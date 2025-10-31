McLaren pod drobnohledem: Expert zpochybnil schopnosti Landa Norrise a Oscara Piastriho

Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu
Josef Mráček VČERA 16:42
Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.

Bývalý nizozemský jezdec a analytik Christijan Albers v článku pro De Telegraaf kritizoval Landa Norrise a Oscara Piastriho. Podle něj oba jezdci McLarenu zatím nedosahují úrovně nejlepších ve Formuli 1. „To neznamená, že jsou špatní jezdci,“ řekl Albers, „ale podle mě nepatří mezi absolutní špičku.“

Albers upozornil, že Norris má problémy s konzistencí a často chyboval pod tlakem. „Často startuje dobře, ale pak pravidelně kolabuje, zejména v kvalifikacích. Když Verstappen zajede dobré první kolo v Q3, Norris ztratí nervy a udělá chybu,“ vysvětlil bývalý jezdec.

Naopak Piastri působí klidně a vyrovnaně, ale jeho poslední závody nebyly bez problémů. „Lidé říkají, že je klidný, ale to je hlavně o jeho vystupování. V Baku měl dvě nehody a falešný start a v Singapuru také nepodával výjimečný výkon,“ upozornil Albers.

Nizozemský analytik kritizoval i McLaren jako tým a jeho provozní fungování. Podle něj by Norris a Piastri měli mít větší náskok před Maxem Verstappenem v průběžném hodnocení šampionátu. „Operativně se tam podle mě děje hodně věcí špatně a jezdci z toho nedostávají maximum,“ dodal.

Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton otevřeně o Ferrari: Bylo to mnohem emotivnější než začátek kariéry

Albers upozornil, že mezi současnou špičku Formule 1 patří kromě Verstappena také Charles Leclerc a George Russell. Tito jezdci podle něj dokáží podávat stabilní a konzistentní výkony i pod tlakem.

Duo McLarenu letos vyhrálo dohromady třináct závodů, ale Albers míní, že tým a jeho jezdci nevyužívají svůj potenciál naplno. „Měli by být mnohem dál, měli by mít větší náskok,“ řekl.

Do závěrečných kol sezóny vede Norris před Piastrim jen o bod. Verstappen se drží na třetím místě a na Norrise ztrácí 36 bodů, takže i přes slabší momenty McLarenu má stále šanci na titul.

Albersovo hodnocení Norrise a Piastriho vyvolává mezi fanoušky i experty diskusi o tom, zda duo McLarenu skutečně patří mezi absolutní elitu, nebo zda je jejich potenciál zatím spíše nadějný než potvrzený.

Jeho slova zdůrazňují, že i špičkoví jezdci musí podávat stabilní a vyrovnané výkony, pokud chtějí být považováni za nejlepší v oboru.

Témata:
Lando Norris Oscar Piastri McLaren
