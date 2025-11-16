Bez soupeřů, bez překážek: Ben Sulayem na cestě k druhému období prezidenta FIA

Mohammed Ben Sulayem
Mohammed Ben Sulayem, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 16:06
Sdílej:

Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem se ocitl v unikátní pozici před prosincovými volbami, když byl potvrzen jako jediný způsobilý kandidát. Jeho další kroky ve vedení motorsportu a plánované iniciativy nyní přitahují pozornost odborné i fanouškovské veřejnosti.

Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem bude v prosincových volbách kandidovat bez soupeře, protože pravidla FIA znemožnila účast ostatním uchazečům. Původně se očekávalo, že mu někdo bude chtít konkurovat, ale nyní se zdá, že bude znovu zvolen.

Ben Sulayem převzal vedení FIA v roce 2022 a od té doby čelí kritice kvůli kontroverzním rozhodnutím, která ovlivnila fungování organizace. Někteří jeho odpůrci plánovali postavit se mu ve volbách 12. prosince, avšak pravidla jim to neumožnila.

Podle volebních předpisů musí každý prezidentský kandidát předložit seznam zástupců ze všech šesti regionů FIA. Pro Jižní Ameriku je jedinou způsobilou kandidátkou Fabiana Ecclestoneová, která již otevřeně podpořila Bena Sulayema.

FIA následně zveřejnila oficiální seznam způsobilých kandidátů, na kterém figuruje pouze Ben Sulayem. To znamená, že jeho možní oponenti, například Tim Mayer nebo Laura Villars, nemohou ve volbách kandidovat.

Lewis Hamilton v Brazílii

Lewis Hamilton ohromen: Oliver Bearman ukazuje fenomenální formu

Laura Villars se rozhodla situaci řešit soudní cestou a podala žalobu proti FIA u soudu v Paříži. Rozhodnutí se očekává 3. prosince. „Dvakrát jsem se snažila navázat konstruktivní dialog s FIA ohledně klíčových otázek, jako je interní demokracie a transparentnost volebních pravidel,“ uvedla Villars pro PlanetF1.

Zdůraznila, že její kroky nejsou útokem na FIA, ale mají organizaci posílit. „Demokracie není hrozbou pro FIA, je její silou,“ dodala. Její prohlášení odráží frustraci části světa motorsportu, která kritizuje současný způsob organizace prezidentských voleb.

Další kritik Bena Sulayema, Tim Mayer, také nemůže kandidovat, ale řeší svou stížnost spíše interně prostřednictvím kanálů FIA. Zatím není jasné, jaký vliv bude mít rozhodnutí soudu na možnost účasti Villars a Mayera ve volbách.

FIA se nyní chystá potvrdit vedení organizace ve volbách, které proběhnou 12. prosince v Taškentu v Uzbekistánu. Celá situace odhaluje napětí mezi formálními pravidly a očekáváním transparentnosti a demokratických principů na nejvyšší úrovni motorsportu.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Mohammed Ben Sulayem FIA
Stalo se
Novinky
Sergio Pérez při testech v Bahrajnu

Sergio Pérez po odchodu z Red Bullu: Pauza, která změnila jeho vnímání

Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.

Novinky
Max Verstappen a Kimi Antonelli

Max Verstappen: Co vzkázal Kimimu Antonellimu po rozkolísané sezoně

Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.

Novinky
Mohammed Ben Sulayem

Bez soupeřů, bez překážek: Ben Sulayem na cestě k druhému období prezidenta FIA

Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem se ocitl v unikátní pozici před prosincovými volbami, když byl potvrzen jako jediný způsobilý kandidát. Jeho další kroky ve vedení motorsportu a plánované iniciativy nyní přitahují pozornost odborné i fanouškovské veřejnosti.

Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Lewis Hamilton ohromen: Oliver Bearman ukazuje fenomenální formu

Lewis Hamilton vyjádřil nadšení nad postupem britského nováčka Olivera Bearmana, který debutuje ve Formuli 1 pod záštitou Ferrari.

Novinky
Lando Norris

Psychický boj Landa Norisse: Přiznává, co ho brzdilo

Lando Norris promluvil o tom, jak se během své klíčové sezony ve Formuli 1 učí zvládat tlak i neustálou pozornost veřejnosti.

Novinky
John Elkann

Skandál ve Ferrari: Prezident John Elkann pod palbou kritiky

Güenther Steiner se ostře vyjádřil k veřejným komentářům prezidenta Ferrari Johna Elkanna ohledně jezdců týmu.

Novinky
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda po Brazílii: Ani jsem si toho kontaktu nevšiml

Yuki Tsunoda si z Interlagosu odnesl tvrdou lekci poté, co jeho kolize s Lansem Strollem vedla k dvěma desetisekundovým trestům.
Novinky
Oscar Piastri v Brazílii

Krize Oscara Piastriho: Martin Brundle vysvětluje jeho pád

Sezona 2025 vstupuje do finále a napětí v McLarenu nikdy nebylo vyšší. Oscar Piastri prochází obtížným obdobím a musí se pokusit zvrátit vývoj proti svému týmovému kolegovi Landu Norrisovi.
Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

Lando Norris před branami titulu: McLaren brzdí euforii

Lando Norris vede před Oscarem Piastrim o 24 bodů, ale Andrea Stella odmítá řeči o tom, že by měl titul jistý. Podle něj jsou podobné úvahy jen akademické a nic nemění na pokračujícím boji o prvenství.
Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Mattia Binotto: Velká změna, velká výzva a ještě větší show pro fanoušky

Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy. 
Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Přijde zlom sezony? Helmut Marko promluvil o šanci Maxe Verstappena na pátý titul

Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.

Novinky
Podium v Brazílii 2025

Racing Bulls v problémech: Člen týmu přistižen při bučení na Landa Norrise

Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.