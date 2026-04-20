Max Verstappen měl další komplikaci v přípravě na 24h Nürburgringu

Max Verstappen a Lucas Auer čelili v kvalifikaci na druhý závod na Nürburgringu zásadní komplikaci poté, co jejich vůz Mercedes-AMG GT3 utrpěl poškození přední části během úvodního Verstappenova stintu. Incident výrazně narušil průběh kvalifikace a posádku připravil o lepší výchozí pozici do závodu.
Max Verstappen vstoupil do čtyřhodinového závodu na Nürburgringu ve velmi silné formě a od začátku patřil mezi nejrychlejší jezdce na trati. Zpočátku to navíc vypadalo, že má závod pevně pod kontrolou, když si postupně vypracoval náskok téměř půl minuty.
Závodní víkend se pro jeho posádku rozjel slibně už v kvalifikaci. Díky výbornému výkonu Lucase Auera startovali z pátého místa, ale Verstappen se hned po startu rychle posunul vpřed a během několika zatáček se zapojil do boje o přední příčky.
V úvodních fázích diktoval tempo Dennis Marschall s Ferrari, který si udržoval vedení. Brzy se ale na něj dotáhl Christopher Haase s Audi a mezi touto dvojicí se rozhořel tvrdý souboj o první místo, zatímco Verstappen trpělivě stahoval ztrátu.
Postupem času se Verstappen propracoval pořadím nahoru – nejprve na třetí a poté i na druhé místo. Jakmile se dostal do této pozice, zavěsil se těsně za vedoucí vůz a začal vyčkávat na vhodný moment k útoku.
Ten přišel krátce před třicátou minutou závodu. Verstappen využil příležitosti a dostal se do vedení, čímž potvrdil svou rychlost i silné tempo. Ani poté však neměl klid – Audi R8 LMS GT3 s Haasem za volantem zůstávalo těsně za ním a neustále ho tlačilo, takže boj o čelo pokračoval v maximálním tempu.
Drobné chyby Maxe Verstappena během jeho stintu umožnily soupeřům držet se blízko. Přesto si jezdec Red Bullu udržel stabilní tempo a po první zastávce v boxech se dokázal vrátit zpět do čela závodu.
Strategie týmu fungovala bez větších problémů až do chvíle, kdy přišla druhá plánovaná zastávka přibližně po 93 minutách jízdy. V tu dobu měl Verstappen náskok 32 sekund a vše nasvědčovalo tomu, že závod bude pokračovat podle očekávání bez větších dramat.
Zlomový moment přišel ve chvíli, kdy měla proběhnout zastávka v boxech a výměna jezdců. Místo hladkého střídání Maxe Verstappena za Lucase Auera se ale situace rychle zkomplikovala. Vůz Mercedes-AMG GT3 byl po příjezdu do boxů okamžitě zatlačen do garáže, kde mechanici začali řešit vážný problém na přední části.
Později tým upřesnil, že šlo o závadu na předním splitteru. Oprava se však výrazně protáhla – z původně krátké zastávky se stalo dlouhé čekání. Minuty rychle ubíhaly a zdržení se nakonec vyšplhalo téměř na půl hodiny, během níž vůz zůstal mimo trať.
Když se Auer konečně vrátil zpět do závodu, bylo jasné, že boj o přední pozice je ztracen. Posádka se propadla až na 87. místo a ocitla se hluboko v poli.
Rakouský jezdec se následně snažil alespoň zmírnit ztráty a postupně se posouval pořadím vzhůru. I přes výrazný časový handicap se mu podařilo dotáhnout vůz až na 39. místo v cíli, což představovalo maximum možného v daných podmínkách.
Vítězství si mezitím odvezla trojice Ben Green, Christopher Haase a Alexander Sims, která s vozem Audi zvítězila s náskokem přibližně 28 sekund.
Závodní den měl i smutný rozměr. Před startem byla uctěna památka Juha Miettinen, který tragicky zahynul při sobotní nehodě.
Na událost reagoval i mimo trať Max Verstappen. Na sociálních sítích napsal: „Jsem otřesen tím, co se dnes stalo…“
Dodal také: „Motoristický sport je něco, co všichni milujeme, ale v takových chvílích nám připomíná, jak nebezpečný může být,“ a uzavřel: „Posílám upřímnou soustrast rodině a blízkým Juhy.“
