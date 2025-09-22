Ferrari v chaosu: Plán na výměnu selhal, Lewis Hamilton se omlouvá

Lewis Hamilton se po závodě v Baku omluvil Charlesi Leclercovi za to, že mu nevrátil osmé místo v posledním kole.
Lewis Hamilton se po závodě v Baku omluvil Charlesi Leclercovi za to, že mu v posledním kole nevrátil osmé místo, jak bylo původně plánováno týmem Ferrari. Hamilton vysvětloval: „Bylo jasné, že jsem rychlejší, ale Charles byl laskavý a nechal mě projet. Na konci jsem dostal instrukci velmi pozdě a soustředil jsem se na auto před sebou, i když šance na předjetí byla téměř žádná.“
Ferrari mělo jasný plán, s deseti koly do konce měl Leclerc nechat Hamiltona předjet, aby mohl s čerstvějšími pneumatikami útočit na Liama Lawsona. Když se předjetí nepodařilo, měli si jezdci své pozice vyměnit zpět, aby Leclerc získal osmé místo, ale nestihlo se to, protože čas nebyl dostatečný.
Hamilton popsal průběh situace. „Stále jsem doufal, že se mi podaří předjet. Na rovince jsem povolil plyn a dokonce i brzdil, ale netrefil jsem to o čtyři desetiny, takže se omlouvám, Charlesi. Nakonec to skončilo osmou a devátou pozicí, nic dramatického.“ K otázce, zda se na podobnou situaci připravovali, dodal: „Protože jsme nikdy nečekali, že se v ní ocitneme, vůbec jsme to předem neprobírali.“
Leclerc situaci zlehčil a nechtěl z ní dělat zbytečně velké drama. „Pro osmé nebo deváté místo to není žádné velké téma. Vůbec mi to nevadí, nestalo se to a je to v pořádku. Nebyl bych o moc spokojenější na osmé pozici, takže mi to opravdu nevadí,“ uvedl monacký jezdec.
Šéf stáje Ferrari Fred Vasseur vysvětlil původní rozhodnutí výměny pozic a poukázal na technické problémy Leclerca. „Lewis měl výhodu pneumatik a požádali jsme Charlese, aby ho pustil, aby mohl předjet Lawsona a Tsunodu nebo Norrise. Charles zároveň řešil problém s rekuperací a motor nebyl na maximu, takže to byla podle nás nejlepší volba.“
Šéf stáje Ferrari Fred Vasseur vysvětlil, proč se plánovaná výměna pozic mezi Hamiltonem a Leclercem neuskutečnila: „Požádali jsme, aby se pozice vrátila, ale vypadá to, že Lewis se špatně odhadl u startu a cílové čáry.“
