Max Verstappen opět ukázal svou sílu: Ztráta na McLaren je stále výrazná

Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen dokončil Velkou cenu Austrálie na druhém místě za Lando Norrisem z McLarenu. Deštivý závod skončil odjezdem šesti jezdců.

V závěrečných fázích závodu, po tom, co oba jezdci McLarenu vyjeli mimo trať v zatáčce 11, Norris okamžitě zamířil do boxů, zatímco Verstappen zůstal na trati ještě dvě kola, než se vydal do boxů i on. O důvodech, proč on a tým Red Bull zvolili tuto strategii, se Nizozemec vyjádřil na tiskové konferenci.

„Byli jsme na středních pneumatikách, a samozřejmě nikdy nevíte, jak to dopadne. Myslel jsem, že to byla celkem rozumná volba, s 15, 16 nebo 20 koly do konce, když vyjel safety car. Poté samozřejmě začalo pršet. Viděl jsem je, jak jdou mimo trať přede mnou. Snažil jsem se to udržet čisté, když jsem viděl, že Oscar se vrací na trať.

„Říkal jsem si: ‚Zůstaneme venku, protože to byly jen ty tři zatáčky. Zbytek byl stále suchý.‘ Když jsem pokračoval, první dvě sektory byly v pořádku. Bylo to jen o tom, jestli přežiji poslední sektor."

„Myslím, že kolo, které jsem jel, jsem si říkal, že pokud nebude pršet více, myslím, že to může fungovat. Musíte také vzít v úvahu, že i kdyby mě dojeli na přechodových pneumatikách, stejně by museli opět zajet do boxů pro slicky, pokud už nebude pršet. Takže to bylo v pořádku. Říkal jsem si: ‚Jo, uděláme ještě jedno kolo.‘ Ale pak, bohužel, v tom kole, první sektor byl ještě v pohodě, ale od druhého sektoru začalo pršet trochu moc.

„Pak jsme museli zajet do boxů. Myslím, že zpětně by to stejně neudělalo rozdíl. Kdybych zajel do boxů spolu s Landem, skončil bych na P2. Kdybych zajel další kolo, skončil bych na P2. A v kole, kdy jsem zajel do boxů, jsem byl také na P2. Zkusili jsme něco jiného. Možná by to tentokrát vyšlo. Nějakým způsobem to nevyšlo, ale neztratili jsme žádnou pozici, takže je to v pořádku.“

Ve srovnání se začátkem víkendu v tréninku je pilot Red Bullu „spokojen“ s druhým místem. „Myslím, že to je dobré vzhledem k týmům za námi. Ale samozřejmě, pokud se podíváte na první stint, byli jsme dost daleko. Jakmile pneumatiky začaly přehřívat, neměli jsme šanci.

„A ano, McLaren prostě odjel. Takže stále máme hodně práce před sebou, pokud chceme bojovat o vítězství. Jsem velmi spokojen, že jsme tady na druhém místě. Je to vlastně o jednu pozici lepší, než jsme měli být. A je to o 18 bodů víc, než jsem měl loni na této trati.“

Helmut Marko vysvětlil pro Viaplay, že dokázali držet krok s McLarenem šest až osm kol, než se začaly projevovat problémy s degradací pneumatik. „Můžeme je držet šest až osm kol, ale pak přichází degradace našich pneumatik, a to je hlavní problém, na kterém musíme pracovat," řekl Marko.

„Ale díky podmínkám a měnícímu se safety caru a tak dále, Max tam byl, a myslím, že v posledních šesti kolech byl rychlejší, ale samozřejmě byla jen jedna suchá stopa a předjíždění nebylo možné, takže to, co se snažil, bylo přimět Landa k chybě. Nepodařilo se to, ale myslím, že to je pro nás velmi dobrý výsledek a bude to těžká sezóna,“ prozradil.

„Ztráta na McLaren je velká, to je pravda. Nezmizí během jednoho závodu, ale musíme se snažit držet co nejblíže. To platí i pro dnešní den. Normálně bychom byli třetí, ale jsme druzí. To je dobré,“ okomentoval situaci jezdec Red Bullu.

Druhý závod se jede hned příští víkend v Číně. Red Bull stále nepočítá s dramatickým posunem výkonnosti. Aktuálně je pro tým prioritou co nejvíce omezit ztrátu na McLaren, což by jim mohlo v pozdější fázi sezóny umožnit rozjet stíhací jízdu podobnou té, kterou loni předvedl právě McLaren.