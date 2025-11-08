Hrozivý víkend pro Lewise Hamiltona: Brazilská kvalifikace končí fiaskem

Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem.
Lewis Hamilton prožil náročnou kvalifikaci, ve které skončil už ve druhé části na 13. místě. Po kvalifikaci přiznal, že se necítí dobře ani po psychické stránce: „Ne, necítím se dobře. Udělám, co budu moct zítra, ale každý víkend to prostě pokračuje špatně.“
Během kvalifikace se Hamilton potýkal s problémy s pneumatikami, které nedokázal dostat do správné teploty. „Nastavení je v pořádku, jen jsem nedokázal rozjet pneumatiky. Teplota pneumatik, všechno se to děje v garáži,“ vysvětlil Brit. Podotkl, že problém může být spíše v procesech týmu než v samotném výkonu vozu.
Hamilton si nebyl jistý, zda jde o opakující se problém, ale připustil, že zadní pneumatiky se mu nepodařilo dostat do optimálního stavu: „Nevím, jestli je to stejný problém jako dřív, tentokrát to nebylo o načasování. Zadní pneumatiky se mi ale nedařilo dostat na teplotu, aby přestaly klouzat.“
Po neúspěšné kvalifikaci se Hamilton snažil hledat alespoň malé pozitiva pro nadcházející závod, ale jeho očekávání byla nízká. „Neočekávám nic, upřímně. Další víkend k odepsání, myslím,“ přiznal rezignovaně. Sprint navíc nepřinesl žádné nové informace, protože podle něj „se nedá předjíždět“, což naznačuje další náročný den v závodě.
Jeho týmový kolega Charles Leclerc naopak dostal Ferrari mezi nejlepší trojici, zatímco Hamilton zůstal zklamaný uprostřed pole. Po kvalifikaci působil unaveně a podrážděně, bez své obvyklé jiskry. Ferrari nyní bude spoléhat hlavně na strategii a případné změny počasí, aby alespoň částečně zmírnilo ztrátu bodů.
Leclerc zůstává spokojený se svým výkonem. „Nemá smysl přehánět, bavíme se o rozdílu desetiny a půl, ale tady to rozhoduje o tom, jestli jste venku v Q1 nebo v Q3. Provedli jsme všechno perfektně od začátku do konce a to je to, na co můžeme být hrdí,“ uvedl Monačan.
Hamilton tak míří do nedělního závodu s minimálními očekáváními, ale stále s možností, že na Interlagosu se může stát cokoliv, zvlášť pokud se do hry zapojí déšť a tým vsadí na správnou strategii.
