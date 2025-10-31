Lewis Hamilton otevřeně o Ferrari: Bylo to mnohem emotivnější než začátek kariéry

Lewis Hamilton v Mexiku
Lewis Hamilton v Mexiku, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 16:10
Sdílej:

Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.

Lewis Hamilton prožívá jednu z nejzásadnějších kapitol své kariéry. Když poprvé usedl za volant Ferrari, popsal tento okamžik jako jeden z nejemotivnějších zážitků svého života. Sedminásobný mistr světa, který v roce 2025 přestoupil z Mercedesu do slavné Scuderie, přiznal, že vstoupit do červeného monopostu pro něj znamenalo víc než jen změnu týmu – šlo o naplnění celoživotního snu.

Po téměř dvaceti letech ve Formuli 1 Hamilton uvedl, že s věkem vnímá závodění i život úplně jinak. „Jsem teď v jiné fázi života,“ řekl pro Ferrari Magazine. „Je mi čtyřicet a bylo mi jednadvacet, když jsem poprvé seděl v monopostu F1. Dřív jsem Formuli 1 jen sledoval v televizi a snil o tom, že jednou budu závodit na nejvyšší úrovni a teď sedím ve Ferrari.“

Hamilton si vybavil i své začátky, kdy ho při prvním svezení s vozem F1 ovládlo čisté nadšení. „Tehdy to nebylo o emocích, ale o vzrušení,“ popsal. „Teď je to jiné, když se posadíte do Ferrari, cítíte lásku. Je to hlubší a osobnější spojení.“

Oliver Bearman

Oliver Bearman v Mexiku zazářil: Martin Brundle naznačil jeho budoucnost

První rok Lewise Hamiltona u Ferrari není jednoduchý. Britský jezdec se musel přizpůsobit jinému stylu práce i náročnému monopostu, se kterým se trápí i jeho týmový kolega Charles Leclerc. Očekávání po jeho příchodu do Maranella byla obrovská, ale výsledky zatím zaostávají za tím, co fanoušci i tým doufali.

Přesto Hamilton říká, že se ve Ferrari cítí jako doma. „Je to tu výjimečné,“ uvedl. „Červená je jednou z mých oblíbených barev. Ferrari není jen značka, ale symbol historie, vášně a mistrovství. Auta jsou jako umělecká díla. Všechno tady má styl, jazyk, kultura, jídlo i to, jak Italové projevují emoce.“

Hamilton přiznal, že měl na začátku obavy z kulturních rozdílů. „Upřímně, měl jsem z toho trochu strach,“ řekl. „Ale hned po příjezdu jsem zjistil, že jsou všichni neuvěřitelně otevření. Nakonec jde vždy o vztah mezi lidmi, když si vytvoříte most, všechno ostatní zmizí.“

Podle Hamiltona spočívá kouzlo Ferrari v dokonalé rovnováze mezi tradicí a otevřeností. „V průběhu let přišli do týmu lidé z různých kultur, ale jeho srdce zůstává italské,“ vysvětlil. „To, co Ferrari dělá výjimečným, je jejich přirozená vášeň pro všechno, co dělají.“

Aktuálně drží šesté místo v celkovém hodnocení jezdců a na svého týmového kolegu Leclerca ztrácí 64 bodů. Jak se sezóna blíží ke konci, Hamilton tvrdí, že se stále více sžívá s vozem i celým týmem.

„Ferrari má duši,“ uzavřel. „A když ji jednou pocítíte, pochopíte, proč o tomhle týmu lidé mluví s takovou úctou. Nejde jen o závodění, ale o pocit, že jste součástí něčeho výjimečného.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari
Stalo se
Novinky
Liam Lawson v Mexiku

FIA se zastala Liama Lawsona po incidentu v Mexiku

Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

McLaren pod drobnohledem: Expert zpochybnil schopnosti Landa Norrise a Oscara Piastriho

Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.

Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton otevřeně o Ferrari: Bylo to mnohem emotivnější než začátek kariéry

Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.

Novinky
Oliver Bearman

Oliver Bearman v Mexiku zazářil: Martin Brundle naznačil jeho budoucnost

Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.

Novinky
George Russell

George Russell odhaluje detaily ohledně své smlouvy v Mercedesu

George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.

Novinky
Valtteri Bottas při testu v Mexiku

Valtteri Bottas zpět v akci: Přípravy na Cadillac jsou v plném proudu

Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.   

Novinky
Liam Lawson

Vyšetřování odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Novinky
Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008

Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Novinky
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.