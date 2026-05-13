Max Verstappen prozradil největší výzvu na Nürburgringu. Rozhodnout může jediná chyba

Max Verstappen před startem 24 hodinovky na Nürburgringu upozornil, že jednou z jeho největších výzev bude zvládání hustého provozu na trati. Podle něj je právě práce v provozu na Nordschleife klíčová a výrazně odlišná od toho, na co je zvyklý z Formule 1.
Zkušený bývalý jezdec Formule 1 a několikanásobný vítěz Nürburgring 24 Hours Markus Winkelhock v rozhovoru pro PlanetF1.com upozornil, že Max Verstappen už při přípravných startech na Nordschleife působí mnohem zkušeněji, než by se u debutanta v této kategorii očekávalo.
Winkelhock k tomu uvedl: „Je neuvěřitelné vidět, kolik zkušeností už na Nürburgringu má,“ čímž poukázal na Verstappenovu rychlou adaptaci na specifika legendární trati.
Podle něj je klíčové zejména to, jak si čtyřnásobný mistr světa Formule 1 dokáže poradit v hustém provozu, který je pro vytrvalostní závody na Nordschleife zásadní.
„Max chápe, jak využít plynulost v provozu,“ dodal Winkelhock s tím, že právě práce ve „vláčku“ pomalejších vozů bývá jedním z rozhodujících faktorů závodu.
Další bývalý jezdec a Verstappenův konkurent z přípravných jízd, Daniel Juncadella rovněž vyzdvihl jeho schopnost číst provoz a naznačil, že Nizozemec využívá specifickou techniku při předjíždění.
Juncadella zmínil, že Verstappen má při jízdě za pomalejšími vozy „nice trick“, aniž by jej blíže specifikoval, což jen podpořilo zvědavost paddocku.
Verstappen se na svůj debut v legendárním 24hodinovém závodě připravoval v posledních měsících účastí v menších závodech na Nordschleife, kde sbíral zkušenosti s provozem i specifiky GT3 techniky.
V březnovém závodě série NLS předvedl Max Verstappen společně s Juliem Gounonem a Daniel Juncadellou dominantní výkon, který však byl následně z výsledkových tabulek vymazán kvůli procedurálním nesrovnalostem.
Při své další účasti na Nordschleife o měsíc později znovu bojoval o vítězství po boku Lucase Auera, tentokrát ho ale o lepší výsledek připravily technické problémy, které jej odsunuly až na 39. pozici.
Přesto jeho tempo a rychlá adaptace na specifika GT závodů vzbudily v paddocku velký respekt, a to zejména s ohledem na fakt, že jeho zkušenosti mimo simracing jsou zatím omezené.
Verstappen zároveň otevřeně přiznává, že jeho vztah k Nordschleife vznikl už na simulátoru, kde podle svých slov odjel tisíce kol a absolvoval i několik virtuálních 24hodinových závodů.
Čtyřnásobný šampion se před svým debutem v 24 hodinovým závodě na Nürburgringu netají jasným cílem. Do Německa jede s ambicí bojovat o vítězství, i když přiznává, že to nebude jednoduché.
„Úspěch znamená vítězství. Myslím, že je to velmi jednoduché. Proto jsme tady,“ uvedl Verstappen. Zároveň ale dodává, že pro něj jde i o samotný zážitek a spolupráci s týmem během celého víkendu.
„Samozřejmě vím, že to nebude snadné, ale to je cíl. A tím cílem je pro všechny jednoznačně vítězství,“ pokračoval. „Jeden z největších závodů roku je samozřejmě 24 hodin Nürburgringu, proto jsme tady,“ vysvětlil.
Velkou roli hraje i samotná sestava týmu, se kterou nastoupí v profesionální kategorii. „Nastupujeme s profesionální sestavou a je to pro mě opravdu skvělá line-up, něco, co bych chtěl dělat i v budoucnu každý rok,“ řekl.
Jeho hlavní ambice ale zůstává jasná. „Hlavním cílem je samozřejmě vyhrávat závody,“ dodal. Za motivací stojí i samotná trať, kterou označuje za jednu z nejextrémnějších na světě.
„Je to jedna z nejlepších nebo nejšílenějších tratí na světě, na které můžete závodit,“ uvedl. Velkou roli v jeho přípravě sehrál simulátor, kde získal první zkušenosti.
„Právě tady to pro mě všechno začalo na simulátoru,“ vysvětlil. „Najel jsem tisíce kol a absolvoval i 24hodinové závody ve virtuálním světě,“ doplnil.
Na otázku největší výzvy odpověděl jasně. „Může to být cokoliv. Práce v provozu, podmínky, počasí, nikdy nevíte,“ řekl. Počasí podle něj může závod zásadně zkomplikovat. „Pokud bude pršet, bude to mnohem těžší. V suchu je to úplně jiný závod,“ pokračoval.
Klíčem bude najít rovnováhu mezi rychlostí a rizikem. „Snažíte se jet co nejrychleji, ale bez zbytečných rizik,“ dodal. Důležitou součástí přípravy byly i menší závody, kde se učil zvládat tlak. „Tam se člověk naučí nejvíc pod tlakem, v provozu a při práci s týmem,“ uzavřel.
