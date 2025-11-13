Mattia Binotto: Velká změna, velká výzva a ještě větší show pro fanoušky

Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy.
Audi se chystá na zásadní změny ve Formuli 1, které vstoupí v platnost od sezony 2026, a šéf týmu Mattia Binotto potvrzuje, že jejich jezdci si postupně zvykají na nové podmínky a dokonce si je začínají užívat. „Je to největší změna za posledních 30 let,“ uvedl při představení vizuální identity a konceptu livery Audi v Mnichově.
Podle Binotta budou nové vozy postaveny na zcela novém šasi a pohonné jednotce, což představuje jednu z největších změn pravidel v historii Formule 1. „Je to velká změna. Upřímně, myslím, že je to skvělá výzva,“ dodal.
Nová pravidla kladou mnohem větší důraz na elektrickou energii, téměř v poměru 50 ku 50 se spalovacím motorem. To zásadně mění, jak týmy vozy připravují a jak jezdci řídí.
Ačkoli někteří jezdci, například Charles Leclerc z Ferrari, zpočátku kritizovali nové vozy, Binotto uvádí, že jeho jezdci Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto si je postupně začínají užívat. „I přes počáteční připomínky si jezdci nové vozy čím dál více oblíbili,“ sdělil.
Mattia Binotto věří, že nové vozy přinesou napínavější závody a lepší zážitek pro fanoušky. „Jsem přesvědčený, že to nakonec bude skvělá show,“ řekl bývalý šéf Ferrari. „Změny byly navrženy tak, aby reflektovaly technologie silničních vozů a plně udržitelná paliva, což je zároveň výzva pro dodavatele paliv.“
Podle něj si týmy budou muset zvyknout na novou realitu, protože velké změny mohou zpočátku vytvářet rozdíly mezi konkurenty. „Ale věřím, že všechny týmy rychle doženou ztrátu,“ dodal.
Binotto také uvedl, že FIA může podle potřeby upravit některá pravidla, například nastavení hybridního výkonu, aby závody zůstaly zajímavé a soutěživé. „Očekávám, že pravidla budou upravena, pokud to bude potřeba. To je součást běžného procesu,“ vysvětlil.
Audi letos přebírá tým Sauber a Binotto je přesvědčený, že změny pravidel budou mít dlouhodobě pozitivní dopad. „Celkově bude regulace výborná a závody se zlepší,“ uvedl.
Jeho názory se shodují s tím, co dříve řekl šéf týmu Williams James Vowles. „Poprvé, když naši jezdci vyzkoušeli pravidla pro 2026, bylo to složité, protože jde o úplnou změnu v některých aspektech řízení. Po čtvrté jízdě se však stala normou,“ vysvětlil Vowles.
Audi tak vstupuje do nové éry Formule 1 s optimismem a věří, že i přes zásadní změny pravidel dokáže nabídnout atraktivní závody a postupně se přizpůsobit novým technickým výzvám.
