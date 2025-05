Max Verstappen volá po odvážných změnách: Pravidlo dvou zastávek v Monaku selhalo

Max Verstappen po Velké ceně Monaka neztrácel čas s diplomatickými frázemi. Podle něj nový pravidlo o dvou povinných zastávkách, které mělo oživit tradičně pomalý a předvídatelný závod, příliš nepomohlo a možná dokonce závod ještě víc oddálilo od toho, co by měl opravdový závod být.

„Skoro jsme jeli Mario Kart. Ještě by to chtělo banány na trať,“ řekl s nadsázkou nizozemský šampion pro Sky Sports. „Chápu, že se něco zkusit muselo, ale podle mě to nefungovalo. Nemůžete tu závodit, je jedno, jestli máte jednu nebo deset zastávek. I když jsem na konci vedl a měl úplně odrovnané pneumatiky, stejně mě nikdo nemohl předjet. To o něčem vypovídá.“

Verstappen odstartoval čtvrtý poté, co profitoval z penalizace pro Hamiltona, aleneměl tempo na to, aby ohrozil jezdce před sebou. Red Bull se celý víkend trápil s nastavením na nerovném městském okruhu, což je slabina, která se u týmu opakuje právě na tratích jako je Monako.

Proto Verstappen zvolil netradiční strategii. Místo standardní výměny pneumatik čekal až do samotného závěru závodu. Vsadil na možnost, že přijde červená vlajka například po havárii a získá tak zdarma zastávku, která by ho posunula vpřed.

„Neměl jsem co ztratit. Měl jsem velký náskok za sebou, tak jsme to zkusili. Ale Monako je o kvalifikaci. Pokud se nestane nic neobvyklého, nikam se neposunete. A přesně to se stalo dnes. Ani jsme neměli rychlost, abychom bojovali s těmi vpředu,“ přiznal, informuje Motorsport.com.

Nedělní čtvrté místo tak podle Verstappena bylo maximem, na které mohl Red Bull na trati v Monaku dosáhnout. Do Barcelony míří s pětadvacetibodovou ztrátou na lídra šampionátu Oscara Piastriho. Jeho týmový kolega Lando Norris si v Monaku připsal už druhé vítězství sezony a výrazně stáhl ztrátu.