Naštvaný Verstappen: Helmut Marko zlostně reaguje kvůli penalizaci: Kam měl Max jako uhnout?!

Pětivteřinová penalizace pro Maxe Verstappena za zkrácení první zatáčky při souboji s Oscarem Piastrim na Velké ceně Saúdské Arábie vyvolala v paddocku ostré reakce. Ačkoliv nizozemský pilot situaci veřejně nekomentoval, hlasitě se k verdiktu vyjádřil poradce Red Bullu Helmut Marko, který trest považuje za přehnaný a nespravedlivý.

„Myslím, že závod byl prohraný už na startu. A vážně, kam měl Max uhnout?“ rozohnil se Marko v rozhovoru pro Motorsport.com. Připomněl také podobnou situaci ze sprintu F2, kde jezdci vyvázli bez trestu: „Sledovali jsme závody formule 2 a tam se to samé stalo dvěma nebo třem jezdcům. Dostali pouze varování. Takže podle nás byla pětisekundová penalizace trochu přísná. Ta nekonzistence komisařů v rozhodování je těžko pochopitelná.“

Marko rovněž připomněl, že Verstappen byl na brzdách o něco vepředu a měl tempo na to, aby si vybudoval náskok. „Ano, Piastri byl na startu před ním, ale v brzdné zóně byl Max lehce vpředu. Ale je to tak, jak to je. Pozitivní na tom je, že jsme měli tempo, opotřebení pneumatik bylo pod kontrolou. Po penalizaci jsme se soustředili, abychom ubránili druhou pozici.“

V rozhovoru pro rakouskou ORF Marko přiznal, že na začátku víkendu by s druhým místem byli spokojeni. „Kdyby nám někdo v pátek řekl, že dojedeme druzí, slavili bychom. Jenže změny na autě byly tak účinné, že jsme teď samozřejmě trochu zklamaní, že jsme si neodvezli vítězství,“ uvedl. Přesto si pochvaluje výkonnost vozu a stabilitu v degradaci pneumatik.

Na závěr se Marko zaměřil i na vnitrotýmovou dynamiku McLarenu. Rivalita mezi Piastrim a Norrisem by podle něj mohla sehrát ve prospěch Red Bullu významnou roli: „Bylo by pro nás ideální, kdyby se ve vítězstvích střídali – znamená to, že si navzájem berou body. Nemyslím si, že by se někdo z nich spokojil s rolí dvojky. Pokud mezi sebou začnou opravdu bojovat, je to pro nás velká příležitost."