Hrozivý víkend pro Lewise Hamiltona: Brazilská kvalifikace končí fiaskem

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 23:26
Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem. 

Lewis Hamilton prožil náročnou kvalifikaci, ve které skončil už ve druhé části na 13. místě. Po kvalifikaci přiznal, že se necítí dobře ani po psychické stránce: „Ne, necítím se dobře. Udělám, co budu moct zítra, ale každý víkend to prostě pokračuje špatně.“

Během kvalifikace se Hamilton potýkal s problémy s pneumatikami, které nedokázal dostat do správné teploty. „Nastavení je v pořádku, jen jsem nedokázal rozjet pneumatiky. Teplota pneumatik, všechno se to děje v garáži,“ vysvětlil Brit. Podotkl, že problém může být spíše v procesech týmu než v samotném výkonu vozu.

Hamilton si nebyl jistý, zda jde o opakující se problém, ale připustil, že zadní pneumatiky se mu nepodařilo dostat do optimálního stavu: „Nevím, jestli je to stejný problém jako dřív, tentokrát to nebylo o načasování. Zadní pneumatiky se mi ale nedařilo dostat na teplotu, aby přestaly klouzat.“

Lando Norris v Brazílii

GP Brazílie: Lando Norris ovládl kvalifikaci. Verstappenův sen o titulu dostal těžkou ránu

Po neúspěšné kvalifikaci se Hamilton snažil hledat alespoň malé pozitiva pro nadcházející závod, ale jeho očekávání byla nízká. „Neočekávám nic, upřímně. Další víkend k odepsání, myslím,“ přiznal rezignovaně. Sprint navíc nepřinesl žádné nové informace, protože podle něj „se nedá předjíždět“, což naznačuje další náročný den v závodě.

Jeho týmový kolega Charles Leclerc naopak dostal Ferrari mezi nejlepší trojici, zatímco Hamilton zůstal zklamaný uprostřed pole. Po kvalifikaci působil unaveně a podrážděně, bez své obvyklé jiskry. Ferrari nyní bude spoléhat hlavně na strategii a případné změny počasí, aby alespoň částečně zmírnilo ztrátu bodů.

Leclerc zůstává spokojený se svým výkonem. „Nemá smysl přehánět, bavíme se o rozdílu desetiny a půl, ale tady to rozhoduje o tom, jestli jste venku v Q1 nebo v Q3. Provedli jsme všechno perfektně od začátku do konce a to je to, na co můžeme být hrdí,“ uvedl Monačan.

Hamilton tak míří do nedělního závodu s minimálními očekáváními, ale stále s možností, že na Interlagosu se může stát cokoliv, zvlášť pokud se do hry zapojí déšť a tým vsadí na správnou strategii.

Témata:
Lewis Hamilton Ferrari GP Brazílie (Interlagos)
