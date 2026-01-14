Max Verstappen prozrazuje, co čekat od Red Bullu na úvodních testech sezony

Max Verstappen v Kanadě
Max Verstappen v Kanadě, foto: Red Bull Content Pool
Dominik Sysel DNES 14:02
Sdílej:

První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.

Formule 1 vstupuje do nové éry a Max Verstappen zůstává realistou i v době očekávání a vzrušení. Úřadující šampion totiž otevřeně přiznal, že Red Bull během prvního předsezonního testu 2026 v Barceloně pravděpodobně stráví většinu času v garáži, analyzováním dat a sběrem informací, místo aby honil rychlá kola na trati. Podle Verstappena tým zatím nemá jasnou představu o chování nového vozu ani o výkonu vlastní pohonné jednotky a hlavním cílem testu je spíše poznat auto než předvést maximální rychlost.

„Nikdo z nás opravdu neví, co od nového auta nebo motoru očekávat,“ řekl Verstappen pro Blick a dodal, že během prvních dní testu od 26. ledna bude Red Bull trávit více času v garáži než na trati. Až druhé testy v Bahrajnu v únoru podle něj umožní týmu lépe porozumět vozu a připravit se na náročnou sezonu.

První oficiální test Formule 1 2026 se uskuteční na okruhu Circuit de Barcelona‑Catalunya mezi 26. a 30. lednem. Každý tým má k dispozici tři dny na testování vozů postavených podle zásadně přepracovaných technických pravidel. Testy jsou tentokrát uzavřené pro média i fanoušky a zaměřují se hlavně na sběr dat a řešení prvotních problémů.

Pro Red Bull je letošní sezona také začátkem nové technické éry. Tým z Milton Keynes poprvé nastupuje do šampionátu s vlastním motorem pod značkou Red Bull Powertrains, vyvinutým ve spolupráci s Fordem. Tento nový agregát může zásadně ovlivnit pořadí týmů a stát se klíčovým prvkem sezony.

Bianchi, Jules

Úleva pro rodinu Julese Bianchiho: Motokára byla nalezena

Ředitel Fordu Mark Rushbrook potvrdil, že vývoj motoru probíhá podle plánu a tým se soustředí na optimální kombinaci výkonu, spolehlivosti a ovladatelnosti. Přesto zůstává otázkou, jak si nový motor povede proti rivalům, jako jsou Ferrari, Mercedes nebo Honda, kteří rovněž vyvíjejí hybridní jednotky podle nových pravidel.

Nedávné konzultace FIA s technickými experty ukazují, jak složitý je přechod na novou generaci pohonných jednotek. Cílem je odstranit případné technické díry v pravidlech, které by některým výrobcům mohly dát nepřiměřenou výhodu, což podtrhuje náročnost hledání rovnováhy v F1.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Max Verstappen Red Bull F1 2026
Stalo se
Novinky
Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen prozrazuje, co čekat od Red Bullu na úvodních testech sezony

První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.

Novinky
Bianchi, Jules

Úleva pro rodinu Julese Bianchiho: Motokára byla nalezena

Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.

Novinky
Oscar Piastri

Oscar Piastri pod palbou kritiky: Max Verstappen tvrdě odsuzuje kontroverzní Monzu

Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.

Novinky
Cadillac F1

Nový vzhled, nová éra: Cadillac připravuje na vstup do F1 speciální design

Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.

Novinky
Jack Doohan

Jack Doohan končí u Alpine. Ve hře je překvapivý přesun mimo Formuli 1

Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.

Novinky
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali

Stefano Domenicali vyzývá Ferrari k jasnému plánu pro nadcházející sezónu

Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.   

Novinky
Romain Grosjean pro sezónu 2020

Romain Grosjean se po pěti letech setkal s helmou, která mu zachránila život

Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
Novinky
Lewis Hamilton a George Russell v Austrálii

George Russell vysvětluje, proč Mercedes v ground effect éře zamítl návrh Lewise Hamiltona

George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Novinky
Lando Norris se stal mistrem světa

První slova mistra světa: Lando Norris sdílí emotivní zážitky ze závěrečného závodu

Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Novinky
James Vowles

Budoucnost Williamsu: James Vowles odhaluje, co tým brzdí v útoku na titul

Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Novinky
Isack Hadjar

Isack Hadjar sbírá zkušenosti v terénu: test rally‑raidu před sezónou 2026

Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.

Novinky
Nico Hülkenberg při filmovacím dni Audi

Audi absolvovalo první filmovací den: Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto odhalují první dojmy

Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.