Max Verstappen už začíná být svojí kritikou nudit, tvrdí Martin Brundle

Martin Brundle přiznal, že už ho unavuje neustálá kritika Maxe Verstappena ohledně nových pravidel F1. Podle něj čtyřnásobný mistr světa svými výroky škodí reputaci seriálu.
Max Verstappen patří k nejhlasitějším kritikům nových pravidel Formule 1, která označil již během předsezonního testování v Bahrajnu za „anti-racing“. Jeho otevřený postoj vedl britského komentátora Martina Brundle k výzvě, aby Verstappen buď přijmul změny, nebo sport opustil.
Od lednového shakedownu v Barceloně si Verstappen zachoval konzistentní kritický postoj. „Nová F1 je podle mě úplný opak toho, co závodění má být,“ tvrdí nizozemský závodník a zdůrazňuje, že jej nové pravidla samotná nebaví.
Čtyřnásobný mistr světa upozorňuje, že jeho frustrace vychází pouze z jízdní dynamiky, nikoli z konkurenceschopnosti Red Bullu. „I s vítězným vozem bych se cítil stejně,“ uvedl.
Po třech závodních víkendech se však jeho kritika vyostřila natolik, že se začalo spekulovat i o jeho budoucnosti ve Formuli 1 po letošní sezoně. Podle zdrojů nejsou jeho náznaky odchodu pouhým gestem.
V posledním podcastu Sky F1 „The F1 Show“ Brundle uvedl, že je už unaven negativními komentáři Verstappena. „Už mě jeho výroky začínají nudit,“ přiznal.
„Láska jezdců k závodění je často úměrná tomu, jak jim jede auto. Když auto nestojí za nic, je kritika hlasitější než u těch, co vedou,“ dodal Brundle.
Verstappen přitom není jediným jezdcem, kdo má výhrady k novým pravidlům. Pozitivní ohlasy na jízdní charakteristiky nové generace vozů jsou spíše vzácné.
„Max je vždy velmi nefiltrý. Říká, že není v F1 na celý život a že ve 40 letech už tu nebude,“ připomněl Brundle a dodal, „Říká, že je to trochu nudné, a já s tím souhlasím. Buď ať odejde, nebo přestane mluvit.“
Brundle přiznal, že odchod Verstappena by byl pro seriál citelnou ztrátou. „Jeho rychlost a ovládání vozu jsou jedinečné a málokdo v historii motorsportu měl něco podobného,“ uvedl.
O případném odchodu nizozemského pilota dodal, „Sport se posune dál. Někdo další převezme místo, ale Max svými výroky teď trochu škodí. Přesto bych byl překvapen, kdyby skutečně odešel.“
Podle Brundlea ukazuje Verstappen jasně, že současná pravidla jsou problematická. „Jeho body jsou tvrdé, ale správně podané. Tohle prostě není ono.“
Sam Verstappen přitom zdůrazňuje, že mu nejde o peníze, ale o čistou radost z jízdy. „Když se pohybuji kolem P7 nebo P8 a nebaví mě, jak se musí závodit, není to přirozené pro závodníka,“ řekl po GP Japonska.
Diskuse o pravidlech probíhají i na F1 Commission a Power Unit Advisory Committee, přesto se zdá, že jeho názory jsou někdy vnímány jen jako individuální výhrady.
„V pátek jsem byl v autě šťastný, ale když se podívám na celou sezonu, musím se ptát, zda mě to opravdu baví,“ vysvětlil Verstappen ve svém posledním rozhovoru s Jennie Gow.
