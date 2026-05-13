Alpine připouští otevřenost novým partnerům. Ve hře je Gucci

Alpine F1 Team uvedl, že neustále sleduje nové možnosti partnerské spolupráce, čímž nepřímo podpořil spekulace o vstupu módní značky Gucci do Formule 1 od sezony 2027.
Spekulace o budoucím směřování obchodní strategie Alpine F1 nabírají na obrátkách v okamžiku, kdy se blíží konec jednoho z klíčových partnerství stáje. Podle informací PlanetF1.com se do hry o pozici titulárního sponzora pro období od sezony 2027 dostává luxusní módní značka Gucci.
Současné partnerství s BWT, které zásadně formovalo vizuální identitu týmu od roku 2022, stojí podle dostupných informací před svým závěrem. Ačkoliv zatím nebyl oznámen žádný oficiální rozchod, očekává se, že spolupráce po letošní sezoně nepokračuje.
Alpine k situaci uvedl: „Tým Alpine F1 neustále hledá nové partnerské příležitosti a je v kontaktu s širokou škálou značek a společností jako s potenciálními partnery.“ Alpine neustále hledá nové partnerské příležitosti a je v kontaktu se širokým spektrem značek a společností, které mohou být potenciálními partnery.
Zároveň tým dodal: „Diskuze jsou však vždy vedeny v přísné důvěrnosti a zveřejňují se pouze tehdy, když jsou potvrzeny a odsouhlaseny všemi stranami.“ Jednání jsou však vždy držena v tajnosti a zveřejňována pouze tehdy, když jsou potvrzena a odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami.
Zákulisní kontext celé situace posiluje i personální propojení mezi automobilovým a luxusním průmyslem. Bývalý šéf Renaultu Luca de Meo, který odešel z automobilky v roce 2025, následně nastoupil na pozici generálního ředitele společnosti Kering, pod kterou spadá právě značka Gucci.
Tento přesun okamžitě vyvolal v paddocku Formule 1 zvýšenou pozornost, protože De Meo dlouhodobě patří mezi klíčové manažery s vazbami na prostředí Alpine i širšího koncernu Renault.
Dalším důležitým jménem v tomto kontextu je Flavio Briatore, který se v roce 2024 vrátil do struktury Alpine jako výkonný poradce. Jeho vliv v oblasti byznysu i kontaktů napříč různými odvětvími je v paddocku dlouhodobě známý.
Briatore je často zmiňován jako jedna z postav, která dokáže propojovat svět motorsportu s módním a luxusním průmyslem, což v tomto případě jen přiživuje spekulace o možném partnerství.
„Neustále hledáme nové možnosti partnerské spolupráce.“ zopakoval tým v reakci pro PlanetF1.com, přičemž konkrétní jednání s Guccim nijak nepotvrdil ani nevyvrátil.
Pokud by se tato varianta naplnila, Gucci by vstoupil do prostředí Formule 1 v době, kdy se luxusní značky stávají stále viditelnější součástí paddocku a marketingové struktury jednotlivých týmů.
V posledních letech se v tomto prostoru etablovaly například značky jako Tommy Hilfiger či Adidas, což potvrzuje rostoucí propojení motorsportu s módním průmyslem.
Pro Alpine by případná dohoda znamenala nejen finanční stabilitu, ale i výrazný posun v image směrem k prémiovému a globálně orientovanému brandu.
Sportovně se tým mezitím nachází v lepší formě než v předchozí sezoně. Po náročném roce 2025 se Alpine v roce 2026 zvedl a aktuálně drží páté místo v Poháru konstruktérů.
Nejlepším výsledkem dosavadní sezony je šestá příčka Pierra Gaslyho z Velké ceny Číny, která ukazuje, že tým dokáže pravidelně bojovat o body.
Pokud by se partnerství s Guccim skutečně stalo realitou, šlo by o jeden z nejvýraznějších komerčních kroků Alpine v moderní éře Formule 1. Zároveň by to potvrdilo pokračující trend, kdy se stále více stírají hranice mezi motorsportem, módním světem a luxusním průmyslem, který v paddocku získává čím dál silnější vliv.
