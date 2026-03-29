Max Verstappen po Velké ceně Japonska poskytl další otevřené komentáře ohledně své budoucnosti, ve kterých naznačil skutečný konec v F1. Přestože jeho slova vyvolala v paddocku i mezi fanoušky bouřlivé spekulace, konečné rozhodnutí o budoucnosti šampiona zatím není jasné.
Max Verstappen opět vyvolal bouři v paddocku svými upřímnými komentáři. Nizozemský šampion připustil, že aktuální pravidla, zejména důraz na správu baterií, mu ubírají radost z jízdy, a proto přemýšlí, zda má smysl pokračovat i po letošní sezóně.
Ve vyjádřeních pro BBC Radio 5 Live Verstappen naznačil, že jeho úvahy nejsou jen spekulativní. „Myslím o všem, co se tady děje,“ řekl a přiznal, že nové technické předpisy změnily jeho vnímání závodění.
Po kvalifikaci na 11. místě v Japonsku Verstappen uvedl, že musí najít rovnováhu mezi závodní kariérou a osobním životem: „Každý den si připomínám, abych si to užíval, ale když usednu do RB22, je to těžké.“ Přesto zdůraznil, že zůstává stoprocentně odhodlaný a že jeho úvahy nejsou motivovány aktuální formou Red Bullu na trati.
Verstappen vysvětlil, že ho netrápí výsledky: „Mohu přijmout sedmé nebo osmé místo, ale když k tomu přidáte ztrátu radosti z řízení, začínám se ptát, jestli to opravdu chci dělat.“ Nová pravidla označil za „anti-driving“.
Finanční stránka pro něj už hraje menší roli: „U mě nejde jen o peníze, protože Formule 1 byla vždy moje vášeň.“ Přesto si stále užívá spolupráci se svým týmem, který pro něj představuje „druhou rodinu“.
Soukromý život je dalším faktorem, který Verstappena vede k úvahám o budoucnosti: „Někdy se ptám, zda nestojí za to trávit více času s rodinou a přáteli, když si sport neužívám.“ Jeho otevřenost odhaluje psychologickou stránku života závodníka, která bývá často skrytá za leskem a rychlostí Formule 1.
Nová pravidla F1 vzbuzují obavy nejen mezi jezdci, ale i fanoušky a média. Incident Olivera Bearmana na Suzuce a problémy s elektrickými systémy ukazují, že je potřeba pravidla přehodnotit a zajistit, aby jezdci mohli závodit bezpečně a s radostí.
Verstappen poslal jasný signál organizátorům a FIA: „Vědí, co mají dělat.“ Slova šampiona naznačují, že pokud podmínky zůstanou omezené a radost z jízdy nevrátí, je připraven uvažovat o odchodu.
Sezóna F1 2026 bude pokračovat po plánovaných jednáních v Miami, kde se ukáže, zda Verstappen zůstane, nebo zda svět Formule 1 přijde o jednoho z největších jezdců posledního desetiletí.
