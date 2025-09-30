Velká změna v Red Bullu? Max Verstappen dává Yukimu Tsunodovi naději

Max Verstappen věří, že stabilnější nastavení vozu RB21 pomůže nejen jemu, ale i Yukimu Tsunodovi. Po obtížném startu v Red Bullu dosáhl Tsunoda svého nejlepšího výsledku sezony v Baku, což může posílit jeho šance na setrvání v týmu.
Max Verstappen vnímá, že stabilnější nastavení vozu RB21 by mohlo přinést zásadní výhody nejen pro něj samotného, ale i pro jeho týmového kolegu Yukiho Tsunodu. Podle nizozemského šampiona zatím letošní monopost spíše hledal správné nastavení, než aby se choval opravdu stabilně.
Yuki Tsunoda dostal po třetím závodě sezony šanci v hlavním týmu Red Bullu, ale začátky nebyly snadné. Před závodem v Baku měl na kontě jen devět bodů a navíc prožil sérii sedmi závodů bez zisku. To okamžitě vyvolalo debaty o jeho budoucnosti, protože místo v Red Bullu není nikdy jisté.
Před Velkou cenou Itálie nasadil Red Bull novou podlahu. Verstappen ho dostal hned a vyhrál závod z pole position, zatímco Tsunoda musel počkat, což ukázalo odlišný přístup týmu k oběma jezdcům.
O dva týdny později v Baku už Tsunoda nové díly dostal a okamžitě se to projevilo, dojel na šestém místě, což byl jeho nejlepší výkon sezony. Posunul se i v pořadí jezdců a získal tak důležité argumenty pro svou budoucnost v týmu.
Verstappen zároveň znovu vyhrál a přiblížil se v boji o titul. Na lídra Oscara Piastriho ale pořád ztrácí 69 bodů, i když teoreticky je stále ve hře 199 bodů. Red Bull tak potřebuje, aby oba jezdci podávali co nejlepší výkony.
„Je těžké to říct,“ komentoval Verstappen, proč je letošní vůz tak složitý na řízení. „Celou sezonu jsme zkoušeli různá nastavení. Teď mám pocit, že se konečně dostáváme do stabilnějšího okna, kdy se auto chová předvídatelněji.“
Podle něj může právě stabilita pomoci nejen jemu, ale i Tsunodovi. „Doufám, že to pomůže oběma jezdcům. Není snadné sednout do auta, když nedělá to, co chcete. A protože je pole neuvěřitelně vyrovnané, rozdíl dvou desetin může znamenat postup do Q2, nebo konec už v Q1.“
Verstappen vidí v posledních závodech šanci na obrat. Pokud se podaří udržet vůz v předvídatelném a stabilním režimu, měl by to být přínos pro oba piloty.
Pro Tsunodu je šesté místo z Baku povzbudivým signálem. Klíčové ale bude, zda dokáže na tento výkon navazovat pravidelně a přesvědčit tým, že si v Red Bullu zaslouží zůstat i nadále.
