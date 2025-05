Max Verstappen po narození prvního dítěte dostal další radostnou zprávu od Red Bullu

Max Verstappen přijel do Miami se zprávou o čerstvě narozené dceři Lilly a vylepšeným vozem RB21. Na víkendové Velké ceně tak čelí nejen novým výzvám na trati, ale i těm rodičovským – a zvládá je s úsměvem i pomocí špičkové techniky.

Max Verstappen dorazil na Velkou cenu Miami 2025 poprvé v roli otce. Se svou partnerkou Kelly Piquetovou v pátek oznámili narození dcery Lilly, která podle vyjádření na sociálních sítích přišla na svět zdravá a s maminkou je v pořádku.

„Naštěstí jsem s nimi mohl strávit několik dní, jakmile se narodila,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro ESPN. „Bylo to skvělé. Nikdy nevíte, co můžete očekávat, ale bylo to velmi příjemné a velmi speciální.“

Vedle osobních novinek přichází i zásadní posun v technice. Red Bull vybavil Verstappenův monopost vylepšenou podlahou, zatímco jeho týmový kolega Yuki Tsunoda zatím pokračuje s původní verzí. Úřadující čtyřnásobný šampion se tak může spolehnout na novou zbraň v boji o titul, ve kterém zatím z pěti závodů vyhrál jen jeden.

V pátek Verstappen s novou podlahou poprvé vyjel na trať a následně si v sobotní sprintové kvalifikaci zajistil čtvrté místo. Vzhledem k problémům s vyvážením, které Red Bull trápily v úvodu sezony, je vylepšená aerodynamika vítaným krokem vpřed.

Závodní víkend v Miami navíc přinesl další budoucí jistotu – pořadatelé oznámili prodloužení smlouvy s Formulí 1 o dalších deset let. „Život pro něj bude nyní jako pro rodiče v mnoha směrech zcela jiný,“ komentoval situaci šéf Red Bullu Christian Horner. „Ale jen přemýšlím – geny toho dítěte jsou docela neuvěřitelné!“

Horner s úsměvem naznačil, že v Lilly možná roste budoucí závodní hvězda: „Když si vzpomenete na Verstappena a Piqueta – kdyby to byl dostihový kůň, stálo by to za majlant!“ dodal s nadsázkou šéf stáje.