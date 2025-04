Max Verstappen varuje: McLaren zůstává nebezpečným soupeřem

Max Verstappen si po čtvrté v řadě podmanil japonskou Suzuku, ale tentokrát s úsměvem přiznal, že kdyby seděl v McLarenu, nejspíš by soupeři viděli jen jeho zadní křídlo. A to doslova.

„Jsem velmi spokojený s tím, co dělám, ale ani nechci pomyslet na to, co by bylo, kdybych jel v tom druhém autě. V tom případě byste mě neviděli,“ řekl s úsměvem pro Viaplay po závodě.

Přitom ještě v pátek nevypadal Red Bull jako favorit. „Když jsem sem přijel, vůbec jsem nečekal, že tady vyhraju, a po pátku už vůbec ne,“ přiznal Verstappen.

Klíčem k úspěchu podle něj nebylo jen jezdecké mistrovství, ale hlavně perfektní týmová souhra. „Nakonec je to vždy o týmu, který funguje jako celek. S GP (Gianpierem Lambiase) to šlapalo, navíc tu byl i Hugh Bird, se kterým jsem pracoval do roku 2020, a všechno do sebe zapadlo.“

Kvalifikace byla podle něj rozhodující: „Start z pole position byl tento víkend to nejdůležitější. McLaren byl podle mě rychlejší, ale nedokázali se dostat do DRS, aby mohli zaútočit.“

Za úspěchem Red Bullu stály tři klíčové faktory: chladnější počasí, nízké opotřebení pneumatik a rozdíl mezi čistým a špinavým vzduchem. „Pomohlo nám, že dnes bylo chladněji, takže pneumatiky tolik nepřehřívaly – a to je stále náš problém,“ vysvětlil Verstappen.

Přesto si nizozemský jezdec zachovává střízlivý pohled. „Byl to skvělý výsledek, ale předjíždění tu bylo těžké a kvalifikace hrála zásadní roli. To neznamená, že teď najednou všechno půjde jako po másle a vyhrajeme každý závod. Ale s dneškem můžeme být opravdu spokojeni.“