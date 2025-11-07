Lando Norris: Vítězství v Brazílii by bylo velmi výjimečné

Lando Norris po vítězství v Maďarsku
Lando Norris po vítězství v Maďarsku, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček DNES 10:18
Sdílej:

Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.

Lando Norris před startem víkendu Velké ceny Brazílie uvedl, že případné vítězství na okruhu Interlagos by pro něj mělo mimořádný význam. Důvodem je nejen osobní ambice, ale především odkaz Ayrtona Senny a silné historické pouto mezi McLarenem a Brazílií. Britský jezdec vstupuje do závodu jako lídr šampionátu s jednobodovým náskokem před týmovým kolegou Oscarem Piastrim, přesto však zdůrazňuje, že k všem závodům přistupuje se stejnou vážností.

„Co se týče důležitosti, do žádného závodu nevcházím s tím, že by byl významnější než jiný,“ vysvětlil Norris novinářům v Interlagosu. „Každý závod je důležitý z hlediska šampionátu. V mé hlavě jsou všechny stejně důležité, pokud jde o historii, ale jsou tu závody, které je zkrátka výjimečnější vyhrát.“

Podle Norrise mezi tyto výjimečné podniky patří například Silverstone nebo Monako, okruhy s dlouhou tradicí, které mají v motorsportu mimořádné postavení a u fanoušků i jezdců vyvolávají zvláštní emoce. „Nemyslím si, že jsou důležitější,“ dodal. „Ale jsou speciálnější. Když pomyslíte na Silverstone, Monako, závody s takovou historií, mají prostě jiný nádech.“

Max Verstapppen s Josem Verstappenem

Jos Verstappen popisuje, co dělá Red Bull znovu konkurenceschopným

Pro McLaren má okruh Interlagos zvláštní význam. Právě zde Ayrton Senna, jeden z největších jezdců všech dob, dosáhl svých legendárních vítězství a upevnil pouto mezi sebou, týmem a brazilskými fanoušky. „Samozřejmě, tento závod je jedním z nich,“ řekl Norris. „Všechno se tu nějak váže k Ayrtonovi a k historii, kterou vytvořil, a také k McLarenu. Bylo by to výjimečné vítězství. Každý závod je důležitý, ale tenhle by měl pro mě zvláštní význam.“

Norris přiznal, že možnost zařadit své jméno po bok takových legend je pro něj velká čest. „Už jen vidět své jméno vedle těchto lidí mi vždycky vykouzlí úsměv na tváři,“ uvedl. „Nikdy jsem Ayrtona nezastihl závodit, nic z toho jsem nezažil naživo.“

„Nikdy jsem přesně nevěděl, jak výjimečný byl,“ dodal. „Takže už jen to, že by se moje jméno mohlo objevit na stejné trofeji, nebo být zmíněno ve stejné větě jako jeho, je pro mě úžasné.“

Britský jezdec také řekl, že o podobných věcech mohl v dětství jen snít. „Bylo těžké si něco takového vůbec představit, když jsem byl dítě,“ poznamenal. „Obdivuji tyto okamžiky stejně, jako si užívám vítězství kdekoli jinde.“

Na závěr dodal, že vítězství na Interlagosu by pro něj mělo nejen sportovní, ale i osobní hodnotu. „Tady by to bylo asi o něco speciálnější,“ uzavřel Norris. „Kvůli historii, kterou tohle místo má.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris McLaren GP Brazílie (Interlagos)
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zuří po Velké ceně Mexika: Ve Formuli 1 chybí transparentnost

Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.

Novinky
Lando Norris

Lando Norris: Vedení v šampionátu neznamená vůbec nic

Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Max Verstappen vidí příležitost: Napětí mezi McLareny může rozhodnout titul

Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.

Novinky
Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Lando Norris: Vítězství v Brazílii by bylo velmi výjimečné

Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.

Novinky
Max Verstapppen s Josem Verstappenem

Jos Verstappen popisuje, co dělá Red Bull znovu konkurenceschopným

Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.

Novinky
Liam Lawson v Singapuru

Alan Permane odhaluje plán, jak dostat Liama Lawsona až na vrchol F1

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.

Novinky
Bernie Ecclestone předává Landu Norrisovi vítěznou medaili

Bernie Ecclestone opět rozvířil vlny: McLaren prý jasně preferuje jednoho z jezdců

Bernie Ecclestone, bývalý šéf Formule 1, znovu otevřel debatu o vnitřních vztazích v McLarenu. Podle jeho slov tým podle určitých kritérií upřednostňuje jednoho z jezdců.
Novinky
Toto Wolff

Drama v šampionátu: Mercedes chce v Brazílii obrátit situaci proti Ferrari a Red Bullu

Toto Wolff věří, že Mercedes má stále šanci zvrátit boj o druhé místo mezi konstruktéry. Před závodem v Brazílii prohlásil, že tým je připraven „vrátit úder“ Ferrari i Red Bullu.
Novinky
Gabriel Bortoleto

Domácí debut s vysokými očekáváními: Gabriel Bortoleto se připravuje na Grand Prix v Sao Paulu

Šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley si udržuje naději, že tým by mohl během Grand Prix v Sao Paulu předvést něco výjimečného, když zde poprvé závodí Gabriel Bortoleto před domácím publikem.
Novinky
Oscar Piastri v Barceloně

Proč Oscar Piastri ztratil tempo? Damon Hill nabízí jasné vysvětlení

Oscar Piastri přišel o vedení v šampionátu po závodě v Mexico City, čímž se změnilo rozložení sil v boji o titul. Australan tak vstupuje do závěrečné fáze sezony pod větším tlakem.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Williams vstupuje do nové éry: Tým odhalil svou identitu pro sezonu 2026

Williams připravuje změny pro sezonu 2026, které propojují jeho bohatou historii s novou etapou týmu. 

Novinky
Zhou Guanyu

Zhou Guanyu prozrazuje zákulisí Ferrari: Jaké lekce mu dal rok s Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem

Zhou Guanyu se rozpovídal o své cestě ve Ferrari a o tom, co mu aktuální sezona po boku Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca přináší.