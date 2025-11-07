Max Verstappen vidí příležitost: Napětí mezi McLareny může rozhodnout titul

Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.
Max Verstappen, který se opět zapojil do bitvy o titul, připustil, že rivalita mezi jezdci McLarenu by pro ně mohla být mírně rozptylující. Nizozemský šampion, jenž po závodě v Zandvoortu s RB21 snížil ztrátu na vedoucí jezdce šampionátu, naznačil, že soutěž mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim může McLarenům znesnadňovat soustředění.
S pouhými čtyřmi závody do konce sezóny se Verstappen nachází 36 bodů za Norrisem, který nedávno převzal vedení nad Piastrim díky dominantnímu vítězství v Mexiku. Red Bull ale stále nemá stejnou výkonovou převahu jako v loňské sezóně, a nizozemský pilot připustil, že bude muset každý víkend maximálně bodovat, aby měl šanci titul obhájit.
„Možná se u McLarenu vyskytuje nějaké rozptýlení, ale jejich auto je stále velmi rychlé,“ řekl Verstappen médiím v Brazílii. „Kdybyste se mě ptali, co bych chtěl mít, dejte mi rozptýlení. Mě to nezajímá, hlavní je mít nejrychlejší auto a jet co nejrychleji.“
Verstappen zdůraznil, že jeho tým funguje sehraně a cílevědomě, což považuje za klíč k úspěchu v boji o titul. „Máme za sebou mnoho úspěchů, a pokud chceme ztrátu stáhnout, musíme být rychlejší než ostatní a co nejlépe využít každý víkend,“ řekl.
Nizozemský jezdec připustil, že letošní sezóna je jiná než ta loňská a předloňská, kdy měl Red Bull jasnou převahu. „Kdyby to bylo jako v roce 2023 a byl bych 36 bodů za čtyři závody do konce, bylo by to snadné. Letos ale musíme každý víkend dát do toho vše a trochu se spoléhat na štěstí.“
Po třetím místě v Mexiku, kde jeho šanci na druhé místo zhatil pozdní virtuální safety car, očekává Verstappen, že v Brazílii, kde v roce 2024 vyhrál ze 17. pozice, tým předvede silnější výkon. „Někdy trať lépe sedne autu než konkurenci. Doufám, že tentokrát to bude jiné.“
I přes náročný závěr sezóny Verstappen tvrdí, že necítí tlak. „I kdybych titul nezískal, vím, že jsem odjel skvělou sezónu. Být stále v boji po tom, co jsme byli přes 100 bodů za, je samo o sobě působivé.“
