Lewis Hamilton po náročném víkendu predikuje zbytek sezony

Lewis Hamilton po náročném víkendu v Baku varoval, že zbytek sezóny 2025 bude pro Ferrari složitý. Sedminásobný mistr světa upozornil, že tým bude mít problémy udržet krok s nejrychlejšími soupeři.
Ferrari letos nezažívá úspěšnou sezónu. Tým se nyní soustředí hlavně na přípravu vozu pro sezónu 2026, což podle sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona ztěžuje snahu držet krok s rychlejšími soupeři. Brit upozornil, že týmy jako McLaren a Red Bull, které nedávno představily významné upgrady, představují pro Ferrari tvrdou konkurenci.
Po trénincích v Ázerbájdžánu se zdálo, že Ferrari by se konečně mohlo vrátit do boje o vítězství. Oba piloti obsadili v druhém tréninku první dvě místa, což fanouškům dodalo naději na úspěšný víkend.
Tyto naděje se však brzy rozplynuly. Hamilton neprošel kvalifikací přes druhé kolo a jeho týmový kolega Charles Leclerc havaroval během prvních kol v Q3.
V samotném závodě si oba piloti mohli připsat jen osmou a devátou pozici. Hamilton se snažil v závěru závodu vrátit zpět osmé místo Leclercovi, ale nakonec se tak nestalo.
Po závodě Hamilton otevřeně hovořil o frustraci z tempa auta, které je letos překvapivě slabé. „McLaren je letos před námi,“ řekl. „Nepodařilo se nám udělat žádné kroky vpřed, takže jsme pár kroků pozadu. Red Bull navíc vzal v minulém závodě vylepšenou podlahu, takže teď zrychlili a lze očekávat, že vyhrají více závodů.“
Hamilton zdůraznil, že upgrady soupeřů budou zásadní pro vývoj šampionátu. „Kdybychom se kvalifikovali lépe, byli bychom v mnohem lepší pozici pro závod,“ dodal.
Britský jezdec také připustil, že Ferrari nemá aktuálně žádné významné vylepšení vozu k dispozici. „Dal bych cokoliv za upgrade, ale ten momentálně nemáme, takže se musíme soustředit na příští rok a zlepšit optimalizaci a provedení,“ vysvětlil.
Hamilton upozornil, že mnoho týmů už plně přesměrovalo svůj vývoj na vozy pro rok 2026. „V tuto chvíli se většina týmů soustředí na stroje, které budou odpovídat novým regulím pro rok 2026, a Ferrari je mezi nimi,“ dodal.
Celkově Hamiltonova prognóza pro zbytek sezóny není optimistická. Britský mistr světa naznačil, že zatímco tým postupuje v některých oblastech, konkurenční výhody soupeřů budou těžko dohánět.
Max Verstappen se dostal zpět do hry o vítězství a jeho dalším cílem je dohnat 69bodovou ztrátu, aby získal svůj pátý titul mistra světa jezdců.
Cesta Charlese Leclerca a Carlose Sainze zpět do Monaka po Velké ceně Ázerbájdžánu nabrala nečekaný směr. Let, který měl oba piloty Ferrari dopravit domů, byl z provozních důvodů odkloněn do Itálie, čímž se jejich návrat poněkud zkomplikoval.
Australan Oscar Piastri sice drží vedení v šampionátu Formule 1, ale na okruhu v Baku na něj čekal tvrdý pád z výsluní. Jeho naděje na další body skončily hned v úvodním kole, kdy po nešťastné nehodě musel ze závodu odstoupit.
Christian Horner a Red Bull formálně uzavřeli kapitolu své spolupráce po dohodě o vyrovnání, která přišla více než dva měsíce po jeho odvolání z operativních funkcí. Tímto krokem se definitivně uzavírá dlouhá éra Hornera u týmu.
Lewis Hamilton se po závodě v Baku omluvil Charlesi Leclercovi za to, že mu nevrátil osmé místo v posledním kole.
Charles Leclerc v Baku obsadil deváté místo, přičemž jeho závod zkomplikoval problém s pohonnou jednotkou, který ho zpomalil hned v úvodu.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.