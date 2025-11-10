Max Verstappen v Brazílii předvedl další neskutečný obrat

Max Verstappen po závodě ocenil tým Red Bull za „neuvěřitelný výsledek“ po startu z pitlane. Dokázal se rychle prosadit vpřed a vyzdvihl práci týmu, která pomohla proměnit náročný začátek v silný výkon.
Max Verstappen po Velké ceně Brazílie 2025 zářil radostí. Startoval z boxové uličky za Red Bull a očekávání týmu z Milton Keynes byla skromná, přesto se Holanďan i přes defekt pneumatiky dokázal propracovat na třetí místo.
„Závod byl velmi náročný a plný akce,“ řekl Verstappen po závodě. „Musel jsem předjíždět spoustu vozů, protože jsem startoval z pitlane. Na pódium jsem opravdu nečekal, zvlášť po defektu na začátku, který nás donutil zajet do boxů znovu.“
I přes všechny komplikace označil svůj výkon za „neuvěřitelný“ a vyjádřil hrdost na celý tým. „Skvělý výsledek pro nás. Jsem velmi spokojený a hrdý na všechny,“ dodal.
Verstappen také připomněl, že sobotní kvalifikace byla náročná a jeho auto mělo problémy s přilnavostí. „Včera to bylo hodně těžké, ale nikdy se nevzdáváme. Neustále hledáme způsoby, jak zlepšit čas na kolo, a dnes se nám to naštěstí podařilo.“
„Dokončit jen deset sekund za lídrem je neuvěřitelné,“ podotkl čtyřnásobný mistr světa, který během závodu ukázal schopnost rychle postupovat polem.
Po změně nastavení a nasazení nového pohonného systému startoval opatrně, aby si zajistil pozici na trati, ale brzy jej zastavil defekt, který vyžadoval další zastávku v boxech. Verstappen však ukázal rychlé tempo a během závodu se systematicky propracovával kupředu.
V závěru se musel potýkat s rychlým Kimi Antonellim z Mercedesu, který dokázal Holanďana udržet za sebou až do cíle. Verstappen tak závod dokončil na třetím místě, za vítězným Landem Norrisem z McLarenu, jenž zvítězil s desetisekundovým náskokem.
Výsledek jistě zlepšil jeho náladu po náročné sobotě, kdy skončil v Q1 a stěžoval si na nízkou přilnavost vozu. Tým Red Bull se díky tomu posunul před Ferrari v Poháru konstruktérů a Verstappen tak vstupuje do závěrečného trojboje sezóny s velkou dávkou sebevědomí.
Navzdory slabšímu výkonu Yukiho Tsunody se Red Bull dostal na třetí místo s 366 body, jen 32 za Mercedesem. Forma Verstappena z Brazílie dává týmu naději na úspěšné zakončení sezóny a potvrzuje jeho schopnost měnit nepříznivé situace ve silné výsledky.
