První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Formule 1 vstupuje do nové éry a Max Verstappen zůstává realistou i v době očekávání a vzrušení. Úřadující šampion totiž otevřeně přiznal, že Red Bull během prvního předsezonního testu 2026 v Barceloně pravděpodobně stráví většinu času v garáži, analyzováním dat a sběrem informací, místo aby honil rychlá kola na trati. Podle Verstappena tým zatím nemá jasnou představu o chování nového vozu ani o výkonu vlastní pohonné jednotky a hlavním cílem testu je spíše poznat auto než předvést maximální rychlost.
„Nikdo z nás opravdu neví, co od nového auta nebo motoru očekávat,“ řekl Verstappen pro Blick a dodal, že během prvních dní testu od 26. ledna bude Red Bull trávit více času v garáži než na trati. Až druhé testy v Bahrajnu v únoru podle něj umožní týmu lépe porozumět vozu a připravit se na náročnou sezonu.
První oficiální test Formule 1 2026 se uskuteční na okruhu Circuit de Barcelona‑Catalunya mezi 26. a 30. lednem. Každý tým má k dispozici tři dny na testování vozů postavených podle zásadně přepracovaných technických pravidel. Testy jsou tentokrát uzavřené pro média i fanoušky a zaměřují se hlavně na sběr dat a řešení prvotních problémů.
Pro Red Bull je letošní sezona také začátkem nové technické éry. Tým z Milton Keynes poprvé nastupuje do šampionátu s vlastním motorem pod značkou Red Bull Powertrains, vyvinutým ve spolupráci s Fordem. Tento nový agregát může zásadně ovlivnit pořadí týmů a stát se klíčovým prvkem sezony.
Ředitel Fordu Mark Rushbrook potvrdil, že vývoj motoru probíhá podle plánu a tým se soustředí na optimální kombinaci výkonu, spolehlivosti a ovladatelnosti. Přesto zůstává otázkou, jak si nový motor povede proti rivalům, jako jsou Ferrari, Mercedes nebo Honda, kteří rovněž vyvíjejí hybridní jednotky podle nových pravidel.
Nedávné konzultace FIA s technickými experty ukazují, jak složitý je přechod na novou generaci pohonných jednotek. Cílem je odstranit případné technické díry v pravidlech, které by některým výrobcům mohly dát nepřiměřenou výhodu, což podtrhuje náročnost hledání rovnováhy v F1.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.