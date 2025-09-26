Lewis Hamilton vynechá klíčový test Pirelli: Ferrari rychle našlo náhradu

Ferrari oznámilo, že rezervní jezdec Zhou Guanyu nahradí Lewise Hamiltona při pátečním testu pneumatik Pirelli na okruhu Mugello.
Lewis Hamilton v pátek nebude testovat pneumatiky Pirelli na okruhu Mugello. Jeho místo za volantem Ferrari SF-25 zaujme rezervní pilot Zhou Guanyu. Ferrari spolu se zákaznickým týmem Haas jsou v Itálii, aby pomohli Pirelli při vývoji nových pneumatik pro sezonu F1 2026.
Původně se očekávalo, že Hamilton bude spolu s Charlesem Leclercem testovat nejtvrdší směsi pneumatik pro příští sezonu v rámci „finálního hodnocení“. Ve čtvrtek večer však Pirelli oznámilo, že místo sedminásobného mistra světa usedne za volant Zhou Guanyu, bývalý jezdec Sauberu. Ferrari zatím neposkytlo žádné oficiální vysvětlení Hamiltonovy absence.
Zdá se, že Hamiltonova absence na pátečním testu souvisí se zdravotním stavem jeho psa Roscoa, anglického buldoka, kterého adoptoval v roce 2013. Ve středu večer Hamilton na sociálních sítích požádal fanoušky, aby mysleli a modlili se za Roscoa po děsivých několika hodinách.
Na Instagramu zveřejnil fotografii psa v inkubátoru s doprovodnou zprávou: „Bylo to děsivých pár hodin. Prosím, držte Roscoa ve svých myšlenkách a modlitbách.“ Emoce ze situace ukazují, že rodinné záležitosti mají nyní pro Hamiltona prioritu.
Italský novinář Rosario Giuliana uvedl, že zdravotní problémy Hamiltonova psa pravděpodobně stojí za jeho absencí na testu, a označil ji za „pochopitelnou“, informuje PlanetF1.
Místo Hamiltona bude program sdílet Zhou Guanyu spolu s Charlesem Leclercem, který ve čtvrtek testoval starší vůz Ferrari z roku 2023 spolu se svým mladším bratrem Arthurem Leclercem.
Na trati byli také jezdci týmu Haas, Esteban Ocon a Oliver Bearman, kteří testovali pneumatiky Pirelli v proměnlivých podmínkách. Ocon najel 40 kol na suchu, aby pomohl při vývoji nejtvrdších směsí pro sezonu 2025, zatímco Bearman po příchodu deště dokončil 30 kol na intermediálních pneumatikách.
Haas se chystá na páteční TPC jízdy, při kterých se vrátí Romain Grosjean a poprvé za volantem vozu F1 usedne James Hinchcliffe pro televizní natáčení.
Pirelli mezitím testuje nové pneumatiky na upravených „mule“ vozech, které simulují aerodynamiku a síly očekávané u vozů F1 pro sezonu 2026.
Ferrari nedávno vyzkoušelo pohyblivý prvek na předním křídle, jehož cílem je napodobit efekt aktivní aerodynamiky příští sezony. Tyto testy umožňují týmu i Pirelli sbírat cenná data pro nadcházející ročník a lépe připravit vozy i pneumatiky.
