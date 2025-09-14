Max Verstappen otevírá novou kapitolu: Debutoval v GT závodě na Nordschleife

Max Verstappen v Monze
Max Verstappen v Monze, foto: Red Bull Content Pool
Michael Zelinka DNES 00:26
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.

Max Verstappen si odbyl premiéru na ikonické Severní smyčce Nürburgringu a jeho výkon vzbudil smíšené reakce. Trojnásobný mistr světa Formule 1 zvládl svůj první závod v seriálu NLS bez zaváhání a s přesvědčivou jistotou, přesto mu zatím uniká plnohodnotná licence DMSB Permit Nordschleife (DPN). Ačkoli odjel povinný počet kol, nesplnil jednu klíčovou podmínku – dva klasifikované výsledky, které jsou standardně vyžadovány pro udělení kategorie A.

Verstappen usedl do vozu #980 Cayman Cup 3, který sdílel s Chrisem Lulhamem, a odjel všech 14 závodních kol bez chyby. Jeho časy ukázaly, že i v odlišném prostředí než ve Formuli 1 si dokáže udržet rychlost a jistotu. Problém ale nastal u druhého vozu, #89 Cayman SP7, který byl poškozen už v kvalifikaci. Lulham musel startovat z boxů a závod nakonec vůbec nedokončil, takže Verstappenovi chyběl druhý klasifikovaný výsledek – jedna z podmínek pro získání nejvyšší licence DPN A.

V takových situacích rozhoduje DPN-Committee, speciální komise, která může udělit výjimku. Obvykle se přísně hodnotí počet odjetých kol, ale shovívavěji se přihlíží k chybějícímu druhému výsledku. Verstappenovi hraje do karet, že závod byl odstartován a jeho jízda byla bezchybná. „Verstappen během 14 kol neudělal žádnou chybu a ukázal rychlost i jistotu za volantem. To je přesně to, co se při udělování povolení sleduje,“ uvádí hodnocení komise. Očekává se proto, že licence bude udělena i přes formální nedostatky.

Carlos Sainz jr. v Silverstone

Spravedlnost pro Carlose Sainze: FIA zrušila trest z Velké ceny Nizozemska

Verstappen se v neděli závodu nezúčastní, ale na Nordschleife se vrátí 27. září, kdy usedne do vozu Ferrari týmu Emil Frey a bude usilovat o celkové vítězství.

Zatímco jeho debut přitahoval pozornost fanoušků i médií, závod v čele patřil známým jménům. Falken Motorsports opět dominoval kategorii SP9 Pro. Porsche #3 v rukou Juliena Andlauera a Joela Sturma si udrželo vedení už od začátku a ani rozmary počasí ho nezastavily. Krátce se ozvaly ambice Fordu GT týmu HRT s Frankem Stipplerem a Vincentem Kolbem, ale technické problémy znamenaly konec jejich šancí.

Napětí přinesl déšť v 18. kole, který zaplavil část trati a několik menších týmů skončilo v bariérách. Favorité však zvládli riskantní přezutí na mokré pneumatiky a Falken si připsal další vítězství. Pro Porsche to bylo už 13. triumf z posledních 15 startů a zároveň prodloužení letošní neporazitelnosti v šampionátu NLS.

Max Verstappen
Stalo se
Novinky
