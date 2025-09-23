Max Verstappen znovu ve hře: Bitva o titul jezdců zůstává otevřená

Max Verstappen se dostal zpět do hry o vítězství a jeho dalším cílem je dohnat 69bodovou ztrátu, aby získal svůj pátý titul mistra světa jezdců.
V moderní Formuli 1 není výjimkou, že se jezdec dokáže vrátit do boje o titul i po slabším začátku sezóny. Podobně se to nyní daří Maxu Verstappenovi. Po letní přestávce se tempo Red Bullu výrazně zlepšilo a nizozemský šampion vyhrál už dva závody za sebou.
Srovnávat dnešní výsledky s minulostí ale není jednoduché, protože bodovací systém se v průběhu let zásadně změnil. Zatímco v roce 1950 dostal vítěz závodu osm bodů, dnes stejné množství připadá až jezdci na šestém místě.
„Při srovnávání moderní F1 s minulostí musíme brát v úvahu změny v bodování. Každá sezóna má svá specifika,“ vysvětluje bývalý jezdec Anthony Davidson.
Současný systém platí od roku 2010. Vítěz bere 25 bodů, druhý 18, třetí 15 a body dostává prvních deset jezdců. V letech 2019 až 2024 navíc existoval bonusový bod za nejrychlejší kolo, který byl ale letos zrušen.
Další proměnnou jsou sprinty, zavedené v roce 2021, které přidávají do boje o titul další body. I přes všechny tyto změny ukazuje historie posledních let, že i velké ztráty lze dohnat.
V roce 2017 Lewis Hamilton dokázal otočit sezónu proti Sebastianu Vettelovi. „Po těžkém období po Monaku měl Vettel náskok 25 bodů, ale pak přišly vítězství v Kanadě a Silverstone a Hamilton ovládl zbytek sezóny,“ připomínají statistiky. Hamilton nakonec získal čtvrtý titul s náskokem 46 bodů.
V roce 2014 dokázal Lewis Hamilton zvrátit ztrátu 29 bodů na Nica Rosberga. Po sérii pěti vítězství v řadě nakonec získal titul s velkým náskokem. Sebastian Vettel v roce 2010 dokázal smazat ztrátu 31 bodů a vybojoval titul. O dva roky později to zopakoval, když dohnal dokonce 44bodové manko na Fernanda Alonsa.
Nejnovější inspirací pro Maxe Verstappena je rok 2022, kdy dokázal ztrátu 46 bodů na Charlese Leclerca proměnit ve vítězství a získat druhý titul. „Začátek sezóny byl těžký, ale s upgradem RB18 jsme se dostali zpět na špici a od té doby už nebylo návratu,“ připomíná Red Bull.
Letos čelí Verstappen ještě větší výzvě. V tuto chvíli po vítezství v Baku ztrácí 69 bodů na Oscara Piastriho před Singapurem. Přesto jeho konzistentní výkony a zlepšení vozu RB21 mu dávají šanci.
„Bude to vyžadovat hodně štěstí, ale pokud by se mi podařilo získat pátý titul, byl by to nejpůsobivější návrat v historii Formule 1,“ komentoval Verstappen svou situaci. Historie ukazuje, že i zdánlivě nepřekonatelné ztráty mohou být dohnány.
Lewis Hamilton po náročném víkendu v Baku varoval, že zbytek sezóny 2025 bude pro Ferrari složitý. Sedminásobný mistr světa upozornil, že tým bude mít problémy udržet krok s nejrychlejšími soupeři.
Cesta Charlese Leclerca a Carlose Sainze zpět do Monaka po Velké ceně Ázerbájdžánu nabrala nečekaný směr. Let, který měl oba piloty Ferrari dopravit domů, byl z provozních důvodů odkloněn do Itálie, čímž se jejich návrat poněkud zkomplikoval.
Australan Oscar Piastri sice drží vedení v šampionátu Formule 1, ale na okruhu v Baku na něj čekal tvrdý pád z výsluní. Jeho naděje na další body skončily hned v úvodním kole, kdy po nešťastné nehodě musel ze závodu odstoupit.
Christian Horner a Red Bull formálně uzavřeli kapitolu své spolupráce po dohodě o vyrovnání, která přišla více než dva měsíce po jeho odvolání z operativních funkcí. Tímto krokem se definitivně uzavírá dlouhá éra Hornera u týmu.
Lewis Hamilton se po závodě v Baku omluvil Charlesi Leclercovi za to, že mu nevrátil osmé místo v posledním kole.
Charles Leclerc v Baku obsadil deváté místo, přičemž jeho závod zkomplikoval problém s pohonnou jednotkou, který ho zpomalil hned v úvodu.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.