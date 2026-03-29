Nehoda Olivera Bearmana při Velké ceně Japonska otevřela otázky kolem bezpečnosti nových pravidel Formule 1 a nečekaných rozdílů v rychlosti. Zároveň se ukazuje, že na možná rizika bylo upozorňováno už dříve, aniž by došlo k výraznějším změnám.
Obrovská nehoda Olivera Bearmana na japonské Grand Prix okamžitě vrhla do popředí otázky bezpečnosti nových technických regulí F1.
Bearman, jezdec týmu Haas, byl ve 21. kole závodu jen sekundu za Francem Colapintem, když se jejich odstup náhle a nečekaně zmenšil kvůli obrovskému rozdílu v elektrickém boostu při přiblížení ke známé zatáčce Spoon.
Podle dostupných informací Alpine v tu chvíli energii aktivně nečerpal, proto varovná světla na zadním křídle nebyla pár sekund před incidentem rozsvícena. Přesto se uzavírací rychlost Bearmana pohybovala kolem 45 km/h.
Bearman musel prudce vybočit z dráhy, letět šikmo po trávě uvnitř zatáčky a poté se znovu dostat zpět na trať, přes bezpečnostní zónu až do bariéry. Náraz byl naměřen na hodnotu 50G.
Reakce ostatních jezdců byla prakticky jednotné: „Říkali jsme vám to.“
„Bylo tam hodně velkých momentů v prvních třech kolech, než se naše systémy naučily reagovat na rychlosti, které máme s boost tlačítkem,“ uvedl po závodě ředitel Asociace jezdců Carlos Sainz. „I bez použití boost tlačítka někdy motor dává mnohem větší rychlost než auto před vámi, v závislosti na tom, kolik energie má druhý vůz. Bylo jen otázkou času, kdy se stane první velká nehoda.“
V samostatném rozhovoru pro Sky F1 Sainz přitom šel ještě dál: „Už dlouho jsme na to upozorňovali F1 a FIA. Takové uzavírací rychlosti a nehody se prostě musely stát, a nejsem spokojený s tím, jak se k tomu přistoupilo doposud. Doufám, že najdeme lepší řešení, které nezpůsobí tyto obrovské rychlosti a nabídne bezpečnější způsob závodění.“
Revize pravidel pro správu energie byla na pořadu už před začátkem sezóny, protože během testů se vytvořil konsensus, že data z prvních dvou závodů bude třeba analyzovat dřív, než se stanoví konkrétní cesta ke zlepšení formule. S odložením GP Bahrajnu a Saúdské Arábie na duben bylo rozhodnuto, že diskuse proběhne na zasedání F1 Komise 9. dubna.
Původně se však očekávalo, že pozornost bude věnována spíše zlepšení „show“ při kvalifikaci, protože držitel komerčních práv je obecně spokojen s výsledky nového technického balíčku, pokud jde o atraktivitu závodů.
Rozsah Bearmanovy nehody však jasně připomněl rizika, která nastávají, když vozy využívají elektrickou energii v různých okamžicích, nebo když jeden vůz náhle energii vyčerpá – problém, na který jezdci upozorňují už od začátku sezóny.
FIA nyní vydala jasné stanovisko: „Po nehodě Olivera Bearmana na Grand Prix Japonska a s ohledem na vysoké rozdíly rychlostí bychom rádi poskytli následující upřesnění. Od zavedení pravidel pro rok 2026 probíhají průběžné diskuse mezi FIA, týmy, výrobci pohonných jednotek, jezdci a FOM. Pravidla obsahují řadu nastavitelných parametrů, zejména v oblasti správy energie, které umožňují optimalizaci podle dat z reálného provozu.“
„Všichni zúčastnění se shodli, že strukturovaná revize proběhne po úvodní fázi sezóny, aby bylo možné získat dostatek dat pro analýzu. V dubnu se proto konají série setkání, která mají posoudit fungování nových pravidel a určit případné úpravy. Jakékoliv změny, zejména týkající se správy energie, vyžadují pečlivé simulace a detailní analýzu. FIA bude nadále úzce spolupracovat se všemi zúčastněnými, aby byl sport co nejbezpečnější, a bezpečnost zůstává vždy klíčovým prvkem poslání FIA. Předčasné spekulace o povaze možných změn jsou nyní nepřiměřené. Další informace budou sděleny včas.“
Oliver Bearman přežil extrémní náraz s přetížením 50G, který otřásl Suzukou. Překvapivě vyvázl bez zlomenin a utrpěl jen pohmoždění pravého kolene.
