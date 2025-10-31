McLaren pod drobnohledem: Expert zpochybnil schopnosti Landa Norrise a Oscara Piastriho

Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.
Bývalý nizozemský jezdec a analytik Christijan Albers v článku pro De Telegraaf kritizoval Landa Norrise a Oscara Piastriho. Podle něj oba jezdci McLarenu zatím nedosahují úrovně nejlepších ve Formuli 1. „To neznamená, že jsou špatní jezdci,“ řekl Albers, „ale podle mě nepatří mezi absolutní špičku.“
Albers upozornil, že Norris má problémy s konzistencí a často chyboval pod tlakem. „Často startuje dobře, ale pak pravidelně kolabuje, zejména v kvalifikacích. Když Verstappen zajede dobré první kolo v Q3, Norris ztratí nervy a udělá chybu,“ vysvětlil bývalý jezdec.
Naopak Piastri působí klidně a vyrovnaně, ale jeho poslední závody nebyly bez problémů. „Lidé říkají, že je klidný, ale to je hlavně o jeho vystupování. V Baku měl dvě nehody a falešný start a v Singapuru také nepodával výjimečný výkon,“ upozornil Albers.
Nizozemský analytik kritizoval i McLaren jako tým a jeho provozní fungování. Podle něj by Norris a Piastri měli mít větší náskok před Maxem Verstappenem v průběžném hodnocení šampionátu. „Operativně se tam podle mě děje hodně věcí špatně a jezdci z toho nedostávají maximum,“ dodal.
Albers upozornil, že mezi současnou špičku Formule 1 patří kromě Verstappena také Charles Leclerc a George Russell. Tito jezdci podle něj dokáží podávat stabilní a konzistentní výkony i pod tlakem.
Duo McLarenu letos vyhrálo dohromady třináct závodů, ale Albers míní, že tým a jeho jezdci nevyužívají svůj potenciál naplno. „Měli by být mnohem dál, měli by mít větší náskok,“ řekl.
Do závěrečných kol sezóny vede Norris před Piastrim jen o bod. Verstappen se drží na třetím místě a na Norrise ztrácí 36 bodů, takže i přes slabší momenty McLarenu má stále šanci na titul.
Albersovo hodnocení Norrise a Piastriho vyvolává mezi fanoušky i experty diskusi o tom, zda duo McLarenu skutečně patří mezi absolutní elitu, nebo zda je jejich potenciál zatím spíše nadějný než potvrzený.
Jeho slova zdůrazňují, že i špičkoví jezdci musí podávat stabilní a vyrovnané výkony, pokud chtějí být považováni za nejlepší v oboru.
Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.
Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.
Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.
Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.
George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.
Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.
Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.
Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.