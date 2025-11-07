Lando Norris: Vítězství v Brazílii by bylo velmi výjimečné

Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.
Lando Norris před startem víkendu Velké ceny Brazílie uvedl, že případné vítězství na okruhu Interlagos by pro něj mělo mimořádný význam. Důvodem je nejen osobní ambice, ale především odkaz Ayrtona Senny a silné historické pouto mezi McLarenem a Brazílií. Britský jezdec vstupuje do závodu jako lídr šampionátu s jednobodovým náskokem před týmovým kolegou Oscarem Piastrim, přesto však zdůrazňuje, že k všem závodům přistupuje se stejnou vážností.
„Co se týče důležitosti, do žádného závodu nevcházím s tím, že by byl významnější než jiný,“ vysvětlil Norris novinářům v Interlagosu. „Každý závod je důležitý z hlediska šampionátu. V mé hlavě jsou všechny stejně důležité, pokud jde o historii, ale jsou tu závody, které je zkrátka výjimečnější vyhrát.“
Podle Norrise mezi tyto výjimečné podniky patří například Silverstone nebo Monako, okruhy s dlouhou tradicí, které mají v motorsportu mimořádné postavení a u fanoušků i jezdců vyvolávají zvláštní emoce. „Nemyslím si, že jsou důležitější,“ dodal. „Ale jsou speciálnější. Když pomyslíte na Silverstone, Monako, závody s takovou historií, mají prostě jiný nádech.“
Pro McLaren má okruh Interlagos zvláštní význam. Právě zde Ayrton Senna, jeden z největších jezdců všech dob, dosáhl svých legendárních vítězství a upevnil pouto mezi sebou, týmem a brazilskými fanoušky. „Samozřejmě, tento závod je jedním z nich,“ řekl Norris. „Všechno se tu nějak váže k Ayrtonovi a k historii, kterou vytvořil, a také k McLarenu. Bylo by to výjimečné vítězství. Každý závod je důležitý, ale tenhle by měl pro mě zvláštní význam.“
Norris přiznal, že možnost zařadit své jméno po bok takových legend je pro něj velká čest. „Už jen vidět své jméno vedle těchto lidí mi vždycky vykouzlí úsměv na tváři,“ uvedl. „Nikdy jsem Ayrtona nezastihl závodit, nic z toho jsem nezažil naživo.“
„Nikdy jsem přesně nevěděl, jak výjimečný byl,“ dodal. „Takže už jen to, že by se moje jméno mohlo objevit na stejné trofeji, nebo být zmíněno ve stejné větě jako jeho, je pro mě úžasné.“
Britský jezdec také řekl, že o podobných věcech mohl v dětství jen snít. „Bylo těžké si něco takového vůbec představit, když jsem byl dítě,“ poznamenal. „Obdivuji tyto okamžiky stejně, jako si užívám vítězství kdekoli jinde.“
Na závěr dodal, že vítězství na Interlagosu by pro něj mělo nejen sportovní, ale i osobní hodnotu. „Tady by to bylo asi o něco speciálnější,“ uzavřel Norris. „Kvůli historii, kterou tohle místo má.“
