné začátky jedné z nejúspěšnějších stájí v historii šampionátu.
Zajímavostí je, že původní vůz M2B ve skutečnosti neměl vypadat právě takto. Zakladatel týmu Bruce McLaren původně plánoval zeleno-stříbrné zbarvení. Do plánů však zasáhlo natáčení legendárního filmu Grand Prix režiséra Johna Frankenheimera, který se odehrával během závodního víkendu v Monaku.
Filmový štáb tehdy potřeboval bílý monopost představující fiktivní japonskou stáj Yamura. McLaren souhlasil s účastí ve filmu výměnou za finanční kompenzaci, a právě proto dostal vůz charakteristické bílé zbarvení se zelenými prvky. Tato neplánovaná změna se nakonec stala součástí historie týmu.
V posledních letech se McLaren stal známým tím, že pro domácí závod pravidelně připravuje speciální designy. Fanoušci mohli vidět návrat chromovaných prvků připomínajících úspěšnou éru přelomu tisíciletí nebo různé moderní interpretace tradiční papájové oranžové. Tentokrát však tým sáhl vůbec nejhlouběji do své historie.
Nové lakování přichází v období významných milníků. McLaren letos oslavil svůj tisící start ve Formuli 1 a během slavnostní akce v Monaku shromáždil většinu svých žijících vítězů Grand Prix. Dvojnásobný mistr světa Mika Häkkinen při této příležitosti projel ulicemi Monte Carla právě s historickým vozem M2B.
Retro vzhled nebude zdobit pouze monopost MCL40. Lando Norris i Oscar Piastri nastoupí do závodu v bílých závodních kombinézách. Na voze se navíc objeví nápis „Bruce McLaren Motor Racing Team“, který připomene odkaz zakladatele stáje Bruce McLarena.
Speciální design vznikl také ve spolupráci s technologickým partnerem Google. McLaren zdůrazňuje, že propojení historického odkazu s moderními technologiemi představuje společnou filozofii obou partnerů. Podle zahraničních médií jde o jednu z nejvýraznějších marketingových aktivací týmu v letošní sezóně.
„Naše zbarvení pro Silverstone je oslavou toho, kde jsme začali, i všeho, co jsme od té doby vybudovali. McLaren M2B představuje začátek cesty charakterizované neustálými inovacemi a vírou v možnosti. Tento design tento odkaz znovu oživuje,“ uvedla marketingová ředitelka McLarenu Louise McEwen.
Ve svém vyjádření dále dodala: „Naše partnerství s Google Gemini stojí na stejných principech. Společně zkoumáme, jak mohou technologie otevírat nové možnosti inovací, urychlovat vývoj a posouvat výkonnost kupředu na trati i mimo ni. Toto zbarvení je silným vyjádřením společného přístupu – vzdává hold naší historii, ale zároveň se pevně dívá do budoucnosti.“
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McLaren představí pro Velkou cenu Velké Británie speciální retro zbarvení inspirované prvním monopostem M2B z roku 1966. Bílo-zelený design připomíná začátky stáje i její tisící start ve Formuli 1. V retro stylu se představí také Lando Norris a Oscar Piastri.
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