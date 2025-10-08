Diskvalifikace, chyby a napětí: Carlos Sainz prozradil, co se dělo v Singapuru

Carlos Sainz po událostech v Singapuru promluvil o svých pocitech po nepříjemné diskvalifikaci a o aktuálním vztahu k týmu.
Carlos Sainz zažil v Singapuru jeden z nejnáročnějších víkendů své první sezony s Williamsem. Po diskvalifikaci z kvalifikace kvůli nevyhovujícímu DRS systému se musel smířit se startem až z 18. pozice. Přesto dokázal v závodě ukázat odhodlání a přivezl svému týmu alespoň jeden bod za desáté místo. „Je to rozhodně bez jakýchkoliv špatných pocitů mezi námi,“ ujistil Sainz novináře po závodě. „Tým si uvědomuje, že stále děláme chyby v těchto věcech, které se mohou stát. Jsme v budovacím roce a snažíme se stát lepším týmem.“
FIA po kvalifikaci zjistila, že zadní křídlo monopostu FW47 překročilo povolený limit otevření systému DRS, který činí 85 mm. Kvůli této nesrovnalosti byly oba vozy, Sainzův i Albonův, diskvalifikovány z výsledků kvalifikace, přesto však dostaly povolení k účasti v závodě. Sainz se tak postavil na start z 18. pozice, zatímco Albon společně s Gaslym museli po zásazích do vozu porušujících podmínky parc fermé odstartovat z boxové uličky.
Španěl označil celou situaci za důležitou zkušenost, která může týmu pomoci posunout se dál. „Všichni jsme udělali chyby. Já jsem v kvalifikaci nezajel ideální kolo a přišel o postup do Q3, tým zase pochybil v legálnosti zadního křídla a při práci na brzdách Alexe v prvním tréninku,“ vysvětlil Sainz. „Klíčové je, abychom tyto chyby neopakovali a dokázali se z nich poučit. V naší fázi vývoje je to to nejdůležitější.“
Navzdory diskvalifikaci Sainz znovu potvrdil své závodní kvality. Díky dlouhé úvodní fázi na středně tvrdé sadě pneumatik, kterou natáhl na 50 kol, se dokázal probít až do bodované desítky. „Reálně jsme mohli skončit kolem sedmé nebo osmé příčky,“ zhodnotil. „V závodě jsme měli skvělé tempo, podobně jako v Baku. Kdybychom startovali z vyšších pozic, mohli jsme bojovat s Antonellim.“
Čtyřnásobný vítěz Grand Prix si však dobře uvědomuje, kde Williams ztrácí nejvíce. „Naší slabinou je kvalifikace,“ přiznal. „Často mluvíme o přípravě pneumatik, ale myslím, že jde i o samotný charakter vozu. Možná právě to, co nám škodí v kvalifikaci, nám naopak pomáhá v závodě. Umíme perfektně pracovat s pneumatikami, ale potřebujeme najít lepší rovnováhu.“
Williams se v Poháru konstruktérů drží na páté příčce se 102 body, třicet bodů před Racing Bulls. Pro Sainze i celý tým je však prioritou pokračovat ve zlepšování a upevňování stability, i přes jednotlivé nezdary, které jsou součástí jejich vývojové cesty.
