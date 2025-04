McLaren, FIA a F1 spojují síly: Začíná nová éra udržitelnosti

McLaren ve spolupráci s Deloitte a Mezinárodní automobilovou federací (FIA) představuje nový krok směrem k udržitelnější budoucnosti Formule 1. Společně vypracovali takzvaný "F1 Constructors’ Circularity Handbook", tedy příručku, která má týmům pomoci měřit a zlepšovat dopad jejich technických rozhodnutí na životní prostředí.

Příručka, kterou dostanou všechny týmy, se zatím zaměřuje hlavně na to, jak navrhují a staví šasi svých monopostů. Do budoucna by ale mohla pokrýt i další části auta, jako jsou motory nebo pneumatiky, které si týmy samy nevyrábějí.

Cílem je zavedení systematického způsobu měření takzvané „cirkularity“, tedy schopnosti jednotlivých dílů být znovu použity nebo recyklovány, místo aby po svém využití skončily jako odpad. Na základě shromážděných dat pak budou moci týmy optimalizovat své výrobní procesy a zároveň předávat informace FIA pro širší posouzení a další směřování šampionátu.

„Je to pro nás v McLarenu opravdu důležitý milník. Od roku 2022, kdy jsem nastoupila a založila tým pro udržitelnost, máme ambici vyvinout cirkulární vůz Formule 1,“ uvedla vedoucí udržitelnosti McLarenu Kim Wilson pro Motorsport.com.

Dále vysvětlila, že každému týmu zůstává prostor pro inovace v rámci pravidel, ale zároveň se hledají cesty, jak sjednotit udržitelnější přístupy napříč celým startovním polem:

„Myšlenka je, že si každý tým bude měřit svou cirkularitu individuálně a bude ji využívat k interním zlepšením. Zároveň ale můžeme společně s FIA hledat způsoby, jak vytvořit rovné podmínky, které nikomu neublíží, ale z nichž budou profitovat všichni.“

Podle šéfa FIA pro monoposty, Nikolase Tombazise, může mít nový přístup v budoucnu i regulační dopad. Naznačil, že by se mohly zavést změny pravidel, které by týmy „směřovaly“ k využívání konkrétních materiálů šetrnějších k životnímu prostředí.

„Chceme s týmy na těchto věcech spolupracovat. Může se stát, že v budoucnu zavedeme pravidla, která budou prosazovat používání určitých materiálů nebo udržitelných postupů,“ řekl Tombazis.

„Nechceme, aby byl někdo penalizován výkonnostně nebo finančně kvůli tomu, že se rozhodne chovat odpovědně. Cílem je, aby se udržitelnější přístup stal normou pro všechny.“

Jedním z praktických příkladů je používání recyklovaného karbonu, který má menší uhlíkovou stopu než nový materiál. McLaren jej poprvé testoval při loňské Velké ceně USA a později i doma v Silverstonu. Zatímco pevnost recyklovaných vláken je mírně snížena, průmysl intenzivně pracuje na zmírnění tohoto rozdílu.

Recyklovaný karbon se již stal součástí vozů Formule E třetí generace, a je pravděpodobné, že brzy najde širší uplatnění i ve Formuli 1.

Tento krok tak může představovat začátek širší proměny F1, od tradičního technologického vývoje směrem k odpovědnější a udržitelnější budoucnosti motorsportu.