Max Verstappen na pranýři: Fanoušci se bouří, Brundle zuří. Incident s Piastrim spustil lavinu

Max Verstappen a Oscar Piastri svedli napínavý souboj hned po startu Velké ceny Saúdské Arábie. Verstappen, který si pole position zajistil o pouhou setinu sekundy před jezdcem McLarenu, se musel bránit už v první zatáčce.

Navzdory mírné nevýhodě Red Bullu v porovnání s McLarenem dokázal nizozemský jezdec v kvalifikaci vytěžit maximum – i díky mírnému větrnému pytli od Yukiho Tsunody. Jeho výkon ocenil i bývalý šampion Damon Hill.

Po zhasnutí červených světel měl Piastri lepší reakci i zrychlení a krátce se dostal do čela, Verstappen však agresivním manévrem vedení znovu převzal. Následně byl kvůli incidentu penalizován, což vyvolalo smíšené reakce. Podle komentátora Martina Brundla trest neodpovídal závažnosti situace.

První kola závodu tak nabídla nejen jezdecký souboj na hraně, ale i další kontroverzní rozhodnutí sportovních komisařů.

Komentátor Sky Sports F1 Martin Brundle kritizoval rozhodnutí sportovních komisařů během přenosu ze sobotní Velké ceny Saúdské Arábie. Vyslovil se proti tomu, že Max Verstappen obdržel za incident s Oscarem Piastrim pětisekundovou penalizaci, ale nebyl nucen soupeři vrátit pozici na trati.

„To mu stále nechává výhodu,“ komentoval Brundle v přímém přenosu v 18:12 vedle kolegy Davida Crofta. „Chci říct, zapomeňme, jaké auto to je a kdo co řídí – tohle nechává jezdce vpředu ve výhodě, místo aby mu bylo nařízeno vrátit pozici. Buď to místo získali nespravedlivě, nebo ne. Nemyslím si, že ta penalizace je spravedlivá.“

David Croft na jeho poznámky navázal slovy: „Může za to penalizace, nemůže za to penalizace. To se nedozvíme, dokud se nedostaneme k zastávkám v boxech, kdy bude penalizace odpykána.“

Oba komentátoři tak vyjádřili pochybnosti nad konzistencí rozhodování během závodu a účinností penalizací při posuzování sporných situací.

Rozhodnutí sportovních komisařů udělit Maxu Verstappenovi pětisekundovou penalizaci za incident s Oscarem Piastrim během Velké ceny Saúdské Arábie vyvolalo ostrou reakci fanoušků Formule 1 na sociálních sítích. Převládá názor, že trest nebyl dostatečný a jezdec Red Bullu měl soupeři pozici vrátit přímo na trati.

„Mělo mu být řečeno, aby vrátil pozici,“ zaznělo v jednom z komentářů. Jiný fanoušek reagoval: „Udělal by Max to samé, kdyby byla bariéra z pneumatik po vnější straně první zatáčky? Ne.“

Fanoušci rovněž upozornili na výhodu, kterou Verstappen penalizací paradoxně získal: „Může diktovat restart a jet v čistém vzduchu, což mu způsobuje menší poškození pneumatik. To není trest, to je výhoda.“

„Měli ho donutit, aby se při restartu vrátil na pozici, místo toho, aby mu umožnili odstoupit,“ uvedl další příspěvek. Jiní komentující upozornili na možnou zneužitelnost pravidel: „Takže vše, co Oscar musí udělat, je dostat se vedle Maxe, a oba dostanou pět sekund, ale Oscar bude mít traťovou pozici. To nedává smysl.“

Kritika mířila i přímo na stewardy. Jeden z komentářů vyzýval k přísnějšímu postupu: „Pět sekund? Měli ho zastavit a poslat za Piastrim. Ať se konečně poučí.“ Jiný fanoušek se opřel přímo do Verstappena: „Přísahám, že si myslí, že všechna pravidla jsou pro něj jen orientační.“

Závěr shrnuje výmluvný komentář jednoho z fanoušků: „Tohle nestačí. Rozhodnutí mělo přijít během žluté fáze a pozice měla být vrácena. Cokoli jiného je loupež a není to dostatečný trest.“