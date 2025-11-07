Max Verstappen vidí příležitost: Napětí mezi McLareny může rozhodnout titul

Max Verstappen v Brazílii
Max Verstappen v Brazílii, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 13:07
Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.

Max Verstappen, který se opět zapojil do bitvy o titul, připustil, že rivalita mezi jezdci McLarenu by pro ně mohla být mírně rozptylující. Nizozemský šampion, jenž po závodě v Zandvoortu s RB21 snížil ztrátu na vedoucí jezdce šampionátu, naznačil, že soutěž mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim může McLarenům znesnadňovat soustředění.

S pouhými čtyřmi závody do konce sezóny se Verstappen nachází 36 bodů za Norrisem, který nedávno převzal vedení nad Piastrim díky dominantnímu vítězství v Mexiku. Red Bull ale stále nemá stejnou výkonovou převahu jako v loňské sezóně, a nizozemský pilot připustil, že bude muset každý víkend maximálně bodovat, aby měl šanci titul obhájit.

„Možná se u McLarenu vyskytuje nějaké rozptýlení, ale jejich auto je stále velmi rychlé,“ řekl Verstappen médiím v Brazílii. „Kdybyste se mě ptali, co bych chtěl mít, dejte mi rozptýlení. Mě to nezajímá, hlavní je mít nejrychlejší auto a jet co nejrychleji.“

Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Lando Norris: Vítězství v Brazílii by bylo velmi výjimečné

Verstappen zdůraznil, že jeho tým funguje sehraně a cílevědomě, což považuje za klíč k úspěchu v boji o titul. „Máme za sebou mnoho úspěchů, a pokud chceme ztrátu stáhnout, musíme být rychlejší než ostatní a co nejlépe využít každý víkend,“ řekl.

Nizozemský jezdec připustil, že letošní sezóna je jiná než ta loňská a předloňská, kdy měl Red Bull jasnou převahu. „Kdyby to bylo jako v roce 2023 a byl bych 36 bodů za čtyři závody do konce, bylo by to snadné. Letos ale musíme každý víkend dát do toho vše a trochu se spoléhat na štěstí.“

Po třetím místě v Mexiku, kde jeho šanci na druhé místo zhatil pozdní virtuální safety car, očekává Verstappen, že v Brazílii, kde v roce 2024 vyhrál ze 17. pozice, tým předvede silnější výkon. „Někdy trať lépe sedne autu než konkurenci. Doufám, že tentokrát to bude jiné.“

I přes náročný závěr sezóny Verstappen tvrdí, že necítí tlak. „I kdybych titul nezískal, vím, že jsem odjel skvělou sezónu. Být stále v boji po tom, co jsme byli přes 100 bodů za, je samo o sobě působivé.“

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zuří po Velké ceně Mexika: Ve Formuli 1 chybí transparentnost

Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.

Lando Norris

Lando Norris: Vedení v šampionátu neznamená vůbec nic

Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.

Max Verstapppen s Josem Verstappenem

Jos Verstappen popisuje, co dělá Red Bull znovu konkurenceschopným

Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.

Liam Lawson v Singapuru

Alan Permane odhaluje plán, jak dostat Liama Lawsona až na vrchol F1

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.

Bernie Ecclestone předává Landu Norrisovi vítěznou medaili

Bernie Ecclestone opět rozvířil vlny: McLaren prý jasně preferuje jednoho z jezdců

Bernie Ecclestone, bývalý šéf Formule 1, znovu otevřel debatu o vnitřních vztazích v McLarenu. Podle jeho slov tým podle určitých kritérií upřednostňuje jednoho z jezdců.
Toto Wolff

Drama v šampionátu: Mercedes chce v Brazílii obrátit situaci proti Ferrari a Red Bullu

Toto Wolff věří, že Mercedes má stále šanci zvrátit boj o druhé místo mezi konstruktéry. Před závodem v Brazílii prohlásil, že tým je připraven „vrátit úder“ Ferrari i Red Bullu.
Gabriel Bortoleto

Domácí debut s vysokými očekáváními: Gabriel Bortoleto se připravuje na Grand Prix v Sao Paulu

Šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley si udržuje naději, že tým by mohl během Grand Prix v Sao Paulu předvést něco výjimečného, když zde poprvé závodí Gabriel Bortoleto před domácím publikem.
Oscar Piastri v Barceloně

Proč Oscar Piastri ztratil tempo? Damon Hill nabízí jasné vysvětlení

Oscar Piastri přišel o vedení v šampionátu po závodě v Mexico City, čímž se změnilo rozložení sil v boji o titul. Australan tak vstupuje do závěrečné fáze sezony pod větším tlakem.
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Williams vstupuje do nové éry: Tým odhalil svou identitu pro sezonu 2026

Williams připravuje změny pro sezonu 2026, které propojují jeho bohatou historii s novou etapou týmu. 

Zhou Guanyu

Zhou Guanyu prozrazuje zákulisí Ferrari: Jaké lekce mu dal rok s Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem

Zhou Guanyu se rozpovídal o své cestě ve Ferrari a o tom, co mu aktuální sezona po boku Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca přináší.