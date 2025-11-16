Bez soupeřů, bez překážek: Ben Sulayem na cestě k druhému období prezidenta FIA

Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem se ocitl v unikátní pozici před prosincovými volbami, když byl potvrzen jako jediný způsobilý kandidát. Jeho další kroky ve vedení motorsportu a plánované iniciativy nyní přitahují pozornost odborné i fanouškovské veřejnosti.
Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem bude v prosincových volbách kandidovat bez soupeře, protože pravidla FIA znemožnila účast ostatním uchazečům. Původně se očekávalo, že mu někdo bude chtít konkurovat, ale nyní se zdá, že bude znovu zvolen.
Ben Sulayem převzal vedení FIA v roce 2022 a od té doby čelí kritice kvůli kontroverzním rozhodnutím, která ovlivnila fungování organizace. Někteří jeho odpůrci plánovali postavit se mu ve volbách 12. prosince, avšak pravidla jim to neumožnila.
Podle volebních předpisů musí každý prezidentský kandidát předložit seznam zástupců ze všech šesti regionů FIA. Pro Jižní Ameriku je jedinou způsobilou kandidátkou Fabiana Ecclestoneová, která již otevřeně podpořila Bena Sulayema.
FIA následně zveřejnila oficiální seznam způsobilých kandidátů, na kterém figuruje pouze Ben Sulayem. To znamená, že jeho možní oponenti, například Tim Mayer nebo Laura Villars, nemohou ve volbách kandidovat.
Laura Villars se rozhodla situaci řešit soudní cestou a podala žalobu proti FIA u soudu v Paříži. Rozhodnutí se očekává 3. prosince. „Dvakrát jsem se snažila navázat konstruktivní dialog s FIA ohledně klíčových otázek, jako je interní demokracie a transparentnost volebních pravidel,“ uvedla Villars pro PlanetF1.
Zdůraznila, že její kroky nejsou útokem na FIA, ale mají organizaci posílit. „Demokracie není hrozbou pro FIA, je její silou,“ dodala. Její prohlášení odráží frustraci části světa motorsportu, která kritizuje současný způsob organizace prezidentských voleb.
Další kritik Bena Sulayema, Tim Mayer, také nemůže kandidovat, ale řeší svou stížnost spíše interně prostřednictvím kanálů FIA. Zatím není jasné, jaký vliv bude mít rozhodnutí soudu na možnost účasti Villars a Mayera ve volbách.
FIA se nyní chystá potvrdit vedení organizace ve volbách, které proběhnou 12. prosince v Taškentu v Uzbekistánu. Celá situace odhaluje napětí mezi formálními pravidly a očekáváním transparentnosti a demokratických principů na nejvyšší úrovni motorsportu.
Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.
Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.
Lewis Hamilton vyjádřil nadšení nad postupem britského nováčka Olivera Bearmana, který debutuje ve Formuli 1 pod záštitou Ferrari.
Lando Norris promluvil o tom, jak se během své klíčové sezony ve Formuli 1 učí zvládat tlak i neustálou pozornost veřejnosti.
Güenther Steiner se ostře vyjádřil k veřejným komentářům prezidenta Ferrari Johna Elkanna ohledně jezdců týmu.
Yuki Tsunoda si z Interlagosu odnesl tvrdou lekci poté, co jeho kolize s Lansem Strollem vedla k dvěma desetisekundovým trestům.
Sezona 2025 vstupuje do finále a napětí v McLarenu nikdy nebylo vyšší. Oscar Piastri prochází obtížným obdobím a musí se pokusit zvrátit vývoj proti svému týmovému kolegovi Landu Norrisovi.
Lando Norris vede před Oscarem Piastrim o 24 bodů, ale Andrea Stella odmítá řeči o tom, že by měl titul jistý. Podle něj jsou podobné úvahy jen akademické a nic nemění na pokračujícím boji o prvenství.
Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy.
Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.
Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.