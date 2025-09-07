Max Verstappen vysvětluje svůj vzkaz z rádia po dojetí kvalifikace a tajemství perfektního kola

Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Max Verstappen vyhrál kvalifikaci v Monze a vybojoval pátou pole position této sezony. Na trati, kde loni bojoval s neposedným Red Bullem, tentokrát zvládl vůz RB21 perfektně a zajel dokonce nejrychlejší kolo v historii Formule 1.
„Od loňska jsme se samozřejmě hodně naučili a pochopili,“ vysvětlil Verstappen pro Motorsport.com. „Auto je oproti minulému roku dost jiné, i když jsme letos pořád hodně bojovali s vyvážením. Takže pro nás bylo otázkou, jak se nám tady vůbec pojede. Ale už v pátek jsem byl s autem spokojenější než obvykle a myslím, že dnes už víme lépe, jak ho nastavit. Díky tomu můžeme během víkendu dělat malé kroky, místo abychom měnili úplně všechno. A to mi hodně pomohlo i v kvalifikaci.“
Verstappen zdůraznil, že k úspěchu v kvalifikaci přispěly i zkušenosti nasbírané při domácí Grand Prix v Zandvoortu. „Tam jsme se o letošním voze hodně naučili a věřím, že tyto poznatky využijeme i v dalších závodech,“ uvedl. „Na tratích s nižším přítlakem nám to navíc vyhovuje víc, protože auto má v prostředku zatáček tendenci k nedotáčivosti, což se právě tady dá lépe kontrolovat.“
Jedním z klíčových momentů víkendu ale bylo i to, že Verstappen dokázal prosadit svůj názor při finálních úpravách nastavení před kvalifikací. „Před kvalifikací chtěli někteří z týmu zkusit něco jiného, ale já řekl: ‘Ne, tohle dělat nebudeme,’“ přiblížil. „Když jsem šel zpátky do svého pokoje, pořád jsem viděl pár lidí, kteří o tom pochybovali. Ale cítil jsem, že je to správná cesta – a naštěstí se to potvrdilo.“ Jeho vzkaz po dojezdu do rádia „Zafungovalo to! všechno v pohodě.“ tak dostal jasné vysvětlení.
Verstappen přiznal, že konečné rozhodnutí o nastavení vozu bylo týmové, i když on hrál hlavní roli. „Vždy to řešíte s několika lidmi, například s GP [Lambiasem] a dalšími kolem mě,“ vysvětlil. „Chápu, proč někteří měli jiné názory, ale já sedím v autě a cítím, co je potřeba. Stačily jen drobné úpravy, a nakonec to bylo správné.“
K samotné kvalifikaci dodal, že čisté kolo v Monze vyžaduje vyvarovat se i nejmenších chyb. „V obou kolech v Q3 jsem se vyhnul velkým chybám, což tady není jednoduché. Brzdíte z vysokých rychlostí do dvou šikan a není snadné trefit apex. Dnes ale všechno klaplo,“ řekl Verstappen.
Red Bull měl navíc drobnou výhodu v maximální rychlosti oproti McLarenu. „Máme trochu vyšší top speed, ale musíte být rychlí i v zatáčkách. V tom jsou oni vždy silní a lépe než kdokoli jiný šetří pneumatiky. To je pořád jejich velká výhoda. Já jen doufám, že se náš vůz bude cítit lépe a že se s nimi budu moct udržet,“ dodal s výhledem na závod.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.
Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.