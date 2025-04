Max Verstappen o problémech monopostu Red Bullu: Kritikou vůbec nešetřil

Max Verstappen přistoupil k hodnocení svého víkendu ve Velké ceně Bahrajnu bez příkras a s odstupem, a jeho slova rozhodně nešetřila kritikou. S výkonem Red Bullu RB21, který ho během víkendu dostal na sedmou pozici v kvalifikaci a na šesté místo v závodě, byl velmi nespokojený. "Pokud to vezmeme takto, nemohli jsme udělat lépe než šesté místo, bez ohledu na strategii. Všechno, co mohlo jít špatně, šlo špatně, takže jsem si to moc neužil. Samozřejmě jsme byli příliš pomalí na ty nahoře a bojovali jsme ve střední části pole, což není náš level," komentoval Verstappen v rozhovoru pro DAZN F1.

Jeho zklamání bylo zřejmé nejen z výsledku, ale také z nízkého tempa jeho auta, které ho během závodu trápilo. K tomu se přidaly problémy při pitstopech, kde ani on, ani jeho kolega Yuki Tsunoda nemohli využít správně semafor, což je stálo cenné sekundy. "Nebojujeme o titul, jen se snažíme vyřešit problémy s autem," dodal Verstappen, kterému Piastri v šampionátu utekl o pět bodů.

Podle informací z paddocku se navíc po závodě mezi Verstappenovým manažerem Raymondem Vermeulenem a Helmutem Markem, poradcem Red Bullu, strhla vášnivá diskuse. Ted Kravitz, který byl svědkem této konfrontace, v přenosu Sky Sports F1 popsal, že Vermeulen vstoupil do boxů Red Bullu a "dal Markovi co proto".

Vzhledem k pokračujícím problémům s autem a zklamání z výkonu v Bahrajnu se opět objevily spekulace o Verstappenově možné změně týmu na konci roku. Podle některých zdrojů si Verstappen dává čas na zvážení, zda zůstane u Red Bullu, nebo zda se rozhodne pro jinou možnost, například Mercedes, pokud se situace nezlepší. V létě by se mělo rozhodnout, zda Verstappen setrvá v aktuálním týmu, nebo se vydá novým směrem.