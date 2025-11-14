Lando Norris před branami titulu: McLaren brzdí euforii

Lando Norris vede před Oscarem Piastrim o 24 bodů, ale Andrea Stella odmítá řeči o tom, že by měl titul jistý. Podle něj jsou podobné úvahy jen akademické a nic nemění na pokračujícím boji o prvenství.
McLaren má letošní šampionát pevně ve svých rukou a pokud Max Verstappen v závěru sezony nepředvede zázračný finiš, vše nasvědčuje tomu, že rok 2025 přinese týmu z Wokingu historický double. Zároveň však jde o sezonu, v níž se výkonnostní křivky obou jezdců přelévají nebývale dynamicky, což dává souboji o titul výjimečné napětí.
Otázka, zda už Lando Norris kráčí k mistrovské koruně, tedy rozhodně nemá jasnou odpověď. Úvod sezony zvládl výborně: čtyři závody vedl průběžné pořadí, ovládl Austrálii a profitoval z Piastriho chyby na mokré trati. V Saúdské Arábii se ale momentum obrátilo. Piastri tam získal třetí z dosavadních sedmi vítězství a postavil se do čela šampionátu.
Napětí mezi týmovými kolegy vydrželo až do Zandvoortu. Norris tam mířil za druhým místem, když ho zradil motor, zatímco Piastri dojel pro vítězství a vybudoval si pohodlný náskok 34 bodů. V tu chvíli to vypadalo, že má Australan cestu k titulu otevřenou.
Jenže sezona 2025 znovu ukázala svou nevyzpytatelnost. Piastri ve chvíli, kdy potřeboval výsledky nejvíc, spadl do výkonnostního útlumu. Série závodů od Ázerbájdžánu po Brazílii mu nepřinesla ani jedno pódium a situace se rychle obrátila. Norris naopak výrazně zrychlil a na Interlagosu předvedl možná nejdominantnější víkend své kariéry, který podtrhl dvěma pole position a dvěma výhrami v rámci sprintového formátu.
Norris převzal vedení v šampionátu v Mexiku, kde měl k dobru jediný bod, a následně svůj náskok navýšil na současných 24. Ani to však neznamená, že by byl šampionát rozhodnutý. Ve hře zůstává až 83 bodů a tři závodní víkendy, které mohou pořadím ještě výrazně zamíchat.
Andrea Stella proto odmítá jakékoli řeči o téměř jistém titulu pro Norrise. Zdůrazňuje, že McLaren se dívá na sezónu výhradně z pohledu jednotlivých víkendů a snaží se z každého vytěžit maximum. Debaty o tom, zda má Norris titul v rukou, považuje pouze za teoretickou diskuzi.
Podle Stelly je rozhodující pečlivá práce během každého závodního víkendu. Vyzdvihuje zejména Norrisovy výkony v Brazílii a Mexiku, které podle něj ukazují, jak má tým fungovat. U Piastriho zmiňuje potřebu proměnit každou příležitost, která se během závodu naskytne. O skutečném stavu šampionátu se podle něj bude možné bavit až po závodech v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí.
Právě Las Vegas může sehrát klíčovou roli v celé sezoně. Pokud Norris zvítězí a Verstappen obsadí nejvýše šesté místo, nizozemský závodník definitivně vypadne z boje o titul. Jeho ztráta činí 49 bodů, a aby si udržel matematickou šanci, musí skončit alespoň šestý. Jinak by o titul přišel i v případě, že vyhraje poslední dva závody.
McLaren přitom loni v Las Vegas nepodal přesvědčivý výkon, ale Stella věří, že letos bude situace zcela odlišná. Připomíná, že tým se poučil z loňských potíží a zároveň profitoval z letošní specifikace pneumatik, které jsou mnohem méně náchylné ke grainingu. Samotný závod by proto měl mít jiný průběh než před rokem.
Závěrem Stella podotýká, že nadcházející okruhy by neměly představovat zásadní komplikaci pro Norrise ani Piastriho. Rozhodující bude pouze to, zda McLaren dokáže z vozu znovu dostat veškerý dostupný výkon, tak jako tomu bylo v Mexiku.
