Bývalý pilot F1 Daniel Ricciardo znovu posílil své vazby s automobilovým světem těsně před zajímavou událostí ve čtvrtek. I po ukončení závodní kariéry zůstává Ricciardo aktivní a nadále přitahuje pozornost fanoušků motorsportu.
Bývalý pilot Formule 1 Daniel Ricciardo posílil spolupráci s Fordem těsně před odhalením nového zbarvení Red Bullu pro sezonu F1 2026, která zahájí první rok technického partnerství obou značek. Ricciardo, jenž mezi lety 2011 a 2024 absolvoval 257 závodů a vyhrál osm z nich, se nyní zaměřuje na roli globálního ambasadora Fordu a spolupráci se svou značkou Enchanté.
„Pro mě bylo závodění vždy o zábavě. Přinášelo mi radost a vytvářelo vzpomínky na celý život,“ napsal Ricciardo při oznámení spolupráce s Ford Racing. „Právě proto miluji Ford. Některé z mých oblíbených vzpomínek jsou na road tripy za volantem mého Raptoru.“
Australan také zdůraznil, že ho fascinuje široké zapojení Fordu do motorsportu: „Od F1 po Dakar a od Le Mans po Bathurst je vášeň Fordu pro závody jasně patrná. Ale co mě nejvíce těší, je, jak stále nacházejí nové způsoby, jak se bavit.“
Daniel Ricciardo naznačil, že jeho značka Enchanté brzy oficiálně zahájí spolupráci s Ford Racing. V příspěvku na sociálních sítích se objevil i lákavý teaser: „Enchanté x Ford Racing. 1.15.26.“ Fanoušci se tak mohou těšit na první podrobnosti už tento čtvrtek při prezentaci nových zbarvení Red Bullu a Racing Bulls v Detroitu.
Na akci se představí i současní jezdci Red Bull Racing Max Verstappen a Isack Hadjar, stejně jako závodníci Racing Bulls Liam Lawson a Arvid Lindblad. Ricciardo, nyní 36letý, se po téměř roční odmlce po ukončení závodní kariéry v září 2025 vrací do centra motorsportového dění.
Australan také naznačil, že ho láká návrat k aktivnímu závodění, například při slavné off-roadové rally Baja 1000: „Touha po Baja je tu, ale mám toho ještě hodně co se naučit. Ještě pár takových akcí a pak se mě příští rok zeptejte, kde budu stát!“
Ricciardo zdůraznil, že jeho přístup ke motorsportu se od dob F1 nezměnil: „Pro mě jde pořád o zábavu. Lidé se mnou v kariéře rezonovali právě proto, že viděli, kolik radosti do závodění přináším. Soutěžení bylo téměř druhořadé.“
Nová kapitola Ricciardovy kariéry tak spojuje jeho vášeň pro motorsport, podnikatelské ambice a zábavu, a ukazuje, že i po odchodu z F1 zůstává Australan aktivní a inspirující osobností ve světě závodění.
