Lewis Hamilton otevřeně o Ferrari: Bylo to mnohem emotivnější než začátek kariéry

Lewis Hamilton prožívá jednu z nejzásadnějších kapitol své kariéry. Když poprvé usedl za volant Ferrari, popsal tento okamžik jako jeden z nejemotivnějších zážitků svého života. Sedminásobný mistr světa, který v roce 2025 přestoupil z Mercedesu do slavné Scuderie, přiznal, že vstoupit do červeného monopostu pro něj znamenalo víc než jen změnu týmu – šlo o naplnění celoživotního snu.
Po téměř dvaceti letech ve Formuli 1 Hamilton uvedl, že s věkem vnímá závodění i život úplně jinak. „Jsem teď v jiné fázi života,“ řekl pro Ferrari Magazine. „Je mi čtyřicet a bylo mi jednadvacet, když jsem poprvé seděl v monopostu F1. Dřív jsem Formuli 1 jen sledoval v televizi a snil o tom, že jednou budu závodit na nejvyšší úrovni a teď sedím ve Ferrari.“
Hamilton si vybavil i své začátky, kdy ho při prvním svezení s vozem F1 ovládlo čisté nadšení. „Tehdy to nebylo o emocích, ale o vzrušení,“ popsal. „Teď je to jiné, když se posadíte do Ferrari, cítíte lásku. Je to hlubší a osobnější spojení.“
První rok Lewise Hamiltona u Ferrari není jednoduchý. Britský jezdec se musel přizpůsobit jinému stylu práce i náročnému monopostu, se kterým se trápí i jeho týmový kolega Charles Leclerc. Očekávání po jeho příchodu do Maranella byla obrovská, ale výsledky zatím zaostávají za tím, co fanoušci i tým doufali.
Přesto Hamilton říká, že se ve Ferrari cítí jako doma. „Je to tu výjimečné,“ uvedl. „Červená je jednou z mých oblíbených barev. Ferrari není jen značka, ale symbol historie, vášně a mistrovství. Auta jsou jako umělecká díla. Všechno tady má styl, jazyk, kultura, jídlo i to, jak Italové projevují emoce.“
Hamilton přiznal, že měl na začátku obavy z kulturních rozdílů. „Upřímně, měl jsem z toho trochu strach,“ řekl. „Ale hned po příjezdu jsem zjistil, že jsou všichni neuvěřitelně otevření. Nakonec jde vždy o vztah mezi lidmi, když si vytvoříte most, všechno ostatní zmizí.“
Podle Hamiltona spočívá kouzlo Ferrari v dokonalé rovnováze mezi tradicí a otevřeností. „V průběhu let přišli do týmu lidé z různých kultur, ale jeho srdce zůstává italské,“ vysvětlil. „To, co Ferrari dělá výjimečným, je jejich přirozená vášeň pro všechno, co dělají.“
Aktuálně drží šesté místo v celkovém hodnocení jezdců a na svého týmového kolegu Leclerca ztrácí 64 bodů. Jak se sezóna blíží ke konci, Hamilton tvrdí, že se stále více sžívá s vozem i celým týmem.
„Ferrari má duši,“ uzavřel. „A když ji jednou pocítíte, pochopíte, proč o tomhle týmu lidé mluví s takovou úctou. Nejde jen o závodění, ale o pocit, že jste součástí něčeho výjimečného.“
Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.
Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.
Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.
Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.
George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.
Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.
Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.
Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.