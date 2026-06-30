Adrian Newey odhalil plán Aston Martinu. Maďarsko má přinést zásadní změny

Aston Martin nasadí při Velké ceně Maďarska největší modernizaci letošní sezony. Adrian Newey očekává výrazné zlepšení díky novým aerodynamickým úpravám a nižší hmotnosti vozu. Balíček může ovlivnit výsledky týmu i rozhodnutí Fernanda Alonsa o jeho budoucnosti ve Formuli 1.
Aston Martin vstoupil do sezony s téměř nezměněným monopostem a od začátku vsadil na odlišnou strategii než většina konkurence. Místo průběžného přinášení menších vylepšení se tým rozhodl soustředit veškeré úsilí na jediný rozsáhlý balík novinek, který má být nasazen ještě před letní přestávkou. Podle Adriana Neweyho má jít o zásadní technický krok, který má změnit celkovou výkonnost vozu.
Tento přístup znamená, že Aston Martin v podstatě po většinu sezony pracuje s téměř stejným konceptem auta, zatímco soupeři postupně své monoposty vylepšují. Tým ale věří, že koncentrovaný vývoj může přinést větší efekt než série menších změn, které by nepřinesly dostatečný posun.
Rozhodující moment přišel podle Fernanda Alonsa už během Velké ceny Austrálie. Právě tam si tým naplno uvědomil rozsah své ztráty na konkurenci a začal přehodnocovat dosavadní přístup k vývoji. Z této situace se postupně zrodil projekt B-specifikace monopostu.
Jeho cílem je komplexní přepracování klíčových oblastí vozu, nikoliv jen drobné úpravy jednotlivých částí. Tento plán však přinesl i nutnost soustředit vývoj do delšího období bez průběžného zlepšování výkonu na trati.
Newey uvedl, že základní konstrukce vozu zůstává zachována, ale technici výrazně zapracovali na jeho odlehčení. „Základní konstrukční prvky zůstávají stejné. Šasi i architektura převodovky se zásadně nemění, ale podařilo se nám snížit jejich hmotnost, což si vyžádalo novou homologaci i opakované nárazové testy přední části vozu,“ vysvětlil.
Vedle snížení hmotnosti se Aston Martin zaměřil především na aerodynamiku. Přední zavěšení zůstává beze změn, zadní bylo mírně upraveno a vůz dostane nový nos i výrazně přepracované aerodynamické prvky. „Jádro vozu je podobné, ale připravili jsme rozsáhlý aerodynamický balíček společně s výrazným odlehčením. Naším cílem je dostat se co nejblíže hmotnostnímu limitu,“ dodal Newey.
Před sezonou se očekávalo, že nové technické předpisy i zahájení spolupráce s Hondou posunou Aston Martin mezi špičku startovního pole. Dosavadní průběh ročníku však tato očekávání nenaplnil. Tým se potýkal s vibracemi pohonné jednotky Honda, problémy s převodovkou i nedostatkem přítlaku, což se výrazně podepsalo na jeho výsledcích.
Alonso a Lance Stroll během prvních osmi závodních víkendů zaznamenali celkem devět odstoupení a jeden nedokončený klasifikovaný závod. Oba vozy dojely společně do cíle pouze při Velké ceně Miami. Aston Martin tak zatím získal jediný mistrovský bod a v Poháru konstruktérů figuruje až na desátém místě před nováčkem Cadillacem.
Newey zároveň upozornil, že tým stále pracuje na zdokonalení svých simulačních nástrojů, a proto nechce odhadovat přesný časový přínos nového balíčku. „Očekáváme velký krok vpřed, ale nerad uvádím konkrétní čísla. Naše simulační nástroje ještě nejsou dostatečně přesné a správně sladěné s reálným vozem,“ řekl. Připustil také, že Aston Martin v minulosti dostatečně neinvestoval do vývojových a simulačních technologií, jejichž modernizace nyní probíhá.
Velká cena Maďarska bude důležitá také pro Fernanda Alonsa. Dvojnásobný mistr světa už dříve oznámil, že během letní přestávky rozhodne o své budoucnosti. „Zatím nejsem rozhodnutý. Po letní přestávce se rozhodnu,“ uvedl. Současně věří, že druhá část sezony přinese zlepšení. „Doufáme, že budeme konkurenceschopnější, ale potřebujeme konečně vidět výsledky. Musíme si ověřit, že nové díly opravdu zrychlí vůz.“
Alonso zároveň zdůraznil, že od začátku podporoval strategii Aston Martinu soustředit většinu vývoje do jednoho rozsáhlého balíčku. „Nikdy jsem tento plán nezpochybňoval. Nejdříve jsme potřebovali pochopit naše slabiny, ověřit řešení v aerodynamickém tunelu a analyzovat, co funguje u konkurence. Teprve potom bylo možné připravit nový balíček, což samozřejmě vyžaduje čas,“ vysvětlil.
Podle Španěla by menší průběžná vylepšení situaci týmu nevyřešila. „Nemá smysl získat tři nebo čtyři desetiny a stále bojovat na chvostu pole. Potřebujeme mnohem větší krok,“ prohlásil. Současně ocenil práci zaměstnanců továrny, kteří podle něj na vývoji pracují naplno a zaslouží si uznání bez ohledu na to, že výsledky zatím nejsou vidět.
Do samotného procesu navíc vstoupily i komplikace mimo technickou stránku. Adrian Newey přiznal, že část vývojového období ovlivnily jeho zdravotní problémy, které zpomalily práci na projektu v citlivé fázi příprav.
„Teď už jsem v pořádku, ale bylo to těžké období. Jak jsem říkal, smůla nikdy nepřichází sama,“ uvedl Newey. Zároveň dodal, že potíže se netýkaly jen aktuální sezony, ale částečně zasahovaly i do jeho fungování v předchozím roce.
„Upřímně řečeno, už loni jsem nebyl stoprocentně v kondici. Musel jsem mnohem opatrněji hledat rovnováhu mezi prací a zdravím,“ doplnil konstruktér, který nyní vede vývoj klíčového balíku.
Navzdory těmto komplikacím v současnosti pracuje Newey naplno v továrně Aston Martinu, kde vzniká rozsáhlý upgrade. Ten měl být původně zaváděn postupně, ale nakonec bude představen jako jeden kompletní celek.
„Bylo to bolestivé rozhodnutí,“ popsal změnu strategie. „Zatímco ostatní se postupně zlepšovali, my jsme v podstatě stáli na místě. Každý víkend je proto těžší než ten předchozí.“
Aston Martin tak nyní sází na to, že jednorázový velký skok dokáže dohnat ztrátu vzniklou během první části sezony. Výsledek tohoto rozhodnutí může zásadně ovlivnit nejen zbytek ročníku, ale i další směřování celého týmu.
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