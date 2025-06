Max Verstappen zklamal: Mika Häkkinen nechápe jeho pasivitu

Max Verstappen se během Velké ceny Španělska dokázal udržet v těsném kontaktu s dominantní dvojicí McLarenu, Oscarem Piastrim a Landem Norrisem. Zvolil třízastávkovou strategii, která ho měla udržet v boji o přední příčky. Jeho závod se však zlomil v momentě, kdy na trať vyjel Safety Car kvůli odstavenému vozu Andrea Kimiho Antonelliho.

Verstappen při této neutralizaci požádal tým o nasazení čerstvých pneumatik. V rádiové komunikaci zdůraznil, že nové obutí by mohlo sehrát klíčovou roli v souboji s McLareny. Red Bull měl ale k dispozici už jen tvrdou směs, se kterou měly všechny týmy během víkendu problémy.

Po restartu závodu přišlo pro Verstappena nepříjemné zjištění. Byl totiž jediným jezdcem v poli, který vyjel na tvrdé sadě pneumatik. Nedostatečná přilnavost se projevila okamžitě a závěr závodu se proměnil v hektické snažení udržet tempo. Vyvrcholením byl incident v páté zatáčce, kde došlo ke kontaktu s Georgem Russellem. Někteří pozorovatelé dokonce naznačili, že šlo o úmyslný manévr ze strany Verstappena.

Za kolizi obdržel Verstappen desetisekundovou penalizaci. Ta ho po dojetí do cíle odsunula z pátého na desáté místo. Pro čtyřnásobného mistra světa to byl nezvykle neklidný a rozčarovaný závěr, který opět otevřel otázku, zda Red Bull zvládá klíčová strategická rozhodnutí ve vypjatých situacích.

Napětí kolem Verstappena tím ale neskončilo. Kromě časové penalizace si připsal také tři trestné body na svou závodní licenci. Tím se přiblížil k hranici, po jejímž překročení by mohl dostat zákaz startu v jednom závodě.

Bývalý šampion Mika Häkkinen v podcastu Drive to Wynn uvedl, že byl šokován tím, že si Verstappen neuvědomoval, jaké pneumatiky má k dispozici, informuje server PlanetF1.com. Podle něj by jezdec na takové úrovni měl přesně vědět, s čím do boxů přijíždí a co mu tým může nabídnout. Häkkinen zároveň už při pohledu na tvrdé pneumatiky tušil, že Verstappen bude mít problém je zahřát a ztrácet přilnavost.

Verstappen se původně ke kontaktu s Russellem stavěl bez lítosti, později však uznal, že šlo o chybu, která neměla nastat. Týmový šéf Christian Horner mezitím vysvětlil, proč Red Bull sáhl právě po tvrdé sadě. Podle něj byla fáze Safety Caru načasovaná velmi nešťastně a narušila jinak dobře fungující strategii se třemi zastávkami.

Horner uvedl, že tým měl na výběr mezi osmi koly opotřebovanými měkkými pneumatikami nebo čerstvou tvrdou směsí. Zvolili druhou variantu s tím, že podle tehdejších dat šlo o nejlepší možné rozhodnutí.

Přesto zůstává po závodě v Barceloně pachuť zmařené příležitosti. Verstappen měl závod skvěle rozjetý a mířil k pódiu, nakonec ale odjel jen s několika body, penalizací a dalším napomenutím, které může mít v dalších týdnech vážné důsledky.