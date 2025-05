Inženýr Maxe Verstappena a inspirace Rossem Brawnem. Jaký je cíl?

Red Bull vstoupil do nové sezóny Formule 1 tím, že přitáhl pozornost médií nejen výkony na trati, ale i děním v zákulisí, které vyvolává otázky a emoce.

Red Bull Racing vstoupil do sezóny 2025 s výrazně rozdílnými výsledky na obou stranách své garáže. Zatímco Max Verstappen si již připsal vítězství ve Velké ceně Japonska a drží tým v boji o titul, druhá polovina jezdecké sestavy se potýká s nestabilitou. Liam Lawson dostal příležitost jen na dva závody a tým s jeho návratem příliš nepočítá. Jeho místo zaujal Yuki Tsunoda, který sice získal první body, ale jeho přechod do seniorského týmu provázela nepřipravenost a zmatek.

Tsunodovu zimní přípravu komplikovala nejistota ohledně jeho budoucnosti. Nejprve musel čelit spekulacím, proč jej Red Bull opomíjí, a poté se soustředil na vůz Racing Bulls. Těsně před sérií tří závodů však byl povolán do hlavního týmu, což narušilo jeho rytmus. Navzdory bodům se tak jeho působení neobešlo bez otazníků.

Vzhledem ke komplikacím v druhé části týmu zůstává hlavní zátěž na Verstappenovi, který musí opakovaně podávat mimořádné výkony, aby Red Bull zůstal konkurenceschopný. Kromě výhry v Japonsku se mu podařilo dojet na stupních vítězů, ale musel se spokojit i s šestým místem v Bahrajnu. V reakci na současné potíže se do řešení situace aktivně zapojil i jeho inženýr Gianpiero Lambiase, který hledá způsob, jak tým stabilizovat a vrátit na vítěznou vlnu.

Red Bull Racing čelí před Velkou cenou Miami tlaku, jak udržet krok s konkurencí, zejména s McLarenem. Inženýr Maxe Verstappena Gianpiero Lambiase proto navštívil továrnu týmu, aby se osobně zapojil do technických diskusí o vývoji vozu.

Podle italského serveru Autoracer přinesl zpětnou vazbu přímo od Verstappena a jeho angažmá připomnělo styl legendárního Rossa Brawna, který se proslavil důrazem na detail a technickou angažovanost.

Tým Red Bull se momentálně potýká s problémem korelace mezi daty z aerodynamického tunelu a realitou na trati, což ztěžuje přesné plánování zlepšení. Přesto doufá, že na Velkou cenu Emilia Romagna nasadí nový vývojový balíček, který by mohl přinést zisk až dvou desetin sekundy na kolo. Vzhledem k vyrovnanosti letošní sezóny se jedná o klíčové zlepšení, které může rozhodnout o udržení tempa se špičkou šampionátu.

Zatímco některé týmy už přesouvají pozornost k vývoji vozu pro rok 2026, Red Bull se nechce vzdát sezóny 2025, zejména kvůli výkonnostní klauzuli ve Verstappenově smlouvě. Pokud by do letní přestávky nebyl mezi prvními dvěma v celkovém hodnocení, mohl by tým opustit. Red Bull proto sází na intenzivní technické úsilí i přímé zapojení klíčových osobností, aby zůstal v boji o titul.

Gianpiero Lambiase, známý jako „GP“, je klíčovou postavou Red Bullu, kde působí už více než deset let. Do světa F1 vstoupil u týmu Jordan a svou loajalitu i schopnosti postupně zúročil v kariérní růst. Nedávno byl povýšen v rámci vnitřních změn v týmu, když dlouholetý sportovní ředitel Jonathan Wheatley odešel do Sauberu. Lambiase ale i nadále zůstává závodním inženýrem Maxe Verstappena a jejich spolupráce zůstává jedním z pilířů týmu.

Navzdory tomu, že je často vnímán jako chladnější hlas v týmové komunikaci, s Verstappenem tvoří sehranou dvojici. Lambiase má za sebou čtyři tituly s Red Bullem na straně jezdců a dva konstruktérské tituly, čímž se řadí mezi nejúspěšnější technické mozky současnosti. Jeho přínos je pro tým nepostradatelný i mimo trať, kde se angažuje v technickém vývoji.

Přesto má Lambiase k úspěchům legend jako Ross Brawn ještě daleko. Brawn stál nejen u dvou titulů s Benettonem a dynastie Ferrari s Michaelem Schumacherem, ale v roce 2009 dovedl pod vlastním jménem Brawn GP k titulu. Lambiase má sice talent i zkušenosti, ale zatím se podobného historického zápisu nedočkal.