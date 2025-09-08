Lando Norris se pustil do Maxe Verstappena: Nesmíte soupeře vytlačovat mimo trať

Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy.
Na startovní rošt Velké ceny Itálie v Monze se do první řady postavili Max Verstappen a Lando Norris, přičemž Verstappen získal pole position po rekordním kole v kvalifikaci, když Norrisovo nejlepší kolo překonal o pouhých 0,077 sekundy. Už od prvního okamžiku byla napětí mezi oběma jezdci znát a první zatáčka nabídla dramatickou podívanou.
„Co to ten idiot dělá?“ rozčiloval se Norris během prvního kola přes rádio, když se Verstappen přesunul doprava, aby zablokoval Brita, který musel zabočit do trávy, aby se vyhnul kolizi. Přestože Norris neztratil příliš rychlosti, Verstappen si udržel vedení v šikaně, a to i tím, že si zkrátil trať.
Verstappen Red Bullu tvrdil, že Norris „úmyslně pustil brzdy“, ale jeho závodní inženýr Gianpiero Lambiase mu nařídil vrátit pozici. Verstappen tak učinil na konci prvního kola, aby ji následně na začátku čtvrtého kola opět získal a zajistil si tak třetí vítězství v sezóně 2025, zatímco Norris dojel druhý.
Po závodě Norris přiznal, že souboj s Verstappenem byl očekávaně tvrdý. „Bylo to trochu drsné, ale přesně to jsem čekal. Bylo to blízko, zábavné a tvrdé závodění. Užil jsem si to, tyto bitvy mě baví nejvíc. Chvíli jsem byl v čele, ale dlouho to nevydrželo,“ řekl v tiskové konferenci.
Brit popsal souboj s Verstappenem jako napínavý a vzrušující, aniž by přímo hodnotil, zda bylo chování Holanďana férové. „Není to moje rozhodnutí. Udělal jsem, co jsem mohl, ale prostě to nestačilo,“ dodal.
V rozhovoru pro Sky F1 Norris zdůraznil, že agresivita má své hranice. „Všechna čtyři kola nebyla na trati, takže vezmu to jako ne. Očekávám tvrdou obranu na hraně, ale nemyslím, že můžete strkat soupeře do trávy. Věděl, že jsem od začátku vedle něj a měl jsem lepší nájezd. Závod je závod, ale prostě nemůžete vytlačovat lidi z tratě.“
Verstappen naopak souboj označil za zábavný. „Po prvním kole bylo hodně dění, i v první zatáčce. Viděl jsem také boj Oscara a Charlese v zrcátku. Trvalo dvě, tři kola, než se situace uklidnila, a pak už to bylo v pohodě,“ uvedl sedminásobný mistr světa.
Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.
Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.