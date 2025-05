Max Verstappen vynechává medialní povinnosti v Miami: Spekuluje se o narození potomka

Max Verstappen je v těchto hodinách středem pozornosti nejen díky nadcházející Velké ceně Miami, ale i kvůli důležité události v jeho soukromém životě. Podle údajů o letovém provozu jeho soukromý letoun odstartoval z francouzského Nice před pár hodinami a míří do Miami, kde se tento víkend odehraje další díl šampionátu Formule 1. Časová shoda s očekávaným narozením prvního potomka s partnerkou Kelly Piquet jen posílila spekulace, že miminko už možná přišlo na svět.

Tým Red Bull následně potvrdil, že úřadující mistr světa vynechá čtvrteční mediální povinnosti. „Max [Verstappen] se nezúčastní mediálního dne v Miami, protože očekává narození dítěte,“ oznámil tým ve stručném prohlášení. „Všechno je v pořádku a zítra se připojí k týmu na trati. Vzhledem k respektu k soukromí Maxe a jeho rodiny nebudeme poskytovat žádné další komentáře.“ Oznámení přirozeně rozvířilo domněnky, že šťastná událost už možná nastala.

Přestože zatím nedošlo k oficiálnímu oznámení, řada indicií naznačuje, že v rodině Maxe Verstappena právě nastal zásadní životní okamžik. Náhlý přesun z Francie do Miami a absence na tradičních předzávodních aktivitách působí jako jasný signál, že nizozemský pilot možná právě přivítal na svět své první dítě. Spekulace se týkají i pohlaví – podle výzdoby v růžových tónech na nedávné oslavě pořádané na Verstappenově jachtě se mnozí domnívají, že šampionova rodina se rozrostla o dceru.

Pro Kelly Piquet by to bylo druhé dítě. S bývalým jezdcem F1 Daniilem Kvjatem má dceru Penelope, se kterou Verstappen udržuje velmi blízký vztah a označuje ji za svou „bonusovou dceru“. Přestože ho čeká nová role otce, Verstappen už dříve naznačil, že na jeho přístupu k závodění se nic nemění. „Upřímně, pro mě to není úplně nové. Něčím podobným jsem si už prošel. Vím, že dítě bude v dobrých rukou, a to mi umožňuje plně se soustředit na svou práci,“ uvedl.

Dvojnásobný mistr světa navíc zdůraznil, že kvůli rodině nepřemýšlel o přestávce v kariéře. „Nikdy mě nenapadlo, že bych si dal rok pauzu. Vůbec o tom neuvažuju,“ řekl rezolutně. Pokud by se jeho dítě chtělo v budoucnu vydat ve šlépějích otce, Verstappen by to podpořil – ale bez tlaku. „Jestli bude chtít závodit a uvidím v něm talent, samozřejmě ho podpořím. Ale upřímně doufám, že ne. Ať si žije svůj život.“ Max Verstappen tak vstupuje do nové životní etapy s typickou vyrovnaností a profesionálním přístupem.