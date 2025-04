Max Verstappen skončí dřív? Horner údajně jedná s jinou hvězdou F1

Budoucnost čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena v týmu Red Bull zůstává nejistá. Podle posledních informací roste jeho nespokojenost se současnou situací, což přiznal i poradce týmu Helmut Marko, který minulý týden uvedl, že „se tato záležitost stává znepokojující“.

Přestože má Verstappen platnou smlouvu až do roku 2028, spekuluje se o možném odchodu z týmu, za který závodí téměř deset let.

Jedním z hlavních zájemců o jeho služby má být Mercedes. Pokud by Verstappen skutečně zamířil do tohoto týmu, spekuluje se, že by to mohlo vést k předčasnému ukončení angažmá George Russella. Podle informací serveru The Race měl šéf Red Bullu Christian Horner již podniknout první kroky k tomu, aby Russella přetáhl do svého týmu.

Zpráva uvádí, že Horner a Russell spolu měli v posledních týdnech několik neformálních rozhovorů, ačkoliv žádné oficiální jednání zatím neprobíhá. Přesto jsou si podle zdrojů obě strany vědomy aktuální situace, a to jak z hlediska závodních dohod, tak i možného přeskupení jezdeckých sestav v blízké budoucnosti.

Takový krok by mohl vytvořit dodatečný tlak na Verstappena, jehož možnosti případného přestupu jsou v tuto chvíli omezené.

Kromě Mercedesu se v souvislosti s jeho jménem spekuluje už jen o Aston Martinu. Frustrace nizozemského jezdce však zřejmě souvisí i s vývojem aktuální sezony, která pro něj nezačala ideálně.

Verstappen v letošním roce zaznamenal zatím pouze jedno vítězství, a to ve Velké ceně Japonska. Jinak se mu v úvodu sezony nedařilo dle očekávání, ačkoliv ztrácí pouze 12 bodů na vedoucího Oscara Piastriho. V současnosti čelí náročnému boji o udržení titulu mistra světa jezdců.

Tým Red Bull zároveň čelí silnému tlaku v Poháru konstruktérů, kde se jim vzdaluje McLaren. Pokud by se situace nezlepšila, existuje možnost, že Verstappen ukončí sezónu bez jakékoliv trofeje. To by mohlo jeho rozhodnutí o budoucnosti v týmu zásadně ovlivnit.