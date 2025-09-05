Max Verstappen varuje: F1 by to se změnami neměla přehánět

Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.
Max Verstappen jasně vyjádřil svůj postoj k navrhovaným změnám ve formátu závodních víkendů Formule 1 a varoval, že F1 by to neměla přehánět. Tato reakce přichází poté, co generální ředitel Stefano Domenicali naznačil možnost zkrácení délky závodů, rozšíření kontroverzního sprintového formátu a inspiraci u MotoGP.
Domenicali argumentuje, že současné závody jsou „pro mladé fanoušky příliš dlouhé“ a plánuje přidat sprintovou jízdu na každý závodní víkend. „Za pár let bude poptávka po víkendech se stejným formátem,“ dodal. Kromě toho se zvažuje i možnost obrácených startovních roštů.
Na otázku, zda tyto návrhy podporuje, Verstappen rychle odmítl, informuje Motorsport.com „Ne, všichni samozřejmě víte, co si myslím o sprintech, ale délka závodu je podle mě v pořádku. Někdy trvá hodinu a půl, někdy blízko dvou. I v jiných sportech někdy sledujete vzrušující zápas, někdy je absolutně nudný a usnete. Takový už sport je. Nemůžete ho dělat pořád vzrušujícím, protože pak by se to stalo nudným,“ vysvětlil nizozemský šampion.
Verstappen také zdůraznil, že by se mělo místo změny formátu spíše pracovat na vyrovnání výkonu týmů a zvýšení soubojů na trati. „Myslím, že je důležitější, aby si všechny týmy byly výkonnostně blíže, protože pak je na trati více soubojů. Změny se dějí, ale to není vždy to, co chcete vidět. Závody musí překvapovat – někdy jsou napínavé, někdy nudné,“ dodal.
Přesto nizozemský jezdec rozumí motivaci za návrhy. „Vidím pozitivní stránky – lidé vydělají více peněz. Ale osobně jsem o tom mluvil mnohokrát, znáte můj názor. Chápu, proč se to dělá, aby byl závod pro fanoušky na místě zajímavější. Je pro ně přirozeně vzrušující vidět auta závodit místo toho, aby jen kroužila v tréninku.“
Nakonec Verstappen uzavřel své stanovisko apelem na zachování tradice: „F1 je taková už od padesátých let. Chápu, že sport se vyvíjí, ale neměli bychom to přehánět. Sprinty jsou podle mě už dost velký experiment.“
