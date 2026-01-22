McLaren překvapil oznámením, že první den předsezonního testu v Barceloně vynechá. Šéf týmu Andrea Stella vysvětlil co za tím stojí.
McLaren překvapil oznámením, že první den předsezonního testu v Barceloně vynechá. Podle šéfa týmu Andrea Stelly jde o pečlivě promyšlenou strategii, která umožní týmu maximálně využít dostupné testovací dny a připravit vůz v optimální kondici.
„Na první den nevyjedeme,“ řekl Stella během briefingu pro vybraná média v McLaren Technology Centre, informuje PlanetF1. „Máme k dispozici pět testovacích dní, z nichž můžeme využít tři. Začneme druhý nebo třetí den a otestujeme vůz celé tři dny.“
Stella zdůraznil, že odklad startu nebyl reakcí na stav vozu, ale byl součástí zimní přípravy. „Tohle byl od začátku náš plán A. Změn je tolik, že není nutné spěchat na trať. Každý den vývoje a designu přidává trochu výkonu, a my chceme tuto možnost využít naplno.“
Italský šéf týmu připomněl, že některé stáje, jako Cadillac, Audi, Racing Bulls či Alpine, už absolvovaly první testy během natáčecích dnů. „Být první na trati vám sice poskytne jistotu, ale znamená to rychlejší závazek k finálnímu návrhu vozu, což může omezit další vývoj a finální výkon,“ vysvětlil Stella.
McLaren chce podle něj testovací dny v Barceloně využít hlavně k pochopení nových systémů a ověření spolehlivosti vozu a pohonné jednotky, nikoli k okamžitému hledání maximální rychlosti. „Naším cílem je startovat s vozy v co nejkonkurenceschopnější konfiguraci,“ dodal Stella.
Šéf týmu připomněl náročnost přípravy monopostu pro sezonu 2026. „Práce na voze byla téměř bezprecedentní. Nikdy předtím nebyly změny šasi, pohonné jednotky a pneumatik tak rozsáhlé a simultánní. Za posledních dvacet měsíců šlo o největší projekt nového vozu, kterého jsem se kdy účastnil.“
Stella rovněž zdůraznil, že McLaren vstupuje do nové sezony jako obhájce titulu, ale každý tým začíná od nuly. „Vše, čeho dosáhneme, si budeme muset zasloužit na trati. Naše filozofie je být ambiciózní, ale zároveň opatrní, abychom vůz dokončili a připravili včas.“
V tuto chvíli vůz prochází testy spolehlivosti a dynamometru v AVL v Grazu v Rakousku, než se dostane na trať v Barceloně. „Vůz je hotov a nyní je v AVL, kde provádíme testy dynamometru. Pak pojede přímo do Barcelony na shakedown. Vše probíhá podle plánu a jsem velmi spokojený s celým týmem,“ uzavřel Stella.
