Max Verstappen ohromil svět motorsportu: Hold mu vzdává i legenda Nordschleife

Max Verstappen si odbyl premiéru v GT3 na legendární Nordschleife, kde si dojel pro suverénní vítězství. Svět motorsportu je jeho výkonem uchvácen.
Max Verstappen si o uplynulém víkendu odbyl svou premiéru v kategorii GT3 na legendární trati Nordschleife, známé jako „zelené peklo“. Za volantem Ferrari 296 GT3 #31 usedl po boku britského závodníka Chrise Lulhama během devátého podniku sezóny Nürburgring Langstrecken-Serie.
Dvojice Verstappen–Lulham ovládla závod a cílovou čáru překročila s náskokem 20 sekund. Během závodu se však jejich náskok zvýšil až na 62 sekund, protože Verstappen, který řídil první dvě hodiny, předal vůz Lulhamovi pro závěrečnou část. Mistr světa F1 už teď sní o startu v příštím ročníku slavného 24hodinového závodu.
„Samozřejmě, že bych rád závodil v 24hodinovce, ať už to bude příští rok, nebo později, ale pořád potřebujeme více zkušeností,“ přiznal Verstappen. „To je samozřejmost, takže doufám, že budeme moci závodit v dalších závodech příští rok.“
Holandský závodník a expert Jeroen Bleekemolen varoval Verstappenovy soupeře, že je čeká tvrdá konkurence. „Pokud bude jezdit v 24hodinovce, bude to zajímavé,“ řekl Bleekemolen serveru RacingNews365. „Když má dobré složení týmu, udělej matematiku… Po dvou hodinách závodu byl o minutu napřed. Udělej matematiku a jsi o jednu a půl kola před všemi v 24hodinovém závodě. To je, jak dobrý byl! Bylo to skvělé, užil jsem si to, byla to top závod.“
Velké uznání si Verstappen vysloužil i za rychlost na trati. Jeho nejrychlejší kolo 7:51.514 bylo jen o dvě sekundy pomalejší než rekord Nordschleife 7:49.578. „Je to opravdu neuvěřitelné, co dokázal! Rekord kola jen těsně minul, ale kdyby neměl žluté vlajky na druhém kole, jsem si jistý, že by ho zajel,“ chválil Bleekemolen. „Jel pod osm minut i přes provoz a nepříznivé podmínky. Každé kolo byl o tři až pět sekund rychlejší než závodníci, kteří obvykle vládnou Nordschleife, například Frank Stippler nebo Christian Krognes s Aston Martinem, držitel traťového rekordu.“
Pochvalu si Verstappen vysloužil i od pěti vítězů 24 hodin Nürburgringu, mezi nimi Tima Bernharda. „Klobouk dolů před Maxem Verstappenem, že se pustil do Nordschleife, a líbí se mi to,“ uvedl Bernhard během víkendového přenosu 6 Hours of Fiji. „Platforma, která získává největší pozornost, je samozřejmě Formula 1. Když zkouší jiné disciplíny, vzpomínám na Nico Hülkenberga, Fernanda Alonsa nebo Marka Webbera, se kterými jsme sdíleli vůz tři roky. To jsou skvělí závodníci, kteří rádi zkouší nové věci. Vytrvalostní závody toho nabízejí tolik… Jsem dojatý, je to skvělý závod, miluji to. Nordschleife je něco speciálního a on tomu skutečně dává čest, což si cením.“
Příští ročník 24hodinového závodu v Nürburgringu je naplánován na květen, mezi Velkou cenou Miami a Kanady ve Formuli 1. Verstappen tak bude mít šanci znovu dokázat, že jeho talent přesahuje hranice monopostů F1.
