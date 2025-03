Max Verstappen prozradil, jakou 'neuvěřitelně chytrou' vlastnost sdílí s Michaelem Schumacherem a Ayrtonem Sennou

Max Verstappen, který se díky svému neuvěřitelnému výkonu v F1 přiblížil rekordům Lewise Hamiltona a Michaela Schumachera, má před sebou možnost překonat všechny historické zápisy díky mladému věku a neustálému zlepšování.

I když závodí v éře, kde je kalendář plný závodů, čelí i silné konkurenci od fenomenálních jezdců jako Lando Norris, Oscar Piastri a Charles Leclerc.

Verstappenova dominantní sezóna dokonce překonala i nejlepší roky Schumachera, což potvrzuje jeho mimořádné schopnosti za volantem. Red Bull sice letos zápasí s výkonem svého vozu, ale Verstappenův talent a závodní přístup ho už dávno zařadily mezi legendy F1, kde je srovnáván s Michaelem Schumacherem a Ayrtonem Sennou.

Nizozemský komentátor Nelson Valkenburg sdílel své názory na Maxe Verstappena v rozhovoru pro F1 Maximaal. "Považuji za neuvěřitelně chytré, že ve světě formule 1, kde si všichni myslí, že byste se měli chovat tak a tak, můžete být sami sebou," řekl Valkenburg. "A že vám to vyhovuje. Nepřišel na tento svět, aby se zavděčil všem, ale pracuje s velmi jasným účelem."

Valkenburg ocenil Verstappenovu schopnost zůstat věrný sobě. "Neznám nikoho, kdo by si to pro sebe udělal tak jednoduché, tak přímočaré, a aby se od toho neodchýlil. Mám k tomu velký respekt." Podle něj je fascinující, jak Verstappen dokáže udržet rovnováhu mezi závodními požadavky a osobním přístupem. "Když se podíváte na všechno, co se od vás žádá. Podpis sem, foto tam. Je to non-stop."

V závěru Valkenburg dodal, že Verstappenova oddanost závodění je pro něj inspirující. "Skutečnost, že chce poté závodit na simulátorech, protože chce, a nezajímá ho, co si o tom kdo myslí... Je prostě velmi čistý. Je úplně sám sebou, a to je pro mě extra krásné." Podobně jako legendy jako Senna a Schumacher, Verstappen pracuje s maximálním soustředěním na dosažení svých cílů.

Max Verstappen si v průběhu své kariéry vybudoval silnou fanouškovskou základnu díky své přímé komunikaci s médii a jasnému vyjadřování názorů na různé témata. Mimo jiné se dohodl s Lewisem Hamiltonem na zavedení motorů V10 do budoucnosti Formule 1 a po sporu s George Russellem v Kataru na konci loňského roku ukázal, že je ochoten otevřeně vyjádřit své pocity.

Verstappen je také podobný legendám jako Ayrton Senna a Michael Schumacher nejen mimo trať, ale i na ní. V jeho statistice se odráží podobnosti se Sennou a Schumacherem, zejména v počtu vítězství a šampionátů. Jeho výkon v Sao Paulu, kde se ze 17. místa dostal na první pozici, připomněl Sennu a ukázal jeho neuvěřitelný talent.

Martin Brundle nedávno přirovnal Verstappena k Sennovi a je těžké ignorovat jejich podobnosti ve stylu jízdy i v přímém přístupu ke komunikaci. Verstappen doufá, že až jeho kariéra skončí, bude považován za jednoho z největších závodníků historie Formule 1, podobně jako Schumacher a Senna.