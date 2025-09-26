Max Verstappen přiznává pochybnosti: Nevěděl jsem, jestli to dokážeme otočit

Max Verstappen přiznal, že během sezony někdy pochyboval, zda Red Bull dokáže obrátit nepříznivý vývoj. Po nedávných vítězstvích cítí, že tým postupně nachází správný směr.
Red Bull se po dvou dominantních vítězstvích v Itálii a Ázerbájdžánu vrátil zpět do formy, která připomíná triumfy Maxe Verstappena z roku 2023. „Tyto víkendy nám opravdu připomněly, jaké to bylo, když všechno fungovalo perfektně,“ řekl čtyřnásobný mistr světa.
Jen pár týdnů před těmito úspěchy se však situace zdála beznadějná. Na tratích jako Hungaroring Red Bull zápasil a Verstappen skončil až devátý, dokonce za vozem Racing Bulls Liama Lawsona. „V závodě jsou chvíle, kdy se ptáte sami sebe: ‚Dokážeme to ještě obrátit?‘“ přiznal Verstappen pro Motorsport.com.
„Ale nemá smysl stále přemýšlet negativně,“ pokračoval. „Musíte hledat řešení, komunikovat s lidmi v týmu a pozitivně sdílet nápady. Nakonec o to celé jde a přesně to jsme udělali.“
Od letní přestávky se situace pro tým z Milton Keynes výrazně zlepšila, a to díky nové podlaze vozu a, jak uvedl Helmut Marko, lehce odlišné filozofii. „Už nemusíme zkoušet tolik věcí během závodního víkendu. Nemusíme dělat radikální změny, a to celé dělá práci mnohem příjemnější,“ vysvětlil Verstappen.
I když Verstappen zdůrazňuje, že je příliš brzy mluvit o šanci na titul a chce vyčkat do Singapuru, pokrok Red Bullu je nepopiratelný. Atmosféra v paddocku je nyní mnohem lepší než na začátku sezony, kdy po katastrofálním závodě v Bahrajnu musel tým svolat krizové setkání.
„Prožili jsme spolu spoustu neuvěřitelných momentů. Když pak přijdou těžké chvíle, samozřejmě to není pro nikoho příjemné,“ přiznal Verstappen. „Proto jsou teď ty vítězství ještě sladší. Když vidíte, že věci fungují, každý úspěch má větší význam, zvlášť kvůli tomu, jak jsme spolu překonávali špatné chvíle.“
Podle Verstappena hraje klíčovou roli i komunikace v týmu, zejména s novým šéfem Laurentem Mekiesem a technickým ředitelem Pierrem Wachem. Dodal, že diskuse o vylepšeních vozu a testování jednotlivých komponentů tým zvládá velmi dobře. „Díky tomu jsme se posunuli a všechno teď funguje mnohem lépe,“ doplnil.
Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.
Lewis Hamilton oznámil, že jeho milovaný pes Roscoe je v kómatu poté, co se mu krátce zastavilo srdce v důsledku zápalu plic. V důsledku této situace vynechal test pneumatik v Mugellu.
Ferrari oznámilo, že rezervní jezdec Zhou Guanyu nahradí Lewise Hamiltona při pátečním testu pneumatik Pirelli na okruhu Mugello.
Japonský jezdec Yuki Tsunoda sice čelí čím dál většímu tlaku ohledně své budoucnosti v Red Bullu, ale na okruhu v Baku předvedl výkon, který naznačil posun správným směrem a rozhodně nezůstal bez povšimnutí.
Liam Lawson dosáhl v Ázerbájdžánu nejlepšího výsledku kariéry, ale cesta zpět do hlavního týmu Red Bullu mu zůstává zavřená.
V Baku Hamilton neuposlechl pokyn a neustoupil Leclercovi, který situaci označil za „hloupou“ a „nespravedlivou“. Incident odhalil napětí mezi týmovou strategií a ambicemi jezdců.
Max Verstappen se tento víkend poprvé představí v závodě GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, kde pojede čtyřhodinový závod ve voze Ferrari 296 spolu s Chrisem Lulhamem.
Romain Grosjean usedne v Itálii do vozu Haasu z roku 2023 a po letech se znovu setká s dobře známou tváří. Současný šéf týmu Ajao Komatsu si tentokrát vezme roli jeho inženýra, čímž oživí jejich společnou kapitolu z minulosti.
Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik