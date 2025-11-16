Lewis Hamilton ohromen: Oliver Bearman ukazuje fenomenální formu

Lewis Hamilton v Brazílii
Lewis Hamilton v Brazílii, foto: Scuderia Ferrari
VČERA 15:13
Lewis Hamilton vyjádřil nadšení nad postupem britského nováčka Olivera Bearmana, který debutuje ve Formuli 1 pod záštitou Ferrari.

Oliver Bearman letos v sezóně F1 2025 stále více poutá pozornost svými výkony a začíná být vnímán jako jeden z britských talentů, kteří by mohli v budoucnu závodit za Ferrari. Po třech startech jako náhradník u Ferrari a Haasu se letos stal plnohodnotným jezdcem Haasu a jeho výsledky jsou více než slibné. Dosud nasbíral 40 bodů, což je o deset více než jeho zkušený týmový kolega Esteban Ocon.

Průlomový okamžik přišel v Mexiku, kde dojel čtvrtý. Jen skvělý výkon Maxe Verstappena při jediné zastávce v boxech zabránil Bearmanovi a Haasu získat jeho první podium. Tento výsledek ukázal, že mladý Brit má potenciál bojovat o špičkové pozice a jeho progres je patrný od samotného debutu.

Lewis Hamilton, který letos prochází náročným obdobím u Ferrari, Bearmana jen chválil. „Myslím, že to bylo úžasné,“ řekl o jeho závodě v Mexiku. „Byl jsem za něj opravdu rád. Od jeho prvního závodu je vidět, jaký pokrok udělal. Je to velmi sympatický kluk s výborným přístupem, opravdu přístupný, a myslím, že odvedl fenomenální práci.“

Hamilton dále ocenil tým Haas, který podle něj odvádí skvělou práci po celou sezónu. „Tento vůz po celý rok funguje skvěle a stále se vyvíjí. Jsem opravdu nadšený, kam jeho kariéra směřuje,“ dodal sedminásobný mistr světa.

Lando Norris

Psychický boj Landa Norisse: Přiznává, co ho brzdilo

Bearman se postupně rýsuje jako jeden z možných kandidátů, kteří by v budoucnu mohli nahradit Hamiltona ve Ferrari, což by logicky odpovídalo jeho rychlému kariérnímu vzestupu. Jeho současná forma tuto představu jen potvrzuje, neboť mladý Brit zaznamenal čtyři po sobě jdoucí umístění v první desítce.

Po závodě v Interlagosu, kde dojel šestý, byl Bearman dotázán na svoji stabilitu v druhé polovině sezóny. „Ani bych neřekl, že Baku bylo nízkým bodem,“ přiznal. „Udělal jsem chybu v kvalifikaci, kde havarovala polovina startovního pole. Kdyby byla chyba jen moje, bylo by to nízké místo. Ale když havarovala polovina pole, je to jedna z těch věcí, kterou musíte přijmout. Byla to série opravdu silných závodů a momentum je v tomto sportu mocná věc, takže se budu snažit v tom pokračovat.“

Haas nasadil před Velkou cenou USA důležitý upgrade vozu VF-25, který podle Bearmana přidává „třetinu až dvě desetiny sekundy“. V těsném boji středu pole to může znamenat zásadní rozdíl. „Je to také o ovladatelnosti vozu, která se výrazně zlepšila,“ dodal. „Jsem opravdu pyšný na kluky, kteří vůz navrhli a přinesli tento upgrade, protože jasně přináší výsledky.“

Bearman zdůraznil, že tým od Singapuru bodoval v každém závodě a jeho výkony jsou vyrovnané bez ohledu na charakter trati. „Od Singapuru jsme v každém závodě bodovali. Neexistuje trať, která by nám vyloženě neseděla. Ve všech jsme byli silní, což je opravdu příjemný pocit.“

Nadcházející Grand Prix v Las Vegas ale přináší určité obavy. „Vegas bude trochu výzva, protože neočekávám, že budeme moc rychlí na rovinkách,“ uvedl Bearman. „Ale kromě toho se opravdu těším na zbytek sezóny. Poslední čtyři závody ukázaly, že máme plné právo se těšit na poslední tři.“

