Max Verstappen otevírá novou kapitolu: Debutoval v GT závodě na Nordschleife

Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Max Verstappen si odbyl premiéru na ikonické Severní smyčce Nürburgringu a jeho výkon vzbudil smíšené reakce. Trojnásobný mistr světa Formule 1 zvládl svůj první závod v seriálu NLS bez zaváhání a s přesvědčivou jistotou, přesto mu zatím uniká plnohodnotná licence DMSB Permit Nordschleife (DPN). Ačkoli odjel povinný počet kol, nesplnil jednu klíčovou podmínku – dva klasifikované výsledky, které jsou standardně vyžadovány pro udělení kategorie A.
Verstappen usedl do vozu #980 Cayman Cup 3, který sdílel s Chrisem Lulhamem, a odjel všech 14 závodních kol bez chyby. Jeho časy ukázaly, že i v odlišném prostředí než ve Formuli 1 si dokáže udržet rychlost a jistotu. Problém ale nastal u druhého vozu, #89 Cayman SP7, který byl poškozen už v kvalifikaci. Lulham musel startovat z boxů a závod nakonec vůbec nedokončil, takže Verstappenovi chyběl druhý klasifikovaný výsledek – jedna z podmínek pro získání nejvyšší licence DPN A.
V takových situacích rozhoduje DPN-Committee, speciální komise, která může udělit výjimku. Obvykle se přísně hodnotí počet odjetých kol, ale shovívavěji se přihlíží k chybějícímu druhému výsledku. Verstappenovi hraje do karet, že závod byl odstartován a jeho jízda byla bezchybná. „Verstappen během 14 kol neudělal žádnou chybu a ukázal rychlost i jistotu za volantem. To je přesně to, co se při udělování povolení sleduje,“ uvádí hodnocení komise. Očekává se proto, že licence bude udělena i přes formální nedostatky.
Verstappen se v neděli závodu nezúčastní, ale na Nordschleife se vrátí 27. září, kdy usedne do vozu Ferrari týmu Emil Frey a bude usilovat o celkové vítězství.
Zatímco jeho debut přitahoval pozornost fanoušků i médií, závod v čele patřil známým jménům. Falken Motorsports opět dominoval kategorii SP9 Pro. Porsche #3 v rukou Juliena Andlauera a Joela Sturma si udrželo vedení už od začátku a ani rozmary počasí ho nezastavily. Krátce se ozvaly ambice Fordu GT týmu HRT s Frankem Stipplerem a Vincentem Kolbem, ale technické problémy znamenaly konec jejich šancí.
Napětí přinesl déšť v 18. kole, který zaplavil část trati a několik menších týmů skončilo v bariérách. Favorité však zvládli riskantní přezutí na mokré pneumatiky a Falken si připsal další vítězství. Pro Porsche to bylo už 13. triumf z posledních 15 startů a zároveň prodloužení letošní neporazitelnosti v šampionátu NLS.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody.
James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.
Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.