McLaren je na tenkém ledě: Jak zvládnout rivalitu Norrise a Piastriho?

McLaren je aktuálně ve skvělé formě, ale zároveň čelí složité výzvě. Má nejrychlejší vůz ve startovním poli a dva jezdce, kteří se reálně ucházejí o titul mistra světa. Lando Norris a Oscar Piastri jsou na prvních dvou místech šampionátu, dělí je jen deset bodů a ani jeden z nich se nechce smířit s rolí týmové dvojky.

Šéf týmu Andrea Stella přiznává, že zvládnout takovou situaci není jednoduché, informuje Motorsport.com. „Řídit dva jezdce, kteří spolu bojují o titul ve špičkovém voze, je vždy složité. Zatím jsme to ale zvládali tak, že oba mohli ukázat své kvality a fungovalo to,“ říká.

Stella má s podobnými scénáři zkušenosti. U Ferrari zažil éru Michaela Schumachera, kdy i jasně dané role v týmu vedly ke konfliktům s Rubensem Barrichellem. Později, v roce 2010, byl u další kontroverze, když Felipe Massa neochotně pustil Fernanda Alonsa po známé větě „Fernando je rychlejší než ty“.

Právě tyto situace ukazují, jak křehké vztahy mohou v týmu panovat, když jde o vítězství. McLaren si to dobře uvědomuje. Vede Pohár konstruktérů a jeho jezdci mají více bodů než celý tým Ferrari, ale tým ví, že pokud se rivalita uvnitř nezvládne, může přijít o titul. Historie to ukazuje jasně, ať už šlo o Williams v roce 1986 nebo o McLaren v roce 2007, kdy vypukl spor mezi Alonsem a Hamiltonem.

Napětí mezi Norrisem a Piastrim se už občas projevuje. Například při kvalifikaci ve Španělsku, kde Norris chtěl využít Piastriho k větrnému stínu, ale Australan to rázně utnul a do vysílačky řekl, že to bylo drzé. Stella se k tomu postavil smířlivě, ale připustil, že tým musí být lépe připraven. „Nechceme, aby byli jezdci něčím překvapeni. Musíme si udělat víc domácích úkolů,“ řekl.

McLaren proto klade důraz na otevřenou komunikaci a rovné podmínky pro oba jezdce. „Když startují vedle sebe a čeká je dlouhá rovinka do první zatáčky, je důležité projít si každý detail,“ říká Stella. Zatím Norris i Piastri zvládají svou vnitřní rivalitu zodpovědně a to může být klíčem k tomu, aby McLaren proměnil svou aktuální sílu v titul a ne ve ztracenou příležitost.